Обзор Tecno Pouvoir 4: стерео, отличные 7″, 6000 мАч и другие фишки за 8400

Обзор не очень популярного, но очень перспективного смартфона.

Всем привет, если вы искали навороченный смартфон до 10 тыс руб, то вы его практически нашли. Мы протестировали Tecno Pouvoir 4 и торопимся поделиться своим мнением. Если раньше вы не слышали об этом производителе, то это не повод недооценивать его. Из главного: большой сочный дисплей, 6000 мАч, 2 Сим + 1 флешка, стереодинамики и многое другое. Поехали!

Комплектация. Внутри вы найдёте целую кучу всего: смартфон, кабель (1М), адаптер на 2А, чехол, плёнку на экран и даже наушники. Силиконовый чехол очень хорошего качества: тонкий, матовый, полностью закрывает телефон и защищает камеру. Плёнка в комплекте глянцевая и вполне обычная, но очень приятно, что её вообще положили. Комплектные наушники пригодятся на первое время. Эти вкладыши белого цвета и подключаются через 3,5 мм. Звук в них обыкновенный, но и плохим его не назовёшь. Ещё в комплекте: бумажки и скрепка для извлечения сим-лотка. За такую богатую комплектацию я ставлю 5 баллов. Молодцы!

Дизайн. Tecno Pouvoir 4 – интересный смартфон. Да, он похож на очень многие смартфоны 2019/2020. Но у него есть свои фишки: очень необычные расцветки и отдельная ребристая кнопка красного цвета для вызова голосового помощника. Спереди почти всю поверхность занимает экран с V-образным вырезом. Задняя крышка и боковые рамки – это одно целое из пластика. Но эта цельная конструкция выглядит очень интересно: задник, нижняя и верхняя рамки – одного красивого цвета, а левая и правая грани – уже чёрные и матовые. А ещё и эта красная кнопка смотрится красиво. Я считаю, что ребятам из Tecno удалось добавить индивидуальности в свой смартфон. За дизайн тоже ставлю 5.

Цвета: фиолетовый, синий и зелёный. Кажется, что это вполне обыкновенные цвета, но на самом деле они очень красивые при каждом освещении играют по-своему. Задние крышки глянцевые, но имеют визуальную текстуру и переливы. Очень красиво.

Размеры и вес: 174,6 х 79,2 х 9,05 мм и 164 г соответственно. Вес вполне комфортный и не кажется большим. Размеры тоже отличные, ведь 7-дюймовый экран не может быть помещён в слишком малый корпус. Так что всё так, как и должно быть у смартфона с таким большим экраном.

Экран. Это вытянутый (20,5:9) 6,95″ IPS-экран с HD+ разрешением (1640х720) и плотностью пикселей в 258 ppi. Ещё из хорошего: отличное олеофобное покрытие, занимает 90,55% всего переда и обладает отличной яркостью в 480 нит. Картинка и правда хорошая: цветопередача на высоком уровне, яркости хватает, углы обзора вообще не вызывают ни одного вопроса. Для бюджетника это высший класс. Конечно, если бы разрешение было выше, то картинка была бы вообще топ, но здесь и бюджет не тот. Кстати, дисплей прикрывает закалённое стекло. А ещё экран просыпается и гаснет по двойному тапу! Ну молодцы же.

Звук. В Tecno Pouvoir 4 поставили настоящее стерео, которое действительно слышно. Сам звук громкий и весьма чистый, но неидеальный: верхних больше, чем средних, низов вообще почти нет. Но это если использовать смартфон вместо стереосистемы. А вот для фильмов и игр этого звука хватает на все 100. Потому что громко и без хрипов, а стерео отлично слышится.

Начинка:

Чип Helio A22 от Медиатек. Вы уже можете сказать, что на вас сэкономили, но это не так. Проц современный и очень ( очень ) энергоэффективный. Так что в обычной жизни не подведёт, а игры пойдут любые. Настройки графики не всегда будут на уровне, но опять же не забываем про бюджет.

от Медиатек. Вы уже можете сказать, что на вас сэкономили, но это не так. Проц современный и очень ( ) энергоэффективный. Так что в обычной жизни не подведёт, а игры пойдут любые. Настройки графики не всегда будут на уровне, но опять же не забываем про бюджет. 3/32 ГБ памяти достаточно для жизни. А если мало, то можете поставить обычную МикроСД до 128ГБ.

памяти достаточно для жизни. А если мало, то можете поставить обычную МикроСД до 128ГБ. 4G, Wi-Fi5, Bluetooth5.

2 Нано-Сим. Слот под 3 карточки, так что выбирать между вторым номером и памятью не придётся.

