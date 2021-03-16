Обзор Redmi Note 9T: улучшенный хит, который подходит каждому

Большой обзор от обычного пользователя.

Всем привет, Redmi не устают создавать крутые смартфоны. Я даже не могу представить, какими будут Редми в 2023 или в 2024. Ведь эти ребята задают тренды, сами их превосходят и этим захватывают рынок. К нам в руки попала очень актуальная модель из 2021 – Redmi Note 9T. Все подробности уже внутри. Поехали!

Коробка не слишком тонкая, что намекает нам на богатую комплектацию. И действительно, комплект очень неплохой, хотя и стандартный для смартфонов Redmi. Внутри: сам Redmi Note 9T, Type-C кабель (1м), быстрый адаптер (22,5W) и силиконовый чехол. Плёнка защищает экран уже из коробки – приятная забота. Чехол из мягкого прозрачного силикона. Он натягивается непросто, но зато сидит идеально. Что мне понравилось в адаптере: частенько ускоренные зарядки больших размеров, но комплектный блок у этого Редми весьма компактный и почти стандартный по размеру и весу. За комплект, традиционно для Redmi, ставлю 5 баллов.

Дизайн. Он не претерпел больших изменений по отношению к 9-й серии смартов от Redmi. Мы имеем: скруглённые углы корпуса, ребристую заднюю поверхность, а перед по большей части занимает экран.

Новые элементы всё же есть: новый круглый блок камер, отверстие под селфи-камеру теперь как в более взрослых моделях, «срезанные» верхняя и нижняя грани. Узор ребристой крышки, кстати, тоже поменялся. Чуть не забыл: окантовка блока камер тоже непростая. Смотрите фото! Мои впечатления о дизайне Redmi Note 9T: стало гораздо свежее и актуальнее, лично мне нравится.

Размеры и вес: 161,2 х 77,3 х 9,1 мм и 199 г соответственно. У обычного Note 9: высота больше на 1,3 мм (спасибо обновлённому дизайну граней у 9T), а в остальном всё тоже самое. Если всё-таки придраться: обновлённая модель шире на 0,1 мм и толще на 0,2 мм, вес не изменился.

Цвета: фиолетовый и наш графит. Не густо, да? У Редми Ноут 9: серый, зелёный и белый цвета.

Экран: вытянутый (19,5:9) IPS на 6,53″ с разрешением 2340х1080 (395 ppi). Ещё из хорошего: занимает 84%, прикрыт закалённым стеклом Горилла Гласс5, цветовой охват 93,9%, яркость в 468 нит.

Что улучшилось по сравнению с Redmi Note 9:

Занимает больше места на передней панели: 84% против 83,5%.

Цветовой охват вырос.

Контрастность тоже выросла. И это показатель явно бросается в глаза!

Мой вердикт по экрану: улучшения контрастности и сочности подтянули картинку весьма существенно. Изображение стало более сочным и ярким. Углы обзора очень хорошие, особенно при отклонении по вертикали – искажений вообще нет. Я и не думал, что c приставкой «T» улучшения коснутся и экрана. Redmi снова превзошли мои ожидания.

Звук. Сразу начну с хорошего: появилось стерео! Этот тренд 20/21 я поддерживаю, ведь не так давно два динамика ставили только в дорогие устройства. Ещё из очень (очень) хорошего: играет громко; стерео действительно ощущается; звук по беспроводу передаётся отлично. Хотя стерео и чувствует сразу, но на качество звука вы обратите внимание тоже сразу. А оно неидельное: слышно больше средних частот, а играет будто приглушённо – не хватает чистоты звучания. Играет как в тумане, если хотите. Для примера ниже представлено видео, где я сравниваю звук с другими телефонами. В каждом из них тоже установлены стереодинамики.

Беспроводной звук на уровне благодаря кодеку AptX, это и правда отличная новость. Так что теперь осталось только выбрать наушники с поддержкой этого кодека, если таких ещё нет. И всё, будет счастье.

