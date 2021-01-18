Обзор Xiaomi Mi 10: стоит ли его покупать в 2021? Реальный отзыв

Актуален ли китайский флагман из 2020 в 2021?



Всем привет, прошлогодний флагман от Xiaomi всё ещё топ. Но стоит ли его покупать Mi 10 в 2021? Ещё сравним его с Samsung S10, потому что б/у-аппараты стоят почти равных денег. Поехали!

Коробка и комплектация. Здесь без сюрпризов, в 2020 Xiaomi ещё не гналась за экологией и поставляла Mi 10 в огромной коробке. Внутри нас ожидали: кабель Type-C, быстрый адаптер на 30 Вт, переходник Type-C – 3,5 мм и чехол. Чехол: прозрачный, но не тонкий, не мягкий и из очень жесткого силикона. Задняя поверхность чехла шероховатая. Мне, если честно, он не понравился из-за толщины и внешнего вида, но на первое время пойдёт. У S10 комплектация тоже богатая, но без чехла.

Внешний вид. Выглядит смарт действительно хорошо. Передняя панель изогнута и почти полностью занята экраном (89,8%) с отверстием под селфи-камеру. Рамки тонкие, но подбородок всё ещё здесь. Задняя крышка из стекла с очень сильно выпирающими камерами. Стекло не вызывает доверия, оно кажется очень тонким и хрупким. Боковушки из стали, вот они кажутся очень надёжными. У Samsung заднее стекло не вызывает вопросов, оно кажется крепким и толстым. Подбородок такой же.

Корпус бывает 6 цветов: чёрный, белый, серый, синий, зелёный и зототистый.

Размеры и вес: 162,6 х 74,8 х 9 мм и 208 г соответственно. Телефон немаленький из-за диагонали экрана, но очень тяжёлый. Размеры S10 приводить смысла нет, потому что он с меньшей диагональю, но он тоньше – 7,8 мм, а вес всего 158 г.

Амолед-экран просто песня. Этот изогнутый 6,67″ красавец покажет картинку с превосходным качеством: 2340 х 1080 (386 ppi), HDR10+, 90 Гц и яркостью 855 нит. Визуально – картинка просто супер. А ещё на месте Олвейс Он Дисплей и уведомления подсветкой граней экрана. Второе – бомба, очень красиво и функционально. Например: при передаче файла через Блютуз или при входящем – подсвечиваются синим. Очень красиво.

Если мы будем сравнивать дисплей с Samsung S10, то получается, что Самс проигрывает почти во всём: он менее яркий (821 нит против 855), он менее сочный (охват цветов 98,1 простив 98,8) и обновляется не так хорошо (60Гц против 90). Galaxy выигрывает только разрешением: 3040х1440 против 2340х1080, соответственно, плотность пикселей выше тоже у корейца (551 ppi против 386). Моё мнение: экран Mi 10 лучше. Он ярче и сочнее, а обновление в 90 Гц – вообще нечто по отношению к 60. Но цернистость присутствует, если вглядываться в картинку, Самсунг себе такого не позволяет. Понятно, что корейский флагман отстаёт на целый год, а с S20 китайца уже не сравнить. Но всё же: Экран у Mi 10 лучше, чем у S10. Ещё: Сяоми снизили чувствительность изогнутых частей экрана, к этому нужно привыкать. Опять же: у Самсунга всё ОК.

Стерео-звук неплохой, даже хороший. Громкость отличная, играет чисто. Но мне не понравилось, что из слухового динамика громкости гораздо больше, чем из основного. Из-за этого никакого стерео-эффекта не слышно. Это удобно, когда вы смотрите что-то перед экраном – звук идёт прямо на вас. Но это не стерео. У Samsung Galaxy S10 звук гораздо лучше: более сбалансированный по эквалайзеру, звучит более дорого, чувствуется настоящее стерео. Громкость немного ниже, чем в Xiaomi Mi 10, разницы почти нет, но я должен об этом сказать. Ещё у флагмана из Китая отсутсвует классический вход для наушников, у Samsung – он есть.

Начинка. Здесь вы и сами знаете, что процессор 865 от Snapdragon заставит телефон летать, а в играх поможет Андрено 660. Здесь и говорить нечего – топ, вы не пожалеете. Ещё: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC. Симка одна, флешку поставить нельзя. У S10 всё почти также: но чаще вы можете найти проц от Самсунг (9820, а не 865), 2 Sim и даже флешка (слот гибридный).

