Обзор Xiaomi Mi Note 10 Lite. Идеал по «цене-качеству»?

Очень достойный аппарат от Xiaomi.

Линейка смартфонов Xiaomi Mi Note по праву является одной из самых популярных у китайского производителя. Причина в том, что среди всех «топов за свои деньги» от Xiaomi, эти смартфоны имеют лучшее соотношение «цена-качество».

Вот и новый Xiaomi Mi Note 10 Lite с потрясающим AMOLED-экраном, в который интегрирован сканер отпечатков, аккумулятором более 5000 мАч и квадрокамерой не стал отставать от тенденции. Тем не менее, за две недели использования смартфона я нашел у него несколько важных проблем, знать о которых нужно перед покупкой. Рассказал обо всем подробно в этом обзоре.

Дизайн

Xiaomi Mi Note 10 Lite стал упрощенной версией своего «старшего брата» Mi Note 10 почти во всем, включая дизайн. Собственно, по-другому и быть не могло, так как эту практику Xiaomi мы знаем не первый год. Компания регулярно выпускает «облегченные» Lite-версии смартфонов, тем самым расширяя и без того широкую линейку своих мобильных устройств. И эта стратегия, следует признать, прекрасно работает.

Mi Note 10 Lite получил корпус, состоящий из двух стеклянных панелей, прикрывающих переднюю и заднюю поверхности устройства. Между ними металлическая соединительная рамка, отличающаяся приятной изогнутостью. Углы корпуса слегка закруглены, что делает Mi Note 10 Lite совсем типичным смартфоном Xiaomi. Сборка аппарата на высоком уровне — все элементы прилегают друг к другу идеально. Но защиты от воды и пыли у смартфона нет никакой.

В дизайне «лайтовой» версии Mi Note 10 только одно существенное изменение по сравнению с «обычной» моделью. Это блок с камерами на задней поверхности корпуса. Его дизайнеры Xiaomi в очередной раз «перерисовали». Камеры в смартфоне располагаются вертикальным рядом в левом верхнем углу. Справа от них находится вспышка Quad-LED.

На лицевой поверхности корпуса Mi Note 10 Lite можно встретить фактически рудиментарный элемент. Речь о каплевидном вырезе для фронтальной камеры. В 2020 году даже многие откровенно бюджетные смартфоны выходят без такого выреза. В Mi Note 10 Lite же он остался и, как легко заметить по отзывам в интернете, огромное число поклонников Xiaomi он раздражает.

Лично для меня наличие выреза — вовсе не минус. Я просто перестаю замечать все вырезы или отверстия для «фронталок» уже через пару дней после начала использования смартфона. Что говорить, если и широченная «монобровь» в последних моделях iPhone постепенно становится совершенно невидимой для меня. И уверен, что такое же происходит у многих.

Тем не менее, если вы испытываете негатив к каплевидным вырезам, в Mi Note 10 Lite его можно скрыть программным образом. Делается это в настройках экрана, одним нажатием.

Расположение элементов на корпусе смартфона более чем традиционное. На одной грани находятся кнопка питания, качелька регулировки громкости и лоток для двух SIM-карт. Сразу отмечу, что слота для карты памяти в смартфоне нет. Довольствоваться придется встроенной памятью. На другой грани — пусто.

На нижнем торце — решетка динамика, отверстие для микрофона, 3,5-миллиметровый аудиовыход и разъем USB-C.

Верхний торец занимают отверстие для еще одного микрофона и ИК-порт для дистанционного управления различными устройствами. Например, телевизорами. Проверил работу ИК-порта на телевизоре Samsung — подключение занимает считанные секунды.

Смартфон выпускается в трех цветах: белом («Белый снег»), черном («Черная ночь») и фиолетовом («Сиреневое небо»). В любой расцветке задняя поверхность переливается минималистичным градиентом. Он не всегда заметен, но точно придает шарма общему дизайну устройства.

Стеклянная крышка смартфона довольно быстро собирает отпечатки пальцев. Следы видно отчетливо, по крайней мере, на протестированной мной черной модели. Впрочем, и оттирать отпечатки не составляет труда.

Габариты Mi Note 10 Lite — 157,8×74,2×9,67 мм. Аппарат относительно компактный на фоне многих современных смартфонов, но толстоват. Толщина устройства ощущается первым делом, когда берешь его в руки. Вес смартфона — 204 г.

Сканер отпечатков и распознавание лица

В экран Mi Note 10 Lite встроен сканер отпечатков пальцев, который стараниями китайской компании становится все доступнее для потребителей.