Проводной звук тоже на месте. Обычный 3,5мм вход для наушников расположился на нижней грани. Никаких переходников не потребуется. За это тоже лайк.

Начинка:

Процессор от Медиатек, но очень современный и бодрый – Dimensity 800U . Это 8 ядер до 2,4ГГЦ по 7НМ процессу. Я же говорю, что современный.

. Это 8 ядер до 2,4ГГЦ по 7НМ процессу. Я же говорю, что современный. Графика: Mali-G57 MC3. Она справляется со всеми задачами.

MC3. Она справляется со всеми задачами. Оперативки положили 4ГБ , причём неплохой – LPDDR4X.

, причём неплохой – LPDDR4X. Хранилище бывает 2-х объёмов: 64 и 128ГБ . Если недостаточно, то можете использовать ещё и МикроСД до 512ГБ . Причём выбирать между памятью и симкой не придётся, слот под три карточки – удобно.

. Если недостаточно, то можете использовать ещё и МикроСД . Причём выбирать между памятью и симкой не придётся, слот под три карточки – удобно. 5G , 4G , Wi-Fi и Bluetooth 5 -х поколений, NFC для удобных покупок и ИК -пор для управления домашней техникой.

, , -х поколений, для удобных покупок и -пор для управления домашней техникой. 2 нано-сим.

Общая производительность на отличном уровне. Все приложения и игры запускались максимально быстро и работали идеально. Мы вообще не нашли, к чему придраться. Приятно, что Redmi Note 9T так же быстро запускает игры и позволяет играть на тех же настройках, что и Redmi Note 9 Pro. Почему я это говорю: в Про-шке процессор 720G от Snapdragon. А это звучит лучше, чем 800U от Медиатек, но на деле всё ОК.

Камеры. Сзади их 3: основа на 48МП, макро и датчик глубины по 2МП. Главная камера на 48МП и правда молодец: качество хорошее, фокусируется отлично. Причём здорово снимает даже ночью. С использованием зума картинка ухудшается, но всё равно выглядит здорово. Макро работает странно: фокус не в по центру кадра, а вокруг него. Если вы сами нажимаете на экран в то место, где вам нужен фокус, то его там не появится. А вот если нажмёте немного в стороне, то фокус окажется в нужном месте. Вот такая игра в «угадай фокусировку». Но даже если вы угадаете с фокусировкой, то макро-датчик на 2МП вряд ли вас удивит. Мой вердикт: в этом смартфоне 2 камеры, а не 4 – основа на 48МП и селфи на 13МП. Датчик глубины камерой не назовёшь, а макро положили для галочки.

Примеры фото и видео:

Ночные фото были сделаны в отличных погодных условиях и без штатива. Качество отличное, вы это и сами видите.

были сделаны в отличных погодных условиях и без штатива. Качество отличное, вы это и сами видите. Ночное видео ухудшается с приближением, но я приближал на все 10Х.

ухудшается с приближением, но я приближал на все 10Х. Дневные уличные фото получаются отлично, потому я решил сделать пару кадров в метро. Ведь это более сложные условия с не6 очень ярким искусственным светом. Снимки на улице выходят гораздо лучше, но обычно мы снимаем не в идеальных условиях, потому я выбрал ещё и сложные.

уличные фото получаются отлично, потому я решил сделать пару кадров в метро. Ведь это более сложные условия с не6 очень ярким искусственным светом. Снимки на улице выходят гораздо лучше, но обычно мы снимаем не в идеальных условиях, потому я выбрал ещё и сложные. Видео в супермаркете вышло лучше, чем я ожидал.

в супермаркете вышло лучше, чем я ожидал. Вообще видеозапись в современных Redmi здорово подтянули – молодцы.

видеозапись в современных Redmi здорово подтянули – молодцы. А вот звук хромает и пишет кучу лишнего. В супермаркете записан гул вентиляции, хотя там не настолько громко. Ночное видео у шоссе ещё более-менее, ведь у дорог действительно шумно.

