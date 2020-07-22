Обзор Xiaomi Mi 10. Стоит своих гигантских денег?

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Xiaomi Mi 10 — новейший флагманский смартфон китайской компании Xiaomi, выпуском которого она показала, что может не только в «бюджетники». Mi 10 получился навороченным, с уникальным для современного рынка дизайном и по меркам Xiaomi безумно дорогим. Стоит ли связываться с Mi 10 или игра не стоит свеч и внушительной суммы денег?

Целый месяц я тестировал Xiaomi Mi 10 и оценивал его в самых разных условиях. Смартфон показал себя настоящим флагманом, но несколько реально больших косяков у него проявилось. И о них нужно знать всем, кто планирует или просто задумывается о покупке одного из самых дорогих смартфонов Xiaomi.

Комплектация

Xiaomi Mi 10 выгодно отличается от большинства современных флагманских смартфонов расширенной комплектацией. В комплекте с устройством помимо базового набора идет прозрачный жесткий чехол, который лично я сходу нацепил на смартфон. Чехол приятный на ощупь и в целом ощущается качественным. Смартфон в нем не стал гораздо более толстым — пользоваться было комфортно.

В остальном комплектация традиционная: зарядный адаптер и кабель, скрепка для извлечения лотка SIM-карты, переходник с USB-C на 3,5-миллиметровый аудиовыход и документация. Комплектное зарядное устройство поддерживает быструю зарядку. Это большой плюс, поскольку тратиться на приобретение подходящей зарядки не придется.

Особенно сильно этот факт радует на фоне намечающегося тренда на выход смартфонов без зарядного адаптера вовсе. Как вы можете знать, первой такой ход планирует сделать Apple, исключив из комплекта iPhone 12 зарядный адаптер полностью. По слухам, аналогичное решение назревает и у компании Samsung. Если это войдет в тренд, то и китайские производители в скором времени решатся на что-то подобное.

Единственный минус комплектации — отсутствие наушников. Не скажу, что это огромный минус, так как чаще всего комплектная гарнитура не обладает высоким качеством, тем не менее, какие-нибудь простенькие наушники не помешали бы.

Дизайн и эргономика

Первое, что бросается в глаза при осмотре корпуса Mi 10 — измененный дизайн лицевой поверхности по сравнению с предшествующей моделью. Смартфон получил «безграничный» дисплей с несильно закругленными гранями. Они делают внешний вид передней панели гаджета очень эффектной, особенно если удачно подобрать обои.

Корпус устройства выполнен из двух основных материалов: стекла и алюминия. Сборка типично качественная для флагманских смартфонов Xiaomi. Все элементы на корпусе идеально подогнаны друг к другу, кнопки не шатаются.

Камера смартфона прилично выступает из корпуса, что сильнее всего заметно при использовании устройства без чехла. Если положить аппарат крышкой вниз на любую поверхность, то он будет шататься из стороны в сторону с немалой амплитудой. Решается проблема облачением смартфона в чехол, хоть в тот же комплектный. Если не нравится скучный прозрачный чехол из комплекта, то на AliExpress продаются тысячи различных чехлов для Mi 10. Смартфон очень популярный, поэтому и выбор аксессуаров внушительный.

Расположение элементов на корпусе не таит в себе сюрпризов. На одной боковой грани находятся кнопки питания и качелька регулировки громкости. На другой нет ничего.

На нижней грани — отверстия для микрофона и динамика, лоток для SIM-карты (да, он здесь, а не сбоку) и разъем USB-C.

На верхней грани — отверстия для еще одной пары микрофон+динамик, а также ИК-порт. От последнего в Xiaomi решительно не планируют отказываться. Видимо, популярность этого способа управления техникой в Китая высокая. Кстати, проверил возможность управления телевизором Samsung через ИК-порт в Mi 10 — все заработало с первого раза, с минимумом усилий.

Габариты смартфона — 162,5×74,8×8,96 мм, вес — 208 г. По размерам Mi 10 чуть больше предшественника. А вот по весу прирост составил солидный — более 30 граммов.

