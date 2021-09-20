Обзор телевизора Xiaomi Mi TV P1: 43 дюйма сочных красок

Шустро, качественно и громко.

Всем привет, недавно я подбирал телевизор в свою квартиру и столкнулся со всеми мучениями выбора. Производителей/моделей/ценников очень большое количество. Поэтому разобраться со всем оказалось не так уж и просто. Переплачивать ли за 4K? Как купить подешевле, но не рисковать качеством (то есть сэкономить)? Ещё хочу пульт, который не нужно направлять в сторону телевизора. Да, ещё это обязательно должен быть СмартТВ! Помимо самых популярных и дорогих брендов, я посмотрел в сторону другого качественного производителя – Xiaomi. О нём сегодня и поговорим. Поехали!

Комплектация

Совсем нетяжёлая коробка из картона цвета картона имеет надписи с ключевыми особенностями и названиями бренда/модели.

Внутри: кабель на 1,5 м под «наши» розетки и пульт. Ещё есть ножки и шурупы для их установки, но это же не совсем комплект, а больше – часть самого ТВ.

Кабель: обыкновенный и чёрный. Удобно, что шнур универсальный. И если вам недостаточно длины или цвет неподходящий, то можно докупить другой шнурок.

Пульт: ну он есть и к нему дают батарейки. Про пульт мы поговорим ниже. Спойлер: удобный и современный.

Дизайн

Описывать дизайн этого телевизора, всё равно, что описывать дизайн современного смартфона. Большой чёрный экран, тонкие рамки и подбородок. Тот пластик, который вы всё-таки увидите – чёрный и глянцевый.

Детали:

Надпись Mi просто нанесена светлой краской.

просто нанесена светлой краской. Стоит телевизор на двух ножках. Они, кстати, тоже пластика и тоже глянцевые.

Вот и все детали. Изысков не так уж много (нет совсем).

Экран

Картинка красивая и нравится сразу. Наш Xiaomi Mi TV P1 это: 43″с 4К-разрешением (3840 х 2160), обновлением 60Гц, HDR10 и Долби Вижн.

Что мы имеем:

Сочные краски . Яркие цвета действительно яркие. Цветастые элементы сразу выделяются на тёмном или светлом фоне. Ютьюб, как пример : стартовый серый экран с красным лого уже хорош, а прямоугольнички с видео выглядят очень нарядно.

. Яркие цвета действительно яркие. Цветастые элементы сразу выделяются на тёмном или светлом фоне. : стартовый экран с лого уже хорош, а прямоугольнички с видео выглядят очень нарядно. Отличные чёрный и белый цвета.

и белый цвета. Подсветки достаточно. Если вы решили поставить телевизор на солнечной стороне, то дерзайте. Но учтите, что дисплей глянцевый, а не матовый.

достаточно. Если вы решили поставить телевизор на солнечной стороне, то дерзайте. Но учтите, что дисплей глянцевый, а не матовый. Разрешения хватает для мелкого шрифта и отличной прорисовки деталей.

хватает для мелкого шрифта и отличной прорисовки деталей. Углы обзора очень неплохие, но есть нюанс. Но о нём поговорим в разделе «Позиция в пространстве».

Чья матрица стоит в этом телевизоре?

Судя по двум параметрам, я с уверенностью могу сказать, что Сяоми использует матрицу ЭлДжи в этой модели ТВ. Как я это понял:

Субъективная оценка: я пользовался корейским телевизором именно этой фирмы и сразу заметил что-то общее. Производитель указывает на улучшитель картинки под названием «HLG». Даже если допустить, что аббревиатура в названии оказалась совпадением. То интернет всё расставит по своим местам. «HLG» – это немного другой взгляд на HDR. В обоих случаях цвета яркие и сочные. А разница в том, что они не такие перенасыщенные, как у обычного HDR. Ах да, главное не сказал: эта технология родном из Южной Кореи. Так что догадки оправдались.

Положение в пространстве

Я намекнул на какой-то «нюанс» с углами обзора. Итак:

Если ваш Mi TV P1 находится на уровне глаз, то изображение будет без искажений.

глаз, то изображение будет без искажений. Если он находится выше вас (кронштейн/комод), то картинка тоже будет отличная.

вас (кронштейн/комод), то картинка тоже будет отличная. А если телевизор стоит ниже уровня взгляда, то чёрный цвет будет уже не слишком чёрным. А если он не только ниже, а ещё и левее/правее, то картинка вообще будет уже не так хороша.

Итог: размещайте телевизор на уровне ваших глаз или выше.

Смартфункции

В Mi Tv P1 используется «голый» андроид-тв 10 от большой G. Но Сяоми добавила кое-что и от себя.

Что мы имеем:

Куча предустановленных приложений на любой вкус. Вам сразу доступны все популярные поставщики контента + море приложений из магазина.

предустановленных приложений на любой вкус. Вам сразу доступны все популярные поставщики контента + море приложений из магазина. Интуитивное управление, понятные настройки.

управление, понятные настройки. « Окей, Гугл » можно сказать прямо в пульт.

» можно сказать прямо в пульт. Фирменный медиахаб PatchWall. Это именно то, что добавила сама Xiaomi. Подробности ниже.

Для уверенной и шустрой работы ребята из Xiaomi «положили» достаточно памяти: 2ГБ оперативки и 12ГБ накопителя.

Сердце этого телевизора – чип от Медиатек (mt9611). Он четырёхъядерный и развивает до 1,5ГГц. За плавную графику будет отвечать Mali G52 MP2.

