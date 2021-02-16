Обзор Samsung Galaxy S20: камеры, экран, батарея, сравнение с S10

Обзор в 2021 от пользователя S10.



Всем привет, Samsung всегда делает свои флагманы с запасом по мощности и характеристикам. Обычно их хватает на несколько лет превосходной работы. Но так ли это с топом из 2020 – Samsung Galaxy S20? Есть ли отличия от S10 или лучше купить его, ведь в цене разница очень существенная? А что вообще с камерами, экраном и автономностью? А подэкранный отпечаток лишился своих обычных проблем? Вопросов очень много. И ответов у нас тоже полно. Поехали!

Комплектация вполне себе: ускоренный адаптер на 25W, кабель Type-C – Type-C и проводные наушники AKG (с Type-C выходом). Все аксессуары чёрного цвета, кабель метровый, наушники – плетённые. А коробка выросла по сравнению с S10, хотя комплектация не изменилась.

Дизайн. Я считаю его не очень удачным в сравнении с S10. Сзади S20 такой же, как и все: Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo и тд. Обычный вытянутый блок камер на стандартном айфоновском месте. Так сделали абсолютно все. В этом плане S10 гораздо выигрышнее. Смотрится он гораздо лучше и не похож на смарты других марок. С передней частью особо ничего не выдумаешь, ведь экран должен занять максимальный процент поверхности. Отверстие для селфи-камеры – тоже обязательный атрибут для 20/21. Ничего особенного.

Цвета: розовый, серый, голубой, красный и чёрный. У S10 цвета были гораздо интереснее. Например: аквамарин и перламутр. Здесь тоже ничего необычного. Да, блики на заднем стекле смотрятся симпатично, но только их почти никогда не видно. Корпус – ничего необычного.

Материалы. Здесь у Самсунга всё хорошо: стекло и сталь. Спереди и сзади закалённые стёкла Горилла Гласс 5. Полированная рамка слегка окрашена под цвет задней крышки. Заднее стекло не тонкое и вызывает доверие, в отличие от смартов Xiaomi (даже топовых).

Размеры и вес: 151,7 х 69,1 х 7,9 мм и 162 г. У S10: 149,9 х 70,4 х 7,8 и 157 г. По размерам почти тоже самое, но более вытянутый корпус сразу бросается в глаза. Здесь Самсунговцы молодцы: увеличили экран (6,2″ против 6,1″), почти не затронув размеры.

Эргономика тоже выросла:

Убрали бесполезную клавишу Bixby. Хотя она была для многих удобной, потому что её можно было переназначить на свою функцию. Но у меня она всегда была отключена.

Выбрали новые места под кнопки включения и громкости. Здесь сразу два плюса: опустили ниже («под палец») и перенесли на одну (правую) сторону.

В остальном всё тоже самое. Удобно и на своих местах.

Экран. Ну здесь Самсунг как всегда показывает нам отличный дисплей. Что мы имеем: 120-герцовый изогнутый Дайнамик Амолед в 6,2″ с разрешением 3200х1440 (563ppi), HDR10+ и сумасшедшей яркостью в 807 нит. Ещё: цветовой охват sRGB 99,8%, Горилла Гласс 5 с отличным олеофобным покрытием, а занимает этот экран 89,5% всей лицевой поверхности. Galaxy S10 почти не уступает, такого сильного отличия, как между S9 и S10 нет. Яркость не выросла, разрешение и количество пикселей выросло благодаря увеличенному на 0,1″ дисплею. Ну немного вытянулся экран, но это не к качеству, а к форме. Картинка отличная у обоих смартфонов: идеальное, яркое и сочное изображение. Здесь паритет. Кстати, подбородок стал меньше, а это просто отлично.

Звук традиционно отличный. Не зря же ребята из AKG тратят свои силы на топы от Samsung. Стерео из основного и слухового динамиков играет очень громко и чисто. Я не слышу вообще никакой разницы в сравнении с S10. Ищу какие-то изменения и иногда, кажется, нахожу. Но стоит прослушать отрывок ещё раз и разницы уже нет. Итог: у обоих смартов звук отличный: чистый, громкий, сбалансированный и даже немного басистый (в рамках возможностей, конечно). Напомню, что у S20 стандартного 3,5мм входа нет, а у S10 – есть.

Начинка:

Процессор от Samsung – Exynos 990 . Это 8 ядер до 2,7ГГц по 7Нм процессу. Это версия для России, в некоторых странах продаётся версия с Snapdragon под номером 865. В бенчмарках они оба хороши, но местами американский чип выдаёт результаты получше. Для простого пользователя – всё одно: мощно и быстро.

от Samsung – . Это 8 ядер до 2,7ГГц по 7Нм процессу. Это версия для России, в некоторых странах продаётся версия с Snapdragon под номером 865. В бенчмарках они оба хороши, но местами американский чип выдаёт результаты получше. Для простого пользователя – всё одно: мощно и быстро. Графика – Mali-G77 MP11.