Когда вы первый раз возьмете в руки Mi 10 после практически любого другого смартфона китайской компании, то сразу ощутите эту приятную тяжесть. Конечно, для кого эта тяжесть первоначально покажется отягощающий. Однако привыкнуть к такому весу — дело одного-двух дней. Проверено уже десятками других современных смартфонов, которые неизменно набирают вес.

Увеличение габаритов и веса ожидаемо негативно сказалось на эргономике. Mi 10 — смартфон не для одной руки. Чтобы комфортно им пользоваться обязательно понадобится брать смартфон в обе руки, особенно если нужно написать сообщение или ввести запрос в поисковике. Казалось бы, это не новость, что использовать современные смартфоны приходится двумя руками. Тем не менее, в случае с Mi 10 это хочется подчеркнуть, поскольку компромиссов здесь в этом плане нет.

Аппарат выпускается в России только в двух цветах: сером (Twilight Grey) и зеленом (Coral Green). Цветовая скудность легко объясняется. Через некоторое время Xiaomi выпустит Mi 10 в паре новых цветов, тем самым придав импульс продажам спустя несколько месяцев после запуска. Это уже классический ход для китайской компании.

При всей целостности корпуса Mi 10 довольно сильно удивляет тот факт, что смартфон не имеет защиты от воды и пыли, даже какой-то базовой. Примечательно, что ее не было и в Mi 9. Похоже, у Xiaomi есть собственные веские причины оставлять свои флагманские смартфоны без нужной для многих водозащиты.

Дисплей

Mi 10 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Экран принадлежит к типу «безграничных» — его боковые грани изящно изогнуты, за счет чего достигается впечатление более объемного изображения.

Одного только взгляда на экран Mi 10 хватает для того, чтобы задаться сразу несколькими важными вопросами. Начну именно с них.

Не происходят ли из-за изогнутых краев экрана случайные срабатывания? Да, такое действительно происходит. Нельзя сказать, что ложные срабатывания частые, но при активном использовании смартфона несколько раз в день сталкиваться с ними приходится.

Именно в связи с этим важно знать, что в настройках смартфона есть возможность регулировки «мертвых» зон. Параметр отвечает за то, чтобы минимизировать случайные срабатывания на гранях экрана, когда смартфон находится в руке. Я выбрал опцию, которая снижает область работы сенсорного экрана на гранях, но якобы делает применение жестов от краев дисплея сложнее. Никакого усложнения в использовании жестов, честно признаюсь, не заметил.

Из-за 90 Гц изображение становится плавным? Да, причем очень. Разница по сравнению с обычными 60-герцовыми дисплеями на самом деле заметная. Первые несколько дней после перехода на Mi 10 часто ловил себя на том, что просто перемещаюсь между экранами рабочего стола, наблюдая за классной плавной анимацией.

Повышенная частота обновления экрана — совершенно точно та фишка Mi 10, ради которой в принципе стоит покупать смартфон, а не, например, его предшествующую модель. 90-герцовый экран предлагает новый пользовательский опыт, которого прежде на смартфонах никогда не было.

Не царапаются ли изогнутые грани дисплея? Экран Mi 10 отлично устойчив к царапинам. За целый месяц использования мне не удалось оставить на нем сильно заметных царапин, в том числе на боковых гранях.

Помогла в том числе защитная пленка, которая была бережно наклеена на дисплее «из коробки». Она оперативно «обросла» царапинами, за то под ней остался девственно чистый дисплей. Сняв штатную пленку, я походил две недели без защиты экрана, чтобы проверить его устойчивость к царапинам. За это время на дисплее не осталось видимых дефектов. После же я вновь «завернул» экран в пленку — так надежнее.

Еще одна примечательная деталь дисплея Mi 10 — отверстие для фронтальной камеры, расположенное в левом углу экрана. Отверстие вполне компактное — меня совсем не отвлекало. Для тех же, кому подобные отверстия как бельмо на глазу, есть возможность программного скрытия «дырки». В таком случае, правда, придется мириться с более широкой верхней рамкой.