И этот набор (память, проц и видеочип) показал себя отлично.

Медиахаб PatchWall

Это очень удобное и правильное решение. По большому счёту дополнительные окна/рабочие столы и прочее вам больше не понадобятся.

Подробности:

На главном экране вы уже видите всё самое актуальное и интересное. Вам будут предложены новые выпуски/сериалы/мультики и фильмы сразу на главном экране.

вы уже видите всё самое актуальное и интересное. Вам будут предложены новые выпуски/сериалы/мультики и фильмы сразу на главном экране. Что нужно сделать , чтобы посмотреть предложенное: кликнуть и смотреть. Не потребуется переход в другое приложение или ещё что-то. Но зато точно потребуется авторизация или регистрация именно у этого поставщика интересностей.

, чтобы посмотреть предложенное: кликнуть и смотреть. Не потребуется переход в другое приложение или ещё что-то. Но зато точно потребуется авторизация или регистрация именно у этого поставщика интересностей. Вы видите интересное не только в онлайн-платформах, но и на обычном ТВ.

Звук

Для телевизора очень даже хорошо. А самое главное: громко (очень), объёмно и без хрипов на максималке. Громкости хватит на большую комнату/небольшую квартиру. Или если, например, вам нужно «перекричать» шумную компанию.

Баланс почти идеален: достаточно средних и верхних частот; низких не слишком много, но зато в них лишь недостаток, а не провальное отсутствие.

Звук идёт снизу, для этого были подобраны 2 динамика по 10Вт и добавлены всякие программные улучшайзинги звука. Вообще звук у этого телевизора от Xiaomi на пятёрку. Точно не разочаруетесь.

Пульт

Он сделан из приятного матового пластика, а снизу имеет лого Mi. Форма очень удобна для руки любого размера: вытянутый, достаточно тонкий и узкий.

Нажатие на кнопку сопровождается приятным щелчком. А ведь это тоже говорит о качестве. Как пример: приятный звук клавиатуры компьютера или магнитолы в машине.

Имеется целый ряд разных кнопок. От некоторых можно было и отказаться. А некоторые добавлены очень кстати: Гугл-ассистент и Нетфликс.

Подключается к телевизору через Блютуз, поэтому для «привязки» пульта нужно подойти поближе. А после этого на пульт можно нажимать в любом месте комнаты и вообще не направлять в сторону ТВ.

Подключения

Раз уж я заговорил о подключении пульта, то расскажем и про остальные:

Wi-Fi 2,4/5ГГц,

2,4/5ГГц, Bluetooth 5 ,

, 3X порта HDMI . Кстати , один из них поддерживает технологию eARC. А это гарантирует отличный звук без потерь.

порта . , один из них поддерживает технологию eARC. А это гарантирует отличный звук без потерь. 2X порта USB-A (2.0).

порта (2.0). AV .

. Слот CI . Это такие карточки от ТВ-операторов, но они уже почти не используются.

. Это такие карточки от ТВ-операторов, но они уже почти не используются. Порт для стандартного интернет-кабеля .

для стандартного . 3,5мм аудиопорт.

аудиопорт. За приём телевидения отвечают: DVB-T2/C и DVB-S2.

Родительский контроль

Вы можете настроить: что и как долго может смотреть ваш ребёнок. Можно заблокировать конкретные ТВ-каналы или приложения. А если вы решите посмотреть что-то из этого запрещённого, то нужно будет просто ввести пароль.

Удобно, что всё это можно сделать дистанционно. Для этого предусмотрена функция «Фэмили Линк». Не забудьте, что для таких функций необходима авторизация Гугл-аккаунта.

Отключение микрофона

На корпусе телевизора доступен один переключатель. Условно назовём его «вкл/выкл». Он расположен слева от логотипа Mi и нужен для отключения микрофона в самом ТВ. Особого преимущества в этом нет. Но если вы заклеили селфи-камеру ноутбука, то воспользуйтесь и этим переключателем.

Цены

В официальном магазине Xiaomi Mi TV P1 43″ оценён в 33 990 руб. В других магазинах цена такая же.

На момент написания обзора Али предлагал купон, а с ним цена выходила около 31 000 руб. На Авито такой телевизор ещё не завезли.

Вывод

Если вы ищете неплохой телевизор с качественной матрицей, то Xiaomi Mi TV P1 вполне заслуживает вашего внимания:

Матрица от LG имеет отличную цветопередачу и очень сочные цвета. Но не забывайте про позицию в пространстве, чтобы не портить впечатление.

имеет отличную цветопередачу и очень сочные цвета. Но не забывайте про позицию в пространстве, чтобы не портить впечатление. Объёмный и качественный звук без искажений (даже на максималке).

без искажений (даже на максималке). Очень шустрая система с голосовым помощником и фирменным медиахабом.

шустрая система с голосовым помощником и фирменным медиахабом. Удобный и современный пульт. Хотя кнопок могло быть и поменьше.

А что с дизайном? Ну его особо не завезли: экран с нижней полированной планкой из чёрного пластика. Никаких изысков или дизайнерской мысли.

Что с ценой? Цена на уровне конкурентов. Более того: модели прошлых лет со схожими характеристиками можно найти и подешевле.

Для кого этот телевизор? Для тех, кто больше ценит начинку, чем дизайн. И этот лагерь покупателей точно останется доволен.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi TV P1? Вы получаете современный набор за обычные деньги. При этом у вас будут: матрица «из Кореи», много звука и шустрая начинка. Получается, что это вполне неплохой выбор. Всем лайк!

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