– Mali-G77 MP11. Оперативки 8ГБ . Очень быстрая LPDDR5.

. Очень быстрая LPDDR5. Хранилище на 128 ГБ . Ещё можно поставить флешку до 1ТБ.

на . Ещё можно поставить флешку до 1ТБ. 4G, Wi-Fi6, Bluetooth 5 и NFC.

2 Нано-Сим (гибридный слот) и eSIM.

Камеры снимают просто отлично. Для этого вам положили 3 объектива: основной на 12МП, телефото на 64МП и ширик на 12МП. Все камеры молодцы. Снимают отлично при любом освещении, в сумерках ширик начинает показывать шумы, но это обычное дело для таких модулей. Основа и телефото умеют делать отличные фото и видео. У главного модуля есть оптическая стабилизация, а гибридный 3х зум даёт отличный кадр. Даже макро выходит хорошо, хотя отдельного объектива для него не предусмотрено. Ниже вы увидите примеры фото и видео. При ночной съёмке шёл снег, но камера всё равно отлично справлялась.

Селфи-камера на 10МП. Делает просто идеальные снимки, деталей очень много – видна каждая прядь волос. Работа с контрсветом идеальная, автофокус всё делает вовремя и верно. Ещё обратите внимание, что отверстие под селфи-модуль стал скромнее по сравнению с S10.

За все камеры я ставлю пятёрку. Качество всех кадров выросло по отношению к S10. И превосходит iPhone 11. Единственный минус – это отсутствие макро-объектива, но это, возможно, важно только для меня.

Энергия. За неё отвечает АКБ на 4000 мАч, комплектной зарядкой на 25Вт заряжается за час с небольшим. А поддерживает подпитку с адаптером на 45Вт. Так же можно использовать быструю беспроводную (до 15Вт) и реверсивную зарядку для подзарядки других устройств. Но разряжается S20 тоже уверенно, особенно если у вас включено обновление картинки в 120Гц. Ну а зачем вообще покупать новый телефон, если не пользуетесь новыми функциями? Вот и я так думаю. Мне зарядки хватает до конца рабочего дня.

Влагозащита. Для S20 был выбран IP68. Что это означает для нас: полная защита от пыли, возможность погружения до 1м в течение получаса. Неплохо, но подходите ко всему с умом. Например: обычно тест не подразумевают контакт с морской водой.

Отпечаток пальца в Samsung Galaxy S20 подэкранный. Что изменилось по сравнению с S10:

Стало меньше ошибок.

Скорость распознавания выросла.

Палец нужно прикладывать на меньшее количество времени.

Сам датчик перенесли немного выше, что стало гораздо удобнее.

OneUi. В феврале 2021 доступна OneUI 3.0. Из главного: работает так же быстро, лагов не появилось, а про изменения читайте в нашем материале.

Связь. Вы и сами знаете, что у Самсунга со связью всегда было отлично. В S20 – тоже: сигнал принимает везде (ловился бы сам оператор), GPS находит быстро и не отваливается, а Вай-Фай и Блютуз работают очень устойчиво. При разговорах по телефону слышимость отличная, причём с обеих сторон. Если коротко: одни плюсы.

Общее удобство. Новая более вытянутая форма корпуса стала удобнее. По сравнению с S10 телефон стал немного Уже и обзавёлся более скруглёнными гранями. И всё это к лучшему. Вес отличный, пользоваться одной рукой очень удобно. Виден рост, причём очень большой.

Цены в феврале 2021. Официальный магазин Samsung просит 59990 руб, в Я. Маркете можно подыскать варианты от 48500 руб. На Авито хотят около 37 тыс руб. При этом многие телефоны продаются с действующей гарантией.

Кстати, вот наши обзоры из 2021: iPhone 11, Samsung S10 и S10e, Xiaomi Mi 10 и Mi 10T Pro.

Вывод. Samsung Galaxy S20 – отличный флагман, с превосходными экраном, звуком и камерами. И не стоит забывать про мощную начинку, которой хватит ещё на несколько лет. К минусам я могу отнести только дизайн «как у всех». Ещё хотелось увеличить время работы от одного заряда, но с таким ярким и сочным экраном это вряд ли возможно. S20 против S10. Мой вердикт такой: оба телефона топовые, разница есть, но небольшая. Камеры лучше у более нового флагмана, но экран, звук и производительность – те же. У S10 лучше (самобытнее) дизайн, он дольше работает от одного заряда, есть 3,5мм и стоит дешевле. Я думаю, что в этом выборе имеет значение только сумма, которую вы готовы потратить. Оба флагмана крутые и у каждого есть свои плюсы. Если говорить про меня, то я не стал менять S10 на S20, а решил перейти сразу на S21. Всем лайк!

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