Камеры. Сами понимаете, что сейчас их мало не ставят. Так подумали и инженеры из Tecno. Поэтому на борту вас ожидает сразу 4 модуля: основа на 13МП, макро-объектив и бокэ-датчик по 2МП и даже 0,8МП объектив с AI для определения объектов в кадре. Зачем нужен последний: автоопределение режима съёмки, звучит странно, но пусть будет. Основная камера снимает неплохо, при дневном освещении даже очень неплохо. И умело справляется с контрсветом. Макро-модуль более-менее справляется, но не со всеми объектами и лучше использовать при дневном освещении. Ниже вы увидите примеры фото и видео. Если коротко: 2х-зум портит кадр; слишком много мелких объектов на фото смажутся в одно целое; ночное видео получается только при съёмке статичных объектов.

Селфи-камера на 8МП неожиданно для меня снимает отлично. Много деталей, отлично автофокусируется и не боится яркого света за спиной. За селфи ставлю 5 с минусом.

Ещё немного о съёмке: у Tecno Pouvoir 4 сразу 6 вспышек. Да-да, именно 6: 4 – сзади и 2 (!) – спереди. Задние вспышки смогут просто идеально осветить объект в полной темноте. А 2 фронтальные вспышки – это вообще нечто! Если честно, такого я ещё не видел. Ночное селфи или ночной видео-разговор будет на 5 баллов.

Кстати, вместо обычного светодиода для уведомлений используется одна из вспышек. Интересно придумано.

Энергия. Аккумулятор на 6000 мАч не может работать мало, так что с автономкой всё просто отлично. Мне телефона хватало на 2 дня, а я пользователь ещё тот – много звонков, мессенджеров, интернета. Полностью заряжается за 2 с небольшим часа. Поддерживает ускоренную зарядку на 10W, а комплекте как раз такой адаптер. К нюансу могу отнести зарядку через MicroUSB, но неудобств от этого никаких, хотя в 2021 кажется старомодным. Беспроводной зарядки нет.

Вибрация жужжит, но весьма сильная. Обычно я придираюсь к этому параметру, но не стоит забывать про бюджет. Мои придирки к смартфонам с ценой в несколько раз дороже легко объяснимы. А к вибрику у Tecno Pouvoir 4 придираться и не хочется.

Безопасность. Датчик отпечатков пальца встроен в заднюю крышку. Кружок крупный и срабатывает быстро, правда и ошибки тоже не редкость. В целом за отпечаток готов поставить 4.

Общая производительность. Вы не почувствуете какого-либо дискомфорта. Лаги бывают, но для этого нужно свернуть много приложений. Или не очень много, но тяжёлых. Вся анимация выглядит красиво и происходит очень плавно. Для жизни начинки хватит с головой, это совершенно точно.

Игры идут очень бодро. Для этого предусмотрен игровой режим. Что в нём интересного: можно настроить сброс входящих или использовать кнопки громкости как триггеры для выстрела в играх. Реализовано и правда интересно, ничего плохого не могу сказать.

ПО. В марте 2021 Tecno Pouvoir 4 работает на Андроид 10 и с фирменной оболочкой HiOS 6.1. Скоро на Блохе появится подробный обзор прошивки от Tecno. А пока пару слов: красивая и необычная анимация, есть тёмная тема, куча настроек и полезных фишек. Нам в редакции HiOS понравилась.

Звонки. Разговоры проходят отлично: 2 активные Сим и отличная слышимость на обоих концах. Мы не нашли, к чему придраться.

Цены в марте 2021. Официальный сайт Tecno для покупки отправляет нас на сайт DNS, что неплохо, ведь магазин уважаемый. Ценник там установлен на отметке в 9999 руб. Я же говорил, что недорого просят. В Я.Маркете просят ещё меньше – от 8400 руб. И на этом моменте стало ещё любопытнее, да?

Вывод. Tecno Pouvoir 4 – отличный смартфон за очень скромные деньги. Менее, чем за 10 тыс руб вы получаете кучу всего! Я и сам не ожидал, что этот смарт мне так понравится. Главные плюсы: дизайн с приятными фишками, долгое время работы, 2 сим + 1 флешка, честное стерео, отличный дисплей и многое другое. Явных минусов нет вообще, есть небольшие недочёты. Но я напоминаю цену этого смартфона. Стоит ли покупать Tecno Pouvoir 4? Я скажу так: очень рекомендован к покупке. Это правда отличный смартфон за очень небольшие деньги. Главное: перед покупкой подержите его в руках – 7″ всё-таки. Всем лайк!

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