Память бывает только двух разновидностей: 8/128 и 8/256 ГБ. Оперативки хватает вообще для всего, а вот хранилище увеличить нельзя. Так что выбирайте вариант по своим требованиям сразу.

Камеры. Их здесь очень много: сзади – 4, спереди – одна. Сзади: основа на 108 Мп, ширик на 13Мп, макро и датчик глубины по 2МП. Селфи-камера в отверстии экрана аж на 20 МП. Ниже вы увидите примеры фото и видео. Что я сразу хочу сказать: основная камера – отличная, снимает очень и очень хорошо, ширик – обычный, макро – очень хорошее. Но это при дневной съёмке, ночью качество похуже, но всё равно отличное. А видео очень хорошее пока вы приближаете картинку. С зумом всё очень плохо. Селфи-камера хорошая, но не сбалансированная: много деталей за вашим лицом, автофокус будто вообще соображает.

У S10: камеры 3 и 1 соответсвенно. Селфи – лучше, видео – лучше, основа – хуже (но это только если сравнивать), макро – почти тоже самое, но немного хуже. Ночью – плюс/минус. Напомню, что эти смарты разделяет целый год, и кореец проигрывает еле-еле.

Важно: во время видеосъёмки камеры не переключаются сами и вам этого делать нельзя. Сразу выбрали камеру и отсняли, потом выбрали новую камеру и снова начинаете запись. В самсунге всё переключается само во время зума или по вашему выбору.

Зарядка идёт быстро, а разрядка – медленно. Оригинальный адаптер на 30Вт за полтора часа, полностью зарядит АКБ на 4780 мАч. Беспровод тоже есть и быстрый (до 30Вт), также имеется и реверсивная зарядка. Мне хватает заряда на день-полтора в зависимости от использования. Мощные игры, конечно, батарею разрядят в ноль за несколько часов. Но для обычной жизни – это более чем живучий смартфон.

Отпечаток пальца работает шустро. Технологий капризная и несовершенная: чистота пальца и экрана очень важны. Положение пальца – тоже, так что сохраняйте на один палец пару отпечатков под разными хватами. Помогает. Расположение датчика более удачное, чем в S10, – немного ближе к центру экрана. От этого и срабатывает точнее: не нужно пробовать снова, потому что палец был выше, чем нужно. Скорость срабатывания у Mi10 и S10 – одинаковая.

MiUI в январе 2021 доступен в 12-й версии на Андроид 10. Но скоро выйдет MiUI 12.5 на 11-м Андроиде. Как убрать рекламу из MiUI? Вот здесь ищите ответ.

Вибрация очень приятная. Ничего не жужжит, откликов много. За это спасибо ребятам из Xiaomi.

Общее удобство. Телефон немаленький и тяжёлый, но пользоваться им действительно удобно. К чему нужно привыкать, кроме веса: только одна сим-ка, изогнутая часть дисплея менее чувствительна к нажатиям. Сам экран отличный, громкость динамиков очень высокая. А как насчёт телефонных функций? Всё работает так, как должно: вам и вас слышно превосходно. Прошивка удобная, пока прилетают последние сборки. Что нужно сделать сразу? Сменить чехол. Почему вам вообще нужен чехол? Камеры очень сильно выпирают из корпуса, заднее стекло не внушает доверия. А ещё обязательно нужно: скачать крутые игры и смотреть видео на этом замечательном 90-герцовом экране.

Цены. Новые официальные сейчас можно купить только на 256 ГБ, за них просят от 54000 руб. На Али можно найти и на 128 ГБ тысячи за 42. но я бы не рисковал. Б/у стоит нормальных денег – от 32000 руб. Можно найти и на гарантии. Считаю, что эта цена наиболее адекватная для Xiaomi Mi 10. А что S10? Новых нет, б/у от 27000. Это звучит выгодно. У меня, кстати, именно S10. Получается, что экономия действительно обусловлена годом и уровнем технологий.

Кстати, вот наши обзоры про актуальность покупки в 2021: Redmi Note 9 Pro, Samsung A51, S10 и S10e.

Вывод. Mi 10 – действительно топ, но уже не за свои деньги, а за большие деньги. Стоит ли он 54000 в 2021? Нет. Стоит ли он своих денег на б/у? Да, именно так он и стоит своих денег. У Mi 10: отличный экран, много звука, много хороших камер, мощнейший процессор и очень живучий аккумулятор. А минусы? И они есть: завышенная цена, потеря стоимости на б/у, большой вес, не вызывающая доверия задняя крышка. Стоит ли вообще его покупать? Да, это отличный смарт, но для Китая уже дороговато. Всем лайк!

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