Дактилоскопический сканер работает прекрасно — нареканий по точности определения отпечатка нет никаких. Я не особо жалую сканеры отпечатков, предпочитая им функцию распознавания лица. Но сканер в Mi Note 10 Lite приятно порадовал. Таким действительно приятно пользоваться, так как количество неверных распознаваний здесь сведено к минимуму.

Скорость распознавания отпечатка и последующей разблокировки смартфона высокая. Она не такая стремительная как во флагманском Mi 10 (обзор), но и томиться в ожидании не приходится.

В общем, если вы по какой-либо причине думали, что в недорогие смартфоны устанавливаются второсортные подэкранные сканеры отпечатков, то это, к счастью, не так.

Что касается функции распознавания лица, то и она в смартфоне работает должным образом. Правда, только при условии хорошего освещения. В таком случае смартфон без проблем «узнает» вас и моментально снимет блокировку. Другое дело, что вечером и ночью функцией уже не воспользоваться — придется переходить на сканер отпечатков.

Конечно, можно использовать обе защитные функции параллельно. Но я оставил для себя сканер отпечатков. Он работает всегда, без ограничений.

Дисплей

Mi Note 10 Lite оснащен изогнутым по краям 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2340 пикселей (398 ppi) и соотношением сторон 19,5:9. Это тот же дисплей, что и в Mi Note 10, без каких-либо ухудшений. И это не может не радовать, так как этот экран был высоко оценен пользователями.

Дисплей накрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Стекло проявило себя с положительной стороны за две недели активного использования смартфона. На нем не осталось заметных царапин, даже если всматриваться. Также у дисплея есть качественное олеофобное покрытие.

Максимальная яркость экрана составляет 600 кд/м². Отличный показатель, который позволяет пользоваться смартфоном на улице в яркий день. Текст и изображения хорошо различимы на дисплее.

Экран имеет высокую контрастность 400 000:1, соответствие цветовому диапазону DCI-P3 и поддержку технологии HDR 10. Вместе с заводской калибровкой все это делает изображение на экране смартфона очень насыщенным. Если вам покажется, что с насыщенностью перебор, то отрегулировать изображение можно в настройках. Для этого Xiaomi оставила в параметрах удобные пресеты.

Среди прочих программных фишек для настройки дисплея следует отметить специальный режим регулировки цветовой температуры и режим защиты глаз DC Dimming. Последняя опция снижает мерцание подсветки AMOLED-экрана. Реально полезная функция, которой стоит пользоваться, если вы часто пользуетесь смартфоном вечером и ночью.

Моя единственная претензия к дисплею в том, что случайные срабатывания из-за прикосновения к изогнутым граням происходят относительно часто. Проблема частично решается настройками чувствительности краев экрана. Если сделать их менее чувствительными, то случайных касаний становится в разы реже, но два-три раза в день при активном использовании смартфона они все-таки будут.

Будьте к этому морально готовы.

Производительность

В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730G с тактовой частотой до 2,2 Ггц. В него интегрирован видеочип Adreno 618 с частотой 700 МГц. Объем оперативной памяти смартфона — 6 ГБ стандарта LPDDR4X, встроенной памяти — 128 ГБ типа UFS 2.1. Заметьте, что память не самая быстрая — в линейке Mi Note переход на UFS 3.0 не состоялся.

С производительностью Mi Note 10 Lite полный порядок. Смартфон превосходно справляется со всеми задачами современного пользователя. В системе аппарат откликается моментально на любое действие, будь это банальный запуск настроек или вызов шторки центра уведомлений или открытие более тяжелых приложений. Тех, кто ищет добротную «рабочую лошадку» смартфон не разочарует.

Подходит ли Mi Note 10 Lite для игр? Да, но с парой оговорок. В самых требовательных современных играх, вероятнее всего, придется снижать настройки графики. Тестировал устройство в World of Tanks Blitz — стабильно поиграть удалось только на средних настройках. Если выставлять графику на максимум, то начнут притормаживания, которые в подобных играх недопустимы. Имеющийся на смартфоне игровой режим помогает повысить производительность — про него не забывайте.

Что касается простеньких одиночных игр, то никаких проблем с их запуском на Mi Note 10 Lite не возникнет.

В синтетических тестированиях смартфон показал себя с лучшей стороны. В Geekbench 5 аппарат набрал 548 баллов в однопоточном режиме и 1761 балл в многопоточном. Интересно, что показатели оказались даже немногим выше, чем у Mi Note 10. Также замечу, что смартфон превосходит в тестах Xiaomi Mi 9T.

