Обзор универсального геймпада Gamesir G4 Pro: отличное качество для всех устройств

Обзор очень качественного девайса.



Всем привет, мобильный игры стали настолько крутыми, что для них уже можно покупать геймпады. Если вы считаете, что в телефон вы играете не так много, то можно присмотреться к универсальному решению – Gamesir G4 Pro. Он дружит с телефонами на iOS и Android, а ещё не боится компьютеров и Switch. Мы протестировали этот геймпад и с удовольствием поделимся своим мнением. Поехали!

Комплектация. Начну с того, что коробка выглядит очень солидно. Чёрная матовая коробка имеет красные торцы, что уже выглядит нестыдно, а ещё имеет глянцевое изображение самого геймпада. Вся эта красота на кожухе коробки, она просто чёрная, но из хорошего картона. За коробку ставлю пятёрку. Внутри: геймпад в специальной пластиковой ванночке, для безопасности даже джойстики прикрыты колпачками. Ещё в комплекте: доп. крепление для крупных смартфонов, Type-C кабель, мануал на английском и даже наклеечки.

Первые впечатления. Не могу отделаться от мысли, что Gamesir G4 Pro вдохновлялся геймпадом от XBOX. Но плохого в этом ничего нет. По большому счёту, все геймпады – это переосмысление контроллеров от PS и XBOX. Что сразу понравилось: прорезиненные ручки, причём они имеют рифлёную поверхность – удобно и не кажется дешёвым. Вес нормальный и не вызывает вопросов.

Сборка на очень высоком уровне. Пластик качественный и крепкий, даже при скручивании скрипов нет. Ручки прорезиненные, как и джойстики. Кнопки A, B, X и Y держатся на магнитах, чтобы вы могли их поменять местами. Для своего удобства или, например, для играх на Switch (там X и Y нужно поменять местами). Курки металлические, что вообще неожиданно. На обратной стороне присутствуют 4 резиновых заглушки под винтики. USB-передатчик для PC спрятан внутри корпуса: не болтается и не бросается в глаза. Если коротко: очень качественно, не докопаться.

Размеры и вес: я уже описал сходство с контроллером от XBOX, так что размеры комфортные. Вес составляет 257 г, измерения производил сам, возможна погрешность. Самое главное: держать удобно и не тяжело.

Начинка: Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.4 ГГц через комплектный передатчик, USB-C вход для подзарядки и подключения, вибромоторчик для отклика в играх.

Аккумулятор на 800 мАч должен работать до 10 часов. При игре с PC так много Gamesir G4 Pro не отработает, потому что в дело вступает ещё и вибромоторчик. В играх с телефоном мне удалось отыграть 8 часов, но я не уверен, что полностью зарядил геймпад.

Индикация. При включении загорается световой индикатор зарядки – 4 красные точки. Каждая отвечает за 25% заряда. Для подключения каждой категории присутствует своя световая индикация, их тоже 4. Но об этом ниже.

Подключение. Для каждого из устройств необходима своя комбинация клавиш:

Андроид или просто Bluetooth: A + Home. Синий индикатор. iOS: B + Home. Фиолетовый индикатор. PC через встроенный передатчик: X + Home. Зелёный индикатор. Switch: Y + Home. Красный индикатор.

Установка смартфона. Для этого на корпусе предусмотрен специальный держатель. Он телескопический и позволяет поставить широкий смартфон (до 8,9 см), а с держателем для толстых телефонов или если вы не хотите снимать чехол – до 8,6 см. Снова измерения проводил самостоятельно, но, думаю, что всё верно. Держатель имеет две позиции: почти вертикально и почти горизонтально. Позиции выверены удачно: в первом положении удобно играть, когда руки на столе, во втором – когда руки опущены. Но учтите, что телефон начинает перевешивать, да и вообще во время долгих игр возникает дискомфорт от такого большого веса. Я говорю про суммарный вес с телефоном, без него – играть можно бесконечно долго.

А при работе с PC и MAC дискомфорта нет совсем: вес-то отличный. Про резиновые ручки я всё время вспоминал добрым словом.

Игры. Для iOS игр с поддержкой геймпада не так уж и много, но если отыщете, то вам понравится. Как искать: заходим в каждую игру и смотрим пиктограммы над картинками из игры. Или же выбирайте Apple Arcade, там все с поддержкой геймпада. Андроид: в самой игре ничего не указано. Я поступил так: написал в Play Market «игры с геймпадом». Вот так можно что-то отыскать. С играми на компе вообще никах тонкостей: подключили и играем. Напомню, что при работе с PC появляется виброотклик. И он очень хорош – породистый такой.

Цены в феврале 2021. Официальный магазин Gamesir просит $49,99, но в Россию не отправляет. В этом случае вам приходится искать геймпад в магазинах своего города. В Москве Gamesir G4 Pro есть в наличии в некоторых крупных магазинах (ДНС, ОнлайнТрейд и др), у них придётся заплатить 4990 руб. На Али ситуация получше – просят менее 3500 руб с учётом доставки. Думаю, что это лучший вариант.

Вывод. Gamesir G4 Pro – отличное и качественное устройство. Ощущение, что на вас сэкономили не появляется вообще. Удобно держать в руке – ничего не скользит, а материалы отличные. Собственно, к сборке вопросов нет вообще. Я такой тест на скручивание провёл, что боялся за целостность конструкции, а геймпаду хоть бы что. Что бы я изменил: кнопку Home. Я больше придираюсь, но логотип и оттенки подсветки я бы сменил. Только это не выглядит дорого. В целом ставлю 5 баллов. Стоит ли покупать Gamesir G4 Pro? Стоит, выполнено отлично, вам обеспечены только положительные эмоции. Снова хочется похвалить ребят из Китая, ведь они просто молодцы. И вы, наши читатели, тоже молодцы! Всем лайк!

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