AMOLED-экран Mi 10 замечательно настроен по умолчанию. Подавляющему большинству пользователей не потребуется в принципе ничего регулировать. Хотя такая возможность есть, причем для гибкой настройки достаточно выбирать разные пресеты в параметрах.

Дисплей поддерживает цветовые пространства sRGB и P3, а также HDR10+. Все это выливается в сочнейшую картинку, смотреть на которую одно удовольствие. Mi 10 — это определенно тот смартфон, на котором вы захотите смотреть больше видео на YouTube, сериалы, фильмы, да все что угодно. Просто потому, что качество изображения у AMOLED-экрана по-настоящему высокое.

Сканер отпечатков пальцев

В экран Mi 10 встроен оптический сканер отпечатков пальцев с увеличенной областью действия. И этот сканер — лучший из подэкранных, что мне доводилось пробовать. Этому есть несколько конкретных причин.

В первую очередь, сканер стремительный. Достаточно только прикоснуться к его области, как моментально выполняется разблокировка. Эффект от использования сканера дополняет производительная мощь смартфона, отвечающая за минимальную задержку при снятии блокировки. Как результат, возникает ощущение, что переход от экрана блокировки к рабочему столу происходит без задержки вообще.

Сильнее всего в сканере отпечатков порадовало его «внимание к деталям». Сканер не стеснялся определять мой палец, даже когда он был грязным или мокрым. Процент ошибок в процессе распознавания отпечатка очень низкий. На одно неправильное определение приходится более 100 правильных.

Я уже признавался в предыдущих обзорах, что редко жалую сканеры отпечатков, а они меня. Сканеры всегда находят причину, по которой отпечаток не удается удачно распознать. Из-за чего мне постоянно требуется вводить пароли.

Тем приятнее для меня было пользоваться сканером отпечатков Mi 10. Его точность и стабильность на новом качественном уровне, выйти на который прежде не удавалось ни одному дактилоскопическому модулю. Это факт.

И, наконец, в сканере понравилось его удобное расположение. Он находится примерно посередине между центром дисплея и нижней гранью. При обычном хвате смартфона палец сам ложится на область сканера. В Xiaomi явно немало тестировали этот момент и выбирали идеальное место для размещения сканера. Лично для меня это место было обнаружено с филигранной точностью.

Также смартфон располагает функцией распознавания лица. Она работает не как в iPhone, без использования ИК-датчиков и прочих навороченных технологий. Тем не менее, функция работает исправно — лицо определяется быстро и точно. Правда, вечером и ночью пользоваться функцией становится невозможно, так как фронтальная камера банально «не видит» лица.

В итоге я «поигрался» с функцией распознавания лица пару дней и остановился на сканере отпечатков. Он реально крутой.

Производительность

За производительность Mi 10 отвечает бывший еще совсем недавно флагманским процессор Qualcomm Snapdragon 865. Чип имеет одно мощное ядро с частотой 2,84 ГГц, три высокопроизводительных ядра с частотой 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных ядра, которые работают на частоте 1,8 ГГц. В процессор встроен видеочип Qualcomm Adreno 650 с частотой 587 МГц.

Чип дополняют 8 ГБ оперативной памяти новейшего формата LPDDR5, работающей на частоте 2,75 Ггц. Объем встроенной памяти смартфона составляет 128 или 256 ГБ в зависимости от модели. Замечу, что тип встроенного хранилища — UFS 3.0. Переход на быструю память UFS 3.1 в смартфоне не состоялся. Интересно, что расширить объем памяти не получится. Слота для карты памяти в устройстве нет.

У аппарата целая россыпь интересных фишек, связанных с производительностью. Во-первых, это система жидкостного охлаждения с применением широких трубок, расположенных на рекордной для смартфонов площади 30 кв. см. Система превосходно отводит тепло. Аппарат ни разу не нагрелся до некомфортной температуры, ни во время тестов, ни в играх.