Показатель Mi Note 10 Lite в бенчмарке AnTuTu — 271 239 баллов. Вполне ожидаемый результат для смартфона с процессором Snapdragon 730G. Обошлось без сюрпризов.

Тест в 3D Mark подтвердил, что возможности графической обработки в смартфоне средние. Согласно результатам теста, пользователи могут ожидать стабильные 30 кадров в секунду в большинстве современных игр, включая PUBG Mobile.

Аккумулятор

Mi Note 10 Lite оснащен емким аккумулятором на 5260 мАч — таким же, как у «старшего брата». Эта деталь порадовала, так как чаще всего в «лайтовых» версиях происходит даунгрейд по аккумулятору, что приводит к уменьшению времени автономной работы.

К счастью, тут все не так. Время автономной работы Mi Note 10 Lite составляет 36 часов в режиме телефонного разговора, до 13 часов в режиме серфинга интернета и до суток в режиме просмотра видео.

На практике смартфон оказался долгожителем. Только в первые дни активного тестирования устройства, когда я делал тесты и фотографировал все подряд, его требовалось заряжать каждый день. При нормальной эксплуатации зарядка чаще всего происходила раз в двое суток.

На зарядку смартфона уходит около часа. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 30 Вт, причем нужный зарядный адаптер идет в комплекте — докупать ничего не нужно. Во время зарядки смартфон нагревается, но не критично — им можно продолжать комфортно пользоваться.

Камеры

Ключевое различие между смартфонами в том, что у «упрощенного» Mi Note 10 Lite 64-мегапиксельная камера Sony IMX686, тогда как у «полного» Mi Note 10 — 108-мегапиксельная камера Samsung S5KHMX. Камеры совершенно разные, и это прямо сказалось на качестве съемки.

64-мегапиксельная камера Mi Note 10 Lite оснащена лазерным автофокусом и широкоугольным объективом с диафрагмой f/1,9. В отличие от 108 Мп камеры старшей модели, оптической стабилизации у камеры «лайта» нет. Это, конечно же, сильно заметно на получающихся фото и видео.

Помимо основной 64 Мп камеры, Mi Note 10 Lite располагает еще тремя (у Mi Note 10 на одну камеру больше). Этой сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера (f/2,2), 2-мегапиксельная макрокамера (f/2,4) и 5-мегапиксельный модуль определения глубины для съемки в портретном режиме. Фронтальная широкоугольная камера смартфона имеет разрешение 16 Мп (f/2,5), поддержку режима HDR и съемки видео с разрешением 1080p с частотой 30 кадров в секунду.

Качество съемки на смартфон заметно отличается в зависимости от условий съемки и выбранного режима. В одних сценариях получаются более чем достойные снимки, в других — откровенный ужас. На представленных ниже примерах фото и видео разобрал все подробно. Все фотографии кликабельны.

Примеры фото на камеру Mi Note 10 Lite

Дневная съемка

Начну с похвалы. Mi Note 10 Lite делает замечательные снимки в условиях хорошего естественного освещения. Фотографии получаются насыщенные и детализированные. Резкость высокая по всему кадру. В том числе если речь идет о сложных кадрах. Обратите внимание на фотографию выше. На отдаленных объектах резкость снижается, но едва заметно. На экране смартфона это падение резкости и вовсе не рассмотреть.

Однако даже в идеальных условиях съемка далека от превосходной. Светосилы объектива банально не хватает для того, чтобы должным образом вытянуть сложные затемненные места снимков. Из-за этого кадры часто кажутся темными. Кроме этого, даже днем при отличном естественном освещении на снимках можно словить видимые шумы и хроматические аберрации.

Еще один наглядный пример того, что объективу основной камеры смартфона не хватает светосилы.

Важно понимать, что качество съемки на смартфон можно улучшить вручную. Если заморачиваться регулировкой экспозиции, то кадры получится сделать более светлыми и в целом более привлекательными.

Со съемкой объектов вблизи аналогичная главная проблема — объективу основной камеры не достает светосилы. Расположенные в тени места любого объекта передаются не очень хорошо.

Выход из этого положения простой — нужно всегда думать о том, в какую сторону снимать объект. Если разворачивать объект к источнику света (или правильно выбирать позицию), то детализация будет моментально увеличиваться.

Вечерняя съемка

На вечерних снимках можно заметить типичную для смартфонов Xiaomi «дымку». От нее некоторые кадры будут только выигрывать.

Порадовало то, что при съемке вечером детализация и цветопередача остаются на приемлемом уровне. На смартфон получится делать интересные снимки после захода солнца.