Селфи-камера на 13МП делает неплохие кадры: деталей много, даже ночные снимки выходят отлично. Дневная съёмка отлично справляется с контрсветом. Цвета всегда насыщенные, а ещё можете включить HDR.

Энергия. В Redmi Note 9T поставили отличную батарею на 5000 мАч, которая поддерживает ускоренную подпитку в 18Вт. Напомню, что комплектный блок имеет запас по мощности и выдаёт 22,5Вт. За полчаса заряжается на треть, не ракорд, но всё равно хорошо. А полностью – около 1,5 ч.

Что касается расхода энергии: я заряжаю телефон через день. Я говорю про своё обычное использование: музыка, мессенджеры, звонки, интернет и иногда YouTube. Автономность отличная, за что спасибо большой АКБ и современному процессору.

Отпечаток пальца срабатывает очень (очень) быстро, у меня ошибок не возникало. Место для датчика выбрано отличное – кнопка включения. У обычного Note 9 он расположен сзади под блоком камер. Не скажу, что это неудобно, но в кнопке – комфортнее (на мой взгляд). А сама кнопка расположена в удачном месте – сразу под пальцем.

Вибрация. Приятно, что вибрику начали уделять внимание не только в дорогих смартфонах. Я всегда придираюсь к этому показателю, но Redmi Note 9T – молодец. Вибрация сильная, отзывчивая и не жужжащая. Это пока не Таптик Енжен от Эппл, но уже близко. Лайк ребятам из Редми!

Связь. Ой, ну здесь хвалить не перехвалить:

Сотовая связь ловит как нужно.

связь ловит как нужно. Спутники находятся быстро и не теряются.

находятся быстро и не теряются. Вай-Фай и Блютуз не отваливаются и работают стабильно. За что спасибо 5-м поколениям. Благодаря этому вам обеспечено ещё и умеренное потребление энергии.

не отваливаются и работают стабильно. За что спасибо 5-м поколениям. Благодаря этому вам обеспечено ещё и умеренное потребление энергии. NFC работает и оплата проходит на ура.

Сборка очень качественная, никаких зазоров или заусенцев нет и быть не может. Но придраться можно: кнопки блокировки и громкости немного люфтят. Смотрите видео.

Общее удобство. У Редми с этим никогда не было проблем, так что и у Note 9T всё супер:

Размеры и вес комфортные и не мешают помещаться в большинство карманов.

Отклик экрана на прикосновения отличный.

Фактура задней крышки так и просит использовать этот Редми без чехла: приятно на ощупь и из рук не выскользнет.

Прошивка удобная и привыкать к ней не приходится.

2 сим + флешка – золотой стандарт для сим-лотка.

MIUI. В марте 2021 работает на MIUI 12, но ждать новую 12.5 осталось совсем немного. Главное: работает шустро, выглядит приятно, много своих фишек и удобностей.

Цены в марте 2021. Официальный магазин с удовольствием продаст вам Redmi Note 9T на 64/128ГБ за 20490/21990 руб. В Я.Маркете ещё выгоднее: от 16500/18400 руб за 64/128ГБ.

Вывод. Redmi Note 9T – это отличный смартфон, с которым проведена огромная работа по улучшению. Что улучшили и что стало очень хорошим: экран стал более контрастным, основная камера на 48МП снимает отлично днём и ночью, селфи-камера просто молодец, современный бодрый процессор понравится каждому, стерео и быстрая зарядка – золотой стандарт. К минусу я могу отнести только макро-камеру, которую положили для галочки. И всё! Больше недочётов я не выявил. А вот на что я каждый раз обращаю внимание, когда пользуюсь Redmi Note 9T: экран стал гораздо лучше, система летает и я не бегаю за зарядкой. Для кого этот смартфон? Вообще для каждого! Нужен шустрый процессор, большая батарея, хорошая камера да ещё и по адекватной цене – вы по адресу! Стоит ли покупать Redmi Note 9T? Обязательно, мне он действительно очень понравился.

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