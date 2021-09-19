Обзор Xiaomi Mi 11 Ultra: мощь и сила

Обзор настоящего китайского чуда.

Приветствую всех! Китайские бренды уже не первый год продолжают нас радовать и удивлять своими технологичными решениями. Например, Xiaomi. Из стабильного середнячка этот бренд превратился в лидера продаж. У него получаются классные смартфоны как в среднем сегменте, так и в премиум.

Сегодня у нас – новый флагман Mi 11 Ultra. Мощный блок объективов приковывает всё наше внимание к себе. Что говорит нам о главной фишке аппарата – камере.

Нам удалось потестировать этот смартфон, проверить все его возможности. Обо всех фишках аппарата мы расскажем в обзоре. Итак, поехали!

Коробка

Выглядит довольно жирно для 2021 года! И сама коробка смотрится интересно: на чёрном фоне – бронзово-золотистый текст: логотип, название бренда и самого смартфона.

Пока производители стремятся больше следить за экологией и экономить на комплекте, Сяоми стремятся порадовать владельца. В коробке:

Сам смартфон;

Прозрачный чехол (это очень хорошо, так как задняя панель – довольно скользкая);

Провод type-c и адаптер питания на 67 Ватт;

Скрепка для сим-карты и краткая инструкция

Переходник с 3,5 мм на usb type-c для проводных наушников. Андроид-смартфоны уже довольно давно отказываются от старого разъёма для наушников. Поэтому Xiaomi дополняет комплект таким полезным переходником.

Что нравится мне лично? В комплекте чехол. И от адаптера питания не отказались.

Дизайн и материалы

Этот смартфон выделяется на фоне конкурентов. В том числе, и среди смартфонов Xiaomi. Гармонично смотрятся и задняя крышка, и блок камер. Эффект “дороговизны” присутствует, когда держишь аппарат в руке. Также есть дополнительный экран рядом с блоком камеры (подробнее о нём в разделе “Экран“).

Материалы: задняя крышка – стеклянно-керамическая. Довольно скользкая. А блок камер – стеклянный. Советую носить Ультру в чехле, благо он входит в комплект.

Размеры и вес

Они следующие:

164.3 x 74.6 x 8.4 мм, вес – 234 г.

Смарт довольно увесистый. Но на третий день к нему привыкаешь. Хотя до сих пор мне удобнее экраны габаритами не больше, чем у iPhone 11. А Xiaomi значительно крупнее.

Экран

У Mi 11 Ultra довольно мощный дисплей:

Частота 120 ГЦ ;

SuperAMOLED ;

Диагональ в 6,81 дюйма с разрешением 1440 × 3200 пикс, плотность – 515 пикселей на дюйм;

Поддержка DolbyVision и HDR+10 , что хорошо для просмотра кино;

Яркость – от 900 до 1700 нит, комфортна для использования на солнце.

Что на самом деле? Картинка яркая и сочная. Удобно использовать на солнце. Нет никакого мерцания. Чёрный и белый цвета отображаются естественно. Хорошие углы обзора. Смотреть видео и разглядывать фото на таком дисплее – одно удовольствие.

Второй экран

Мне почему-то сразу вспомнилась одна из популярных раскладушек начала “нулевых”. Помимо основного экрана, был дополнительный экран спереди. А по нему бегали различные анимированные персонажи. Правда, экран тот был монохромным. У Xiaomi он цветной.

Второй экран Mi 11 Ultra в целом напоминает те времена раскладушек. У телефонов были свои преимущества: дизайн, удобство использования, компактность. И такие маленькие экраны выручали, когда нужно лишь посмотреть время или заряд батарейки. Доп. экран в Mi 11 Ultra подарит вам эти ощущения.

Экран Mi 11 Ultra куда современнее, чем у раскладушек начала 21-го века, ведь мы в 2021-м! Он реагирует на прикосновения, можно увидеть разную информацию, переключить песню и тд. Самое главное – это дата и время, а также заряд батареи.

Также, доп. экран можно настроить под себя. Выбрать, что нужно отобразить на нём. Все опции доступны в «Настройках» – раздел «Задний экран».

Хотите, оставляете только дату и время. А можете включить отображение уведомлений. Можно изменить тему оформления. Или вообще отключить этот экранчик.

Однако, основной экран Mi 11 Ultra так хорош, что смотреть на дополнительный нет нужды. Но для селфи-снимков на основную камеру он может пригодиться. Чтобы активировать эту функцию, открываем «Камеру» – «Настройки» – «Отображение на заднем экране».

Камеры

Объектива здесь три:

Стандартная широкоугольная на 50 Мп . Фокусное расстояние – 24 мм ;

Сверхширокоугольная на 48 Мп . Фокусное расстояние – 12 мм ;

Телевик с 5-кратным оптическим зумом на 48 Мп. А главная фишка – 120-кратный гибридный зум. Гибридный зум задействует и оптику, и цифру.

По фронтальной камере: 27 Мп хватит для селфи за глаза! Селфи-камера умеет также размывать задний фон. Этот тот самый эффект боке, о котором говорят все производители. У Mi 11 Ultra эта фишка очень хорошо проработана.

Видео основная камера умеет писать аж в 8к. Но даже в стандартном Full HD можно увидеть качественную картинку. Стабилизация – на хорошем уровне. Приличная детализация. Быстро фокусируется на главном объекте во время видеосъёмке. Максимальное увеличение здесь – 15х. Во время съёмки можно переключаться между объективами.

Ещё есть несколько режимов видеозаписи: стандартная видеосъёмка, “Замедленное видео”, “Таймлапс”, “Кинематографический кадр”.

