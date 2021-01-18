Обзор Samsung Galaxy A50: стоит ли его покупать в 2021? Хуже ли он A51?

Актуален ли средний класс 2019 в 2021?

Всем привет, в 2019 вышел отличный середняк от Samsung – A50. Но хорош ли он и стоит ли покупать в 2021? Сильно ли он хуже смарта из 2020 – A51? Все ответы в нашем обзоре. Поехали!

Комплектация неплохая: зарядка, кабель Type-C и даже наушники. Но наушники ужасны, а зарядник всего на 1А. В A51 зарядка уже на 2А, но наушники не изменились. Китайцы кладут чехол вместо наушников, но здесь на вкус и цвет.

Внешний вид. Samsung A50 выглядит прилично: большой экран занимает бОльшую часть передней панели (85,2%). U-образный вырез под селфи-камеру смотрелся нормально в 2019-м. Но уже кажется старым, «дырявый» экран у 51-ого выглядит свежее и актуальнее для 2021. Задняя поверхность и боковые рамки выполнены из пластика. Приятные цвета и блики смотрятся отлично и в 2021.

Цвета корпуса: чёрный, белый и синий. 51-му добавили ещё красный цвет.

Размеры и вес: 158,5 х 74,7 х 7,7 мм и 166 г соответственно. Телефон лёгкий и тонкий. У следующего поколения выросли вес и толщина: 172 г и 7,9 мм. Также у новенького появились проблемы с развесовкой, у A50 вес распределён равномернее.

Amoled-экран хорошего качества: яркий и сочный. Картинка выглядит приятно: 6,4″ с разрешением в 2340 х 1080 и 403 ppi. Но у A51 всё получше: 6,5″, разрешение почти такое, но вот яркость выросла (636 нит против 560). Благодаря возросшей яркости и отверстии под камеру A51 смотрится более современным и качественным в части дисплея. В обоих случаях экраны прикрывает Горилла Гласс 3.

Начинка:

Процессор от Samsung под номером 9610 – 8 ядер с частотой до 2,3 Ггц.

Графика – Mali G72 MP3.

Оперативки 4/6 ГБ.

Накопитель: 64 или 128 ГБ.

4G, Wi-Fi и Bluetooth 5-х версий, NFC.

А Самсунг А51 всё тоже самое, но процессор немного доработан: 9611 против 9610. Ну вы поняли, что начинка не выросла за год.

Общая производительность. Проц не очень расторопный, бывают подлагивания при большом количестве свёрнутых приложений. Но для игр чип неплохо оптимизирован, ситуация такая же, как и с A51. Получается, что все доступные силы идут на игры, когда вы их запускаете. А в иное время чип особо не торопится, но и зарядка всегда на месте. Здесь самсунговцы большие молодцы, не зря они лидеры столько лет.

Батарейка на 4000 мАч держит заряд день-полтора. Всё опять зависит только от вас. От штатного адаптера заряжается почти 2 часа, так что выбирайте ускоренные зарядки (до 15 Вт). Самсунг просто сэкономил на комплекте поставки. Кстати, батарейки у 50 и 51 одинаковые.

Камеры. Сзади их 3: основная на 25МП, ширик на 8МП и датчик глубины на 5МП. И снимает Samsung Galaxy A50 действительно неплохо. Конечно, всё в рамках бюджета и возраста, но фото и видео очень неплохие. У A51 добавили 4-ый модуль (макро на 5МП), а основу вырастили до 48МП. Качество выросло, но не в разы, а просто стало немного выше, но это если сравнивать всё досконально. В обычной жизни разницу вы вряд ли увидите. Ниже: фото и видео при дневном и ночном освещениях.

Интересный факт: A50 не разрешает переключаться с одной камеры на другую во время записи видео. То есть зум для видео недоступен, сразу выбирайте камеру для съёмки.

Звук не очень. Очень громкий, но плоский. Динамик один и он надрывается, как может, хотя не хрипит. Присутствует стандартный вход для наушников на 3,5 мм и даже AptX для хорошего звука без проводов. У середняка следующего поколения всё тоже самое.

Отпечаток пальца расположен под экраном и работает нормально. Медленнее, чем классический, технология ещё новая. В более дорогих и новых смартах отпечаток в экране срабатывает лучше, но там и бюджет другой. В А51 работает точно так же, как и в А50.

Чтобы он работал как следует:

Чистый палец. Чистый экран. Несколько отпечатков на один палец, потому что хват часто отличается, а датчик ещё несовершенный.

Вибрация жужжит и вам она не понравится. В следующем A51 ничего не поменялось.

OneUI доступен только в версии 2.5. OneUI 3.0 недоступен, в А51 он будет через пару месяцев. Но для него это тоже будет последнее обновление.

Общее удобство на уровне, ведь это Самсунг, а не какой-нибудь noname. Samsung Galaxy A50 лежит в руке так, как нужно. Он тонкий, лёгкий и помещается в любой карман. Телефонные функции работают на отлично: друг друга слышно на 5 баллов. Прошивка удобная и не вызывает вообще ни одного вопроса.

Цены. Новые аппараты найти ещё можно, на Я.Маркете за них просят от 15500 руб. Дорого. Вот за б/у просят нормальные 8-10 тыс руб. А как же A51? Новые оцениваются от 17000 руб. Уже лучше, да? А б/у стоит немного дороже, чем A50 – 10-13 тыс руб. Вот это действительно выгодно.

Кстати, вот полноценный обзор на Samsung A51. Там мы тоже разбираемся, стоит ли вообще его покупать в 2021 и даже сравниваем с неочевидной моделью.

Вывод. Samsung Galaxy A50 – хороший средний телефон своего времени (2019). Но в 2021 лучше взять A51, потому что он моложе на год, стоит дороже всего на пару тысяч и выглядит гораздо современнее. Продать A51 позже будет проще, чем A50. Опять же в силу возраста. Совершайте правильные покупки. Всем лайк!

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