Так происходит в том числе благодаря «умной» системе контроля за температурой. В ее основе лежит специальным образом обученная нейросеть, которая регулирует эффективность работы системы охлаждения. В частности, она предугадывает, когда пользователю понадобится максимальное охлаждение, начиная приготовления к его активации заранее.

Смартфон поддерживает особый игровой режим Game Turbo 3.0. В этом режиме рекомендуется запускать самые требовательные игры. Я проверял его на World of Tanks Blitz, известной своей «прожорливостью». Скажу честно, даже на максимальных настройках графики разницы в производительности не рассмотрел. Однако при включенном игровом режиме смартфон меньше нагревался — это плюс.

В синтетических тестированиях Mi 10 показал себя молодцом. В Geekbench 5 смартфон набрал 906 баллов в однопоточном режиме и 3300 очков в многопоточном. Прямо сейчас это одни из наивысших показателей, фактически идентичные OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, в которых установлен тот же чип Snapdragon 865.

В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 560 043 балла, тем самым войдя в десятку самых мощных Android-устройств.

Производительной мощи Mi 10 хватит с запасом на несколько лет. Смартфон работает быстро при выполнении абсолютно любых задач. Все актуальные игры без проблем запускаются на максимальных настройках графики и идут со стабильными 60 fps. Существенных просадок не происходит вне зависимости от того, что творится на экране.

Камеры

По набору камер Mi 10 сильно отличается от предшествующей ему модели. Камер не просто стало больше — изменился их тип. В частности, у Mi 10 не оказалось отдельного «телевика», место которого заняли два других модуля.

Смартфон располагает:

108-мегапиксельной широкоугольной камерой (f/1,69),

13-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой (f/2,4, угол 123°),

2-мегапиксельной макрокамерой (f/2,4),

2-мегапиксельной камерой для портретной съемки (f/2,4).

В первую очередь, Mi 10 впечатляет своей 108-мегапиксельной камерой, как же иначе. По умолчанию она делает снимки в оптимизированном разрешении 5792×4344 пикселей. Благодаря этому снимки получаются менее «тяжелыми».

Однако в настройках у пользователей есть возможность выбрать режим съемки в полноценном разрешении 108 Мп. В таком случае фотографии создаются с поразительным разрешением 12032×9024 точек.

Сразу о главном. Стоит ли снимать в таком чудовищном разрешении? Пожалуй, только в случае, если вы снимаете сцену с большим количеством мелких деталей, которые впоследствии необходимо будет вырезать. Тогда извлечь нужные объекты получится в приемлемом разрешении. Такие вырезанные моменты более чем сойдут для публикации в социальные сети.

Другое дело, что снимать абсолютно все снимки с истинным разрешением 108 Мп — не нужно. Во-первых, потому что память смартфона забьется быстро, особенно если вы находитесь в отпуске, где палец только и успевает нажимать на спуск затвора. А во-вторых, разница в качестве между оптимизированными 25-мегапиксельными снимками и 108-мегапиксельными попросту минимальная. Ниже покажу это на примере — сами убедитесь.

Общее качество съемки на Mi 10 — отличное. Больше всего порадовало то, что задумываться при съемке не нужно ни о чем. Просто щелкай себе, да щелкай. В результате получатся классные детализированные снимки, в том числе, когда съемка выполняется в условиях низкой освещенности.

Поигравшись с настройками камеры, я оставил включенным режим HDR-съемки. С ним кадры получаются гораздо лучше. И речь не о том, что режим приукрашивает фото. Просто обработка трудных мест на снимке выполняется более качественно.

Для создания ночных снимков на смартфоне предусмотрен специальный режим Night. Реализация функции мне понравилась. При съемке смартфон не приходится долго держать на одном месте, чтобы сделать хороший вечерний или ночной снимок. Для сравнения, при съемке в ночном режиме на тот же iPhone 11 Pro удерживать устройство в неподвижном состоянии нужно заметно дольше.