На фронтальную камеру тоже можно записывать видео. Причём в HD и full HD. И из режимов доступен только “Кинематографический кадр”. Тем не менее, картинка тоже очень хорошая, и стабилизация работает.

Настроек и режимов довольно много: стандартный режим фото, режим “Про” с ручными настройками. Много режимов для отдельных сцен: “Ночь”, “Документы”, “Видеоблог”, “Панорама” и тд. И фильтры с эффектами есть. Например, к селфи я прилепила радугу (результат – в разделе с фотопримерами).

Теперь посмотрим на примеры съёмки.

Съёмка днём:

Селфи:

Ах да, обещанная радуга:

Портрет

Ночь:

Примеры видео днём и ночью

Видео Mi 11 Ultra записывает очень качественно. Вот примеры (на первом из них я продемонстрировала съёмку на разные объективы):

А теперь – съёмка на разные объективы.

Отдельно покажу пример с гибридным зумом. Теперь в другой сцене:

Об удобстве использования зума: не так удобно снимать, реагирует на тряску. Нужно приспособиться – найти опору, а лучше – использовать штатив.

Кому пригодится гибридный зум с 120-кратным увеличением? В первую очередь любителям смотреть на звёзды и фотографировать их.

Мой вердикт по камере Mi 11 Ultra: хороший баланс белого, детализация, цветопередача. С ночным режимом справляется на отлично! Камера технически прокачана на 100 процентов на несколько лет.

Начинка

Процессор

Работает смартфон на Snapdragon 888. Мощное железо. Хорошо тянет тяжёлые игры. Например, Asphalt.

Есть, правда, один недостаток: процессор сильно нагревается. Как при запуске тяжёлых игр, так и при использовании камер. Стоит это учитывать. Если же вы редко играете в игры и совсем мало фотографируете, едва ли вы заметите этот недостаток.

Память

Встроенная память – 256 Гб, либо 512 Гб. Слота для microSD нет. Хватит для тяжёлых игр, фото, видео и целой кучи приложений. А терабайты, о которых задумываются многие производители, тут не нужны. Минималки хватит для ежедневного использования.

Оперативная память – 12 Гб. Это значит, что можете забыть о “вылетающих” приложениях.

Связь

В аппарат можно установить две сим-карты формата nanoSiM. Есть поддержка 5G. Надеемся, что стандарт скоро придёт в Россию и страны СНГ.

Есть модуль NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E. Всё работает быстро, скорость передачи данных на высоком уровне.

Звук

Звук в этом аппарате – от самой Harman Kardon! Стереодинамики – на высочайшем уровне. Звук громкий, чистый. Никаких посторонних шумов.

А если вы любите слушать музыку через маленькую колонку, здесь она не нужна. Весь диапазон частот можно услышать через динамики смартфона. Стереозвук позволяет это прочувствовать.

Разъёма для наушников 3,5 мм нет, поэтому проводную гарнитуру можно использовать только через переходник на type-c, либо использовать беспроводные наушники. Звук в «ушах» тоже классный. Особенно, если вы используете качественную музыкальную запись.

Аккумулятор

Батарея мощная – на 5000 мАч. При очень активном использовании на день точно хватит. При среднем использовании – примерно 2 дня без подзарядки.

А что по времени заряда батареи? Китайцы расщедрились на блок питания аж на 67 Ватт!

Если вы не заряжаете смартфон ночью, как я. То поймёте, насколько это классно, когда смарт заряжается до 100 процентов менее чем за 45 минут!

Прошивка

По умолчанию тут Android 11, прошивка – MIUI 12.5. Фирменная прошивка от Xiaomi напоминает iOS, отличается плавностью интерфейса. А ещё она проста и удобна в использовании.

О новой версии. По сравнению с MIUI 12 изменений нет. В данной прошивке проработаны все «шероховатости». Крупные изменения стоит ожидать, когда выйдет MIUI 13.

Цены

На момент написания обзора у официальных ритейлеров смартфон не продаётся. По предварительным данным, цена будет 119 990 рублей.

На других площадках: на Яндекс.Маркете цена – от 76 тысяч рублей, в зависимости от объёма памяти. Алиэкспресс предлагает дороже – от 83 тысяч рублей.

На Авито тоже есть варианты: от 57 000 до 100 000 рублей.

Ценник не самый вкусный. Но если хотите флагман, будьте готовы и к этому.

Вывод

Xiaomi Mi 11 Ultra – топовый смартфон, который явно способен сражаться со своими главными конкурентами – Apple и Samsung. Ниже перечислю преимущества и недостатки.

Плюсы:

Камера;

Экран;

Процессор;

Комплектация.

Минусы:

Ценник хотелось бы и более гуманный;

Нет возможности расширить память при помощи micro SD (если вы консервативны в этом подходе).

Кому подойдёт этот смартфон? Мобильным фотографам. Или тем, кто хочет прокачать камеру, но пока имеет в кармане средненький аппарат. Оцените 120-кратный зум, если мечтаете снять звёздное небо. И конечно же, если располагаете бюджетом и верите в технологии Xiaomi.

Стоит ли переплачивать за данный смартфон, даже если у вас есть деньги? Ознакомьтесь со всеми предложениями у Xiaomi. Есть много решений за более скромные деньги. Но всё это не топ, хотя и общий подход к качеству прослеживается и в более выгодных моделях.

Присмотритесь и к эргономике данного аппарата, подержите его в руках. Размеры внушительные, блок камер немного перевешивает. Лично для меня Ультра тяжеловата. И он точно будет удобен обладателям более крупных ладоней.

Если все нюансы выше для вас не критичны, то можем смело рекомендовать к покупке Xiaomi Mi 11 Ultra.

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