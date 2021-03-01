Обзор умной камеры EZVIZ C6W: 360 с онлайном и ночным видением

Обзор очень полезного устройства.

Всем привет, если у вас есть, за кем присматривать дома, то этот обзор точно для вас. Умная 360° камера EZVIZ C6W с ночным видением, автоматическим слежением, онлайн-доступом и другими крутыми функциями станет отличным помощником. Все подробности у нас. Поехали!

Начинаем с коробки. Она выглядит отлично: светлая с приятным оформлением, а картон плотный и качественный. Придраться можно только к отсутствию описания на русском языке, но все пиктограммы понятны и без слов.

Внутри вас ожидают: отлично запечатанная камера, штатный адаптер под евророзетку на 2А (10W), MicroUSB кабель на 3м (!), бумажки и даже дополнительный крепёж. Доп. крепёж может вам понадобится, если решено основательно закрепить камеру. Но её можно будет легко снять с крепления. Так что вы можете передумать или поменять место без каких-либо сложностей.

Дизайн камеры. Ezviz C6W является почти идеальным шаром. Лишь нижняя часть немного «срезана» для устойчивости. Корпус поделён на две равные части: нижняя – статична, а верхняя – вертится туда-сюда на 360 градусов. Снизу – серебряная и матовая, а сверху – чёрная и глянцевая. В принципе, ничего нового, но выглядит интересно. А самое главное: C6W выглядит качественным устройством.

Корпус. Обе половинки выполнены из пластика. На верхней части есть динамик и окошко с камерой на 4МП. На нижней: МикроЮСБ-порт для подзарядки, вход для интернет-кабеля, слот для карты MicroSD (до 256ГБ), микрофон и кнопка «Reset» для перезагрузки. На нижней грани: 3 резиновые ножки для устойчивости на любой плоской поверхности, отверстия под дополнительный крепёж и наклейка с информацией.

Размеры и вес: 95,8 х 95,8 х 90,6 и 252 г соответственно.

Первое включение происходит интересно. Меня этот момент даже приятно удивил. Подключив к питанию, вы сразу видите красивую световую индикацию, затем камера повернётся на 360 и произойдёт самое неожиданное. А именно: громко, чётко и на русском языке (!) камера сообщит, что нужно использовать фирменное приложение. От этого я просто опешил, потому что по-русски говорят далеко не все устройства. Даже известные бренды нередко забывают о том, что продают свою технику в России. За такой подход ребятам из компании Ezviz я присуждаю 100 баллов.

Кстати, бумажки из комплекта русского текста лишены, что я считаю минусом. Но это компенсируется легко читаемыми пиктограммами (как на коробке). Чуть не забыл: на официальном сайте вы можете скачать инструкцию на русском языке.

Индикация может гореть только днём или постоянно. Имеется 3 цвета индикатора: красный, синий и оранжевый. То есть: нет подключения/сбой, подключено/просмотр, тревога/режим конфиденциальности.

Приложение Ezviz можно скачать для iOS и Android. Внешне и по функционалу они совершенно одинаковы.

Вход в приложение. Вы можете использовать: действующую учётную запись Ezviz, Google/Apple-аккаунты или создать новую учётку. Для новой потребуются: имя, почта и телефон. А сам вход в приложение будет происходить через пароль, Face ID или отпечаток пальца. всё зависит от вашего телефона.

Регистрация устройства: в приложении выбираем раздел камеры и сканируем QR-код с наклеечки на дне камеры. Затем потребуется подключить камеру к Вай-Фай. Но вам ничего искать не нужно, всё само окажется перед глазами, только пароль останется вспомнить.

Важно: WI-FI-подключение возможно только к сетям с 2,4ГГЦ.

Вход в приложение с другого устройства. Решил сказать об этом сразу, потому что: важно и может поставить вас в тупик. На другом телефоне: скачиваем приложение, входим в аккаунт и вводим код подтверждения с самой камеры. Его вы найдёте на всё той же наклееечке снизу.

Само приложение полностью на русском языке и максимально понятно. Никакого сложного или запутанного меню – всё перед глазами.

Возможности камеры:

1. Просмотр видеоархива. Записи можно просмотреть, если они на флешке или в облаке.

Облако (CloudPlay) на 30 дней предоставляется бесплатно. Далее нужно будет заплатить за доступ: 399 руб/месяц или 3999 руб за целый год обслуживания. Можно и не платить, использовать только флешку и онлайн. Более того, пробный месяц можно вообще не активировать, всё максимально прозрачно.

2. Сделать фотоснимок происходящего на экране без прерывания записи/трансляции. Сохраняется в галерею телефона.

3. Сделать саму видеозапись. Тоже сохраняется в галерею. Во внутреннюю память камеры записи сохраняются, когда всё происходит без вашего участия. А так: вы выбрали конкретное время записи, значит, оно вам нужно в телефоне. Всё логично.

4. Выбрать разрешение видео: FullHD, UltraHD или Стандарт.

Важно: слежение и автозум доступны только в FullHD.

5. Управлять камерой при помощи джойстика: вверх, вниз, влево, вправо.

6. Сделать фотоснимок на 360 градусов. Это длится около 30 секунд, но склейка неидеальная. Пример неидельности на фото.

7. Управление автослежением: вкл/выкл, выбрать сектор отслеживания или разрешить следить за происходящим самостоятельно.

8. Можно использовать Ezviz C6W как динамик для трансляции вашей речи. Просто наживаете «Говорить» и вас услышат. И это действительно здорово, ведь всё происходит через Wi-Fi. То есть вы можете сказать что-то, находясь в другом городе, а услышат вас дома.

9. Включить режим конфиденциальности. От этого я просто заулыбался как ребёнок: глазок камеры полностью скрылся в корпусе и не может вас видеть! Это потрясающе!

Ещё в настройках можно выбрать:

Вкл/выкл звука в записи. По умолчанию он выключен.

в записи. По умолчанию он выключен. Настроить зеркальное отображение .

. Выбрать цветовое отображения в видео. Цвета могут яркими, приглушёнными или оригинальными.

Безопасность на уровне: аккаунт защищён, с нового телефона просто так не просмотреть записи, видео закодировано. А ещё и режим конфиденциальности, о котором я уже всем своим знакомым рассказал.

Съёмка:

Днём снимает очень хорошо: видно много деталей, не смазывает картинку при движении человека.

Ночью снимает на 100 из 100. Инфракрасные датчики своё дело знают. Смотри примеры видео.

На первом ночном видео вы можете заметить, что камера не довела меня до конца. При втором проходе отследила полностью, но не засняла обратный путь.

Вот так коридор из последнего видео может заснять Айфон 11. На него же я снял работу ИК-датчиков.

Автослежение:

Днём работает идеально: фокусируется, ведёт в помещении.

работает идеально: фокусируется, ведёт в помещении. Ночью может не определить человека. Или определить, но не довести его до конца. Я пробовал менять одежду, чтобы запутать камеру или лучше распознаваться. Но ИК-датчикам без разницы. Не помогло, в общем.

Уведомления могут приходить при обнаружении человека или просто раз в какое-то время будете получать фото. Настроек хватает, вам понравится.

Аудио. Вы уже знаете, что возможна не только запись звука в видео или его трансляция в онлайне, а ещё и вас могут услышать из любой точки мира. Ну здорово же.

Питание. В комплекте имеет длиннющий кабель (3м) и не самая медленная зарядка (2А), но я использовал повербанк на 10000 мАч. Так вот: за 8 часов беспрерывной записи и постоянных тестов уровень заряда у повербанка не изменился. К чему я это? Выходит, что Ezviz C6W можно использовать в любом месте при помощи переносного питания, даже розетка вам не нужна – это топ, честно.

Использование для «умного» дома. Гугл и Алекса (от Амазон) смогут посотрудничать с вашей EZVIZ C6W. Для этого нужно будет добавить вашу камеру во вкладке «устройства» и радоваться.

Общие впечатления. Я даже не ожидал, что у меня останется столько положительных эмоций. Честно. Ну, думал, камера и камера, что может быть необычного. Но нет: интересного и удобного больше, чем я мог ожидать. Сперва меня смутило, что камера всего на 4МП. Но для дневного видения этого хватает, а к ночному вообще не подкопаться. Спасибо инфракрасным датчикам.

Цены в марте 2021. На официальном сайте компании EZVIZ за C6W просят 9990 руб. В Я.Маркете можно купить от 7000 руб. На Али – от 7500 руб.

Вывод. EZVIZ C6W – неожиданно крутое устройство. Главные плюсы: 360°, современный и добротный дизайн, отличное качество съёмки (особенно ночной), автоматические слежение и зумирование, режим конфиденциальности, трансляция вашего голоса прямо из камеры. К нюансу (но не минусу) могу отнести: ночное слежение не всегда отрабатывается на 100%. Стоит ли покупать эту камеру? Да, это отличный девайс с кучей полезного. При том, что всё очень удобно и интуитивно понятно. Ещё не стоит забывать, что C6W можно использовать как часть вашего «умного» дома. Отличное устройство за адекватные деньги. Всем лайк!

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