В ночном режиме создаются отличные снимки, но расти есть куда — примеры ниже.

А вот портретная камера Mi 10 — это провал. Снимки получаются ужасными. Вновь, ниже посмотрите сами.

Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 20 Мп. Камера снимает достойно, в том числе когда освещения не хватает или при искусственном свете. «Фронталка» поддерживает режим HDR и технологию определения сцен. Для любителей селфи в смартфоне есть ряд специальных фильтров, позволяющих сделать кожу лица более ровной. Причем сделать это практически незаметно.

Примеры фото на Xiaomi Mi 10

Дневная съемка

Выше — пример 108-мегапиксельного снимка с феноменальным разрешением 12032×9024 пикселей. Изучать такой, конечно же, лучше в исходнике, поэтому фотография кликабельна, как и все представленные ниже. Снимок действительно заслуживает похвалы. Цветопередача, резкость, насыщенность не ухудшаются по всему кадру, даже на самых отдаленных от камеры участках. Собственно, вердикт можно ставить только глядя на один такой снимок — Mi 10 прекрасно справляется с дневной съемкой.

Еще один пример 108-мегапиксельного снимка, но с чуть более сложной структурой. Здесь стоит подчеркнуть великолепную детализацию травы. Она не смешивается в единое месиво даже при приближении.

Камере Mi 10 необязательно, чтобы естественное освещение было идеальным. Если солнце уходит за тучи, то светосильный объектив по-прежнему вытягивает весь кадр. На снимке выше наглядно показано, что детализация не падает в том числе и в отдаленных затемненных участках. Сделайте такой кадр на камеру попроще — в таких местах будет сплошная темнота.

Снимать городские пейзажи на Mi 10 — настоящий кайф.

Наибольшее удовольствие от того, что далекий задний план не теряет своей резкости. Как на примере выше.

Отдельно похвалю камеру за цветопередачу. Насколько бы ни был кадр заполнен яркими цветами, будьте уверены, все они будут запечатлены камерой.

Вечерняя съемка

Mi 10 не теряет возможности делать качественные снимки и вечером. На смартфон получится снимать закаты — выглядеть они будут изумительно.

Особенно выделю цветопередачу. Освещения вечером уже явно не хватает, но камера Mi 10 передает небо во всем многообразии его красок, не смешивая все цвета в единое целое.

Ночная съемка

С использованием ночного режима съемки Night делать классные ночные фото получится без проблем. Главное помните, что во время съемки в ночном режиме необходимо замирать на месте, как это следует из инструкции, появляющейся на экране смартфона. Для съемки крутых фото обязательно нужно, чтобы смартфон был зафиксирован.

Шумы на ночных фото все же проступают, в частности, на задних планах. Но ничего критичного.

Искусственно освещенные объекты далеко? Не беда. Mi 10 делает отличные снимки и в таком случае.

Mi 10 стал бы идеальным смартфоном для любителей походов, да жаль защиты от воды у него нет. А в том, что касается съемки ночных костров, ему практически нет равных.

Портретный режим

Главный косяк камеры Mi 10 — ужасный портретный режим. Посмотрите на деревья на заднем плане. Их буквально поглотили хроматические аберрации! Смотрится это откровенно печально.

Причем так происходит, даже если расположенные на фоне объекты находятся относительно близко. В общем, портретный режим на смартфоне плохой. А ведь за него отвечает отдельная 2-мегапиксельная камера. Вероятно, проблема именно в ней.

Съемка на фронтальную камеру

С фронтальной камерой же все замечательно. 20-мегапиксельная «фронталка» создает потрясающие снимки — детализация на очень высоком уровне. Замечу, что резкость падает на заднем плане (посмотрите на здание слева). Однако кого это в случае с селфи в Instagram вообще волнует?

Еще один пример эффектного селфи.

Забавно, но встроенный во фронтальную камеру программный портретный режим работает гораздо лучше, чем портретный режим на основной камере. Разницу, думаю, видят все невооруженным глазом. Вот такой парадокс.

Примеры видео на Xiaomi Mi 10

В своих последних смартфонах Xiaomi взялась за качество видеосъемки. Она всегда хромала на аппаратах китайского производителя, причем на обе ноги. Mi 10 — первый «костыль» на пути Xiaomi к качественной съемке видео на смартфонах.

Видеоролики на Mi 10 отличаются высоким динамическим диапазоном и отличной стабилизацией, все-таки стабилизатор в основной камере смартфона оптический. Еще один плюс — камера отсеивает почти все лишние звуки. Шумового хаоса при съемке нет.

Стабилизация так хороша, что на Mi 10 можно снимать качественное видео прямо во время ходьбы.

Главная проблема камер Mi 10 при видеосъемке связана с первыми двумя секундами записи. В это время в Mi 10 словно активируется какой-то механизм, звук включения которого можно слышать в первые секунды видео. На видео выше этот звук отчетливо слышен. Вероятнее всего, так активируется стабилизатор. Решение этой проблемы только одно — обрезать секунды ролика с этим звуком после съемки. И помнить, что самая первая секунда вашего видео будет с «сюрпризом».

Качество съемки видео не ухудшается и вечером. Снимать закаты можно с удовольствием.

Приятные видео получатся и ночью. Главное — привязываться к подсвеченным объектам.

Звук

Большое нововведение Mi 10 — стереодинамики. Причем стереодинамики полноценные — с идентичной мощностью и расположенные, как подобает, на верхнем и нижнем торцах корпуса.

Благодаря стереодинамикам звучание смартфона вышло на новый уровень по сравнению с предшествующими моделями, которым всегда доставался только один динамик. На Mi 10 приятно слушать музыку — звук громкий и «не плоский». Еще более приятнее смотреть фильмы. Делать теперь это можно без наушников — удовольствие от просмотра не потеряется.

Но замечу, что первый блин у Xiaomi все-таки получился немного комом. Когда переворачиваешь смартфон в горизонтальную ориентацию, ладонь автоматически закрывает один из стереодинамиков. Происходит так из-за необычного по сравнению с другими смартфонами расположения динамика.

Проблема решается весьма просто. Достаточно либо следить за тем, чтобы ладонь не упиралась в торец корпуса, либо разворачивать смартфон в горизонтальную ориентацию направо. В таком случае оба динамика будут свободны и звук не будет заглушаться.

У смартфона нет традиционного 3,5-миллиметрового аудиовыхода. Xiaomi постепенно начала от него отказываться, по крайней мере, в более дорогих смартфонах. Впрочем, будьте уверены, в скором времени тренд дойдет и до бюджетников.

Лично я по 3,5-миллиметровому аудиовыходу не скучаю. Да и не сильно он нужен. В комплекте со смартфоном идет переходник с USB-C на 3,5 мм аудиовыход. Его требуется один раз подключить к вашим основным наушникам — на этом вся «проблема» решена.

Переходник подключается практически «намертво» — для его отсоединения необходимо применить немалые усилия. Благодаря этому пользоваться им комфортно. Кроме этого, за счет подключения наушников к цифровому разъему вместо аналогового качество звучания на высоте.

Да и в целом отмечу, что со звуком в смартфоне никаких проблем нет. Разговорный динамик с приличным запасом громкости, его звучание очень чистое, без каких-либо искажений. Микрофон четко фокусируется на голосе и не передает собеседнику во время звонка лишних звуков. По крайней мере, в большом количестве.

Видно, что в Xiaomi поработали над ошибками предыдущих флагманских моделей и сделали в Mi 10 упор на звучании по всем фронтам. Все для того, чтобы смартфон больше соответствовал статусу флагмана.

Связь

В плане беспроводных подключений Mi 10 — «смартфон на вырост». Здесь есть поддержка Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 1,3 Гбит/с. Роутеры Wi-Fi 6 уже активно продаются, причем по более-менее адекватным ценам. Но их распространенность все еще очень низкая, поэтому распробовать поддержку ускоренного Wi-Fi получится не везде.

Смартфон поддерживает 5G, и это совсем на будущее в случае с Россией и странами СНГ. По последним данным, в российских городах-миллионниках первые сотовые сети пятого поколения появятся к 2024 году. До этого воспользоваться 5G в Mi 10 можно будет только вне России — в Китае, США, Южной Корее, странах Европы, в общем много где.

Модуль NFC в смартфоне присутствует, куда без него. Даже на китайской версии Mi 10, приобретенной на AliExpress, модуль работает в России без проблем.

Аккумулятор

Замечательная тенденция — аккумуляторы в смартфонах Xiaomi увеличиваются с каждым годом. В Mi 10 установлена батарея емкостью 4780 мАч. Еще бы чуть-чуть, и показатель перевалил бы за важную психологическую отметку в 5000 мАч.

Впрочем, и без этого Mi 10 — долгожитель. Если пользоваться смартфоном умеренно, как это часто происходит в «скучные» будни, то он может продержаться до двух суток без подзарядки.

При нормальном, более активном использовании, заряжать смартфон придется раз в полтора дня. Чаще всего к вечеру заряд аппарата опускался до 30-40%, чего более чем хватало на ночь и первую половину следующего дня.

Наличие в Mi 10 емкого аккумулятора не означает, что смартфон будет находиться на зарядке часами. Все благодаря поддержке быстрой зарядки с мощностью 30 Вт. На полную зарядку смартфона уходит ровно час — отличный показатель.

Также аппарат поддерживает беспроводную зарядку с мощностью 10 Вт. Когда нужно оперативно зарядить смартфон такая зарядка, конечно, не подойдет. Но когда никакой спешки нет, заряжать беспроводным образом приятно. Смартфон не греется и постепенно пополняет свой заряд, оставаясь далеким от критического разряда.

Оценка

Xiaomi Mi 10 — отменный флагман, в котором Xiaomi, и это чувствуется, провела большую работу над ошибками. Даже иначе. Xiaomi не исправила «ошибки». Компания прислушалась к отзывам клиентов и добавила в Mi 10 почти все, чего не хватало предшествующему Mi 9.

Конечно, не все получилось идеально. Например, Mi 10 не имеет никакой защиты от воды и пыли — это большой минус любому флагманскому смартфону в 2020 году. С другой же стороны, у Mi 10 есть все другое — экран с повышенной плавностью, оригинальный дизайн, который хотя бы как-то, но выделяется на фоне других смартфонов, мощнейшая производительность, емкий аккумулятор и добротная камера с удивительным разрешением, но главное — отличными снимками на выходе.

С камерой тоже не все на твердую пятерку, как я отмечал выше. Тем не менее, по сравнению с предыдущими смартфонами Xiaomi в Mi 10 сделан огромный шаг вперед. Особенно в том, что касается съемки видео. Да, начало многих роликов получается «запоротым», но дальнейшая съемка происходит четко.

Цена Mi 10 — еще один весомый минус. Но смартфон, как и предыдущие модели, имеет предрасположенность к падению в цене. В связи с этим, смартфон Xiaomi — солидная рекомендация к покупке на конец 2020 года. Более того, я буду советовать покупать смартфон и в 2021 году, когда его цена упадет до смешной для таких впечатляющих характеристик. Поверьте, этот смартфон не станет хуже ни в 2021, ни в 2022 году.

Плюсы

Обновленный современный дизайн и высокое качество сборки.

Яркий AMOLED-экран с изящно изогнутыми гранями и частотой обновления 90 Гц.

Высокая производительность.

Отличный оптический сканер отпечатков пальцев.

Великолепная 108-мегапиксельная камера с поддержкой хорошего ночного режима.

Длительное время автономной работы и поддержка быстрой зарядки 30 Вт.

Стереодинамики.

Минусы

Нет защиты от воды и пыли.

Плохая портретная камера.

Заметно увеличенная цена.

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