Ночная съемка

Ночная съемка и вовсе удивила, так как после увиденного днем результата ожидал худшего. Ночные фотографии получаются нормальными, без каких-то особенно ужасных артефактов или полного упадка резкости. Особенно, если «зацепиться» за искусственно подсвеченные объекты.

Если такие подсвеченные объекты находятся относительно далеко, то на кадрах проступят видимые шумы.

Портретный режим

Очередной смартфон Xiaomi — очередные проблемы с портретным режимом. Не исключаю, что проблемы с софтом, ведь не могла же китайская компания поставить откровенно плохую портретную камеру в несколько смартфонов подряд. Или могла?

Как бы то ни было, проблемы портретного режима на лицо. Объект относительно хорошо отделяется от фона. Но размытие этого самого фона происходит ужасно. Просто посмотрите на задний план. Его буквально «сожрали» хроматические аберрации, особенно это касается деревьев. Такие снимки с эффектом боке смотрятся действительно плохо.

Причем это не просто неудачный кадр. Все снимки в портретном режиме оказались такими. Увы.

Панорама

На камеру смартфона получится делать довольно качественные панорамные снимки. Панорама создается ровно, без заметных искривлений и искажений.

Фронтальная камера

Фотографии на фронтальную камеру смартфона получаются детализированными и насыщенными. Цветопередача честная, без искусственной бьютификации.

Фронтальная камера тоже поддерживает режим портретной съемки, и он тоже «запорот». Проблема та же — ужасная обработка фона, на котором происходят гигантские хроматические аберрации, делающие кадр дешевым.

Примеры видео на камеру Mi Note 10 Lite

Mi Note 10 Lite подходит для съемки видео в тепличных условиях. Или же с использованием внешнего микрофона. В ином случае на видео будет адский шум — микрофоны фиксируют абсолютно каждый звук. Из-за этого смотреть видео становится сложно.

Если же говорить о плюсах, то можно отметить неплохую цветопередачу при съемке видео и хорошо детализированный передний план. Также подчеркну, что в отличие от более дешевых смартфонов Xiaomi, автофокус во время съемки не становится «бешеным», начиная выполнять фокусировку каждые несколько секунд. Это на самом деле достижение, так как у многих смартфонов Xiaomi эта проблема ставит жирный крест на съемке видео в принципе.

Заснять памятный момент на Mi Note 10 Lite получится и ночью. Главное не рассчитывать на какой-то феноменальный результат, и тогда расстраиваться лишний раз не придется.

Связь

Смартфон располагает двумя слотами для SIM-карт формата Nano-SIM — оба с поддержкой VoLTE HD и 4G+. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и протокола aptX-HD, обеспечивающего качественную передачу звука на беспроводные наушники. Главное — смартфон оснащен модулем NFC с полноценной поддержкой Google Pay и бесконтактных платежей в России.

Общее впечатление по качеству связи отличное. Используемый разговорный динамик громкий, без дребезжания или прочих неприятных искажений. Микрофоны мощные, но стараются обрезать лишние шумы, не передавая их собеседнику. Разговаривать по Mi Note 10 Lite даже в шумных местах можно не напрягаясь.

Оценка

Xiaomi Mi Note 10 Lite — отличный смартфон, который в ближайшее время станет только лучше по причине того, что он быстро подешевеет. Прямо сейчас, когда смартфон продается за 29 990 рублей, его точно нельзя назвать идеальной покупкой. Все-таки есть у устройства ряд неприятных косяков, в первую очередь связанных с камерами. За такие деньги мириться с проблемами захочется не каждому, тем более раз речь идет о Xiaomi, приучившей нас к «топу за свои деньги».

Однако помните, что все индивидуально. Если вы и не рассчитываете делать на смартфон феноменальные снимки по каждому щелчку, не жалуете портретный режим и держите гаджеты подальше от воды, то Mi Note 10 Lite — замечательный кандидат к покупке прямо сейчас. У него есть ряд преимуществ, ключевыми из которых совершенно точно являются шикарный изогнутый AMOLED-экран, мощный процессор, емкий аккумулятор и встроенный в дисплей реально качественный сканер отпечатков пальцев.

Плюсы

Стильный дизайн и высокое качество сборки.

Встроенный в экран сканер отпечатков.

Мощный процессор и 6 ГБ ОЗУ.

Емкий аккумулятор и время работы до двух суток.

Отличная основная камера

Наличие NFC.

Сохранился 3,5-миллиметровый аудиовыход.

Минусы

Основная камера «темнит».

Портретный режим ужасен, как на основной, так и на фронтальной камере.

Нет защиты от воды и пыли.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: