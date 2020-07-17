Обзор Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. Не хуже Apple Watch

У гаджета только один большой минус.

Этим летом Xiaomi выпустила важнейшее устройство. Речь не про новый Mi Band 5, а про Mi Smart Band 4 NFC — российскую версию фитнес-браслета Mi Band 4, в которой впервые появилась поддержка бесконтактных платежей для России.

Я походил с гаджетом две недели, чего мне хватило для того, чтобы… снять с другой руки Apple Watch и отложить их на полку до появления особого настроения. Все потому, что Mi Smart Band 4 NFC по факту ничем не уступает Apple Watch, не требуя при этом зарядки каждые 20 часов.

Подробнее обо всех плюсах и минусах Mi Smart Band 4 NFC рассказал в этом обзоре.

Технические характеристики Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC

Экран: сенсорный 0,95-дюймовый AMOLED (240×120 пикселей)

Яркость экрана: 400 кд/м²

Материал корпуса: поликарбонат

Материал ремешка: силикон

Память: 16 МБ

Защита от воды и пыли: IP68

Датчики: трехосевой гироскоп, сердечного ритма, 3D-акселерометр

Беспроводные подключения: Bluetooth 5.0, NFC

Аккумулятор: 125 мАч

Время работы: 360 ч

Совместимость: iOS-устройства (iOS 9 и выше), Android-устройства (Android 4.4 и выше)

Вес: 22,2 г

В чем разница между Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC и старым Mi Band 4

В первую очередь стоит сразу разобраться, чем отличаются между собой новая модель Mi Band 4 от старой. Есть всего четыре отличия.

Браслеты отличаются названиями. Новая версия браслета называется Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC. Оригинальный же фитнес-браслет Xiaomi четвертого поколения имеет название Xiaomi Mi Band 4. В Mi Smart Band 4 NFC есть модуль NFC, что следует из названия. Причем модуль NFC в устройстве не какой-нибудь, а с возможностью работы в России — впервые для фитнес-браслетов Xiaomi. Обычный Mi Band 4 тоже выпускается с модулем NFC, но в России он не работает. У Mi Smart Band 4 NFC меньше аккумулятор. Гаджет оснащен батареей емкостью 125 мАч. Это на 10 мАч меньше, чем в обычной версии Mi Band 4. На время автономной работы такое уменьшение никак не повлияло — подробнее об этом чуть позже. Между браслетами только одно внешнее отличие — форма иконки на сенсорном дисплее. У нового Mi Smart Band 4 NFC на экране отображается небольшая подкова, у обычного Mi Band 4 — кружок.

В остальном же характеристики устройств идентичны. А вот цены более чем разные.

Mi Smart Band 4 NFC с возможностью оплаты покупок через NFC в России продается в официальной российской рознице по цене 3 500 рублей. И это с учетом скидки, которая появилась через несколько недель после старта продаж гаджета.

В это время «обычный» Mi Band 4 без модуля NFC можно купить на AliExpress за 1 500 рублей. Более чем в два раза дешевле.

NFC — как платить, какие банки поддерживают, Visa или Mastercard

Однако даже факт двойной переплаты для многих не является преградой от покупки Mi Smart Band 4 NFC, ведь в нем есть поддержка долгожданных бесконтактных платежей. Мы по-настоящему долго ждали, когда Xiaomi «смилостивится» и запустит эту возможность в России.

Она появилась, но с рядом ограничений, о которых обязательно нужно знать каждому, кто планирует покупать браслет.

К браслету можно привязывать только карты Mastercard. Карты Visa в настоящее время не поддерживают и, более того, предпосылок на появление их поддержки пока нет.

Список поддерживаемых бесконтактные платежи в Mi Smart Band 4 NFC банков следующий:

Райффайзенбанк,

ВТБ,

Тинькофф Банк,

банк «Открытие»,

Россельхозбанк,

ПСБ,

банк Русский Стандарт,

МКБ,

АО «Кредит Европа Банк (Россия)»,

«Яндекс.Деньги».

Этот список актуален по состоянию середину июля 2020 года. Узнать, появилась ли поддержка вашего банка можно на сайте Mastercard.

Если все требования к банковской карте соблюдены, то настройка бесконтактных платежей на Mi Smart Band 4 NFC займет буквально пару минут. Для этого необходимо запустить приложение Mi Fit (App Store, Google Play) и перейти в меню «Банковская карта», где нужно указать данные карточки.

Когда этот несложный процесс завершен, можно выполнять бесконтактные платежи, прикладывая браслет к NFC-терминалу в магазинах. Важно знать: перед непосредственной оплатой нужно выбрать на браслете пункт «Карты». Только после этого следует подносить гаджет к терминалу. В ином случае, будете тыкать браслетом в терминал на глазах у всего магазина и ничего не будет происходить.

Еще один момент — для того, чтобы совершить покупку у вас есть ровно 60 секунд с момента выбора пункта «Карты» на браслете. Поэтому сильно заранее функцию NFC на браслете активировать не стоит.

Дизайн и дисплей

Гаджет выполнен в традиционной для фитнес-браслетов Xiaomi форме. Устройство представляет собой небольшую капсулу, которая надежно закрепляется в силиконовом ремешке, укрепленном полиуретаном. Крепление происходит намертво — у капсулы нет шансов на то, чтобы покинуть тугую хватку ремешка.

Дисплей гаджета занимает около 50% лицевой поверхности корпуса. Чаще всего экран идеально сливается с черной передней поверхностью. Однако когда свет падает на браслет под определенным углом, очертания прямоугольника дисплея становятся отчетливо видны.

Экран Mi Smart Band 4 NFC сильно изменился по сравнению с дисплей предшествующего ему Mi Band 3. Он стал более плоским и вместе с этим более современным.

Еще одна важная деталь — сенсорная кнопка в новом фитнес-браслете перестала быть «вдавленной» в лицевую поверхность корпуса. За счет чего гаджет кажется более цельным и качественно собранным, хотя, к сборке Mi Band 3, как можно вспомнить, претензий практически не было.

Экран браслета защищает закаленное 2.5D-стекло с небольшим изящным закруглением. Стекло имеет качественное олеофобное покрытие, которое за две недели использования устройство совершенно не потеряло свои свойства.

Стоит признать, что у Mi Band 3 и, тем более, у предыдущих фитнес-браслетов Xiaomi были проблемы с устойчивостью к царапинам. В Mi Band 4 они отчасти решены благодаря как раз-таки этому закаленному защитному стеклу.

Для тех, кто любит максимально бережно относиться к вещам также можно порекомендовать защитные пленки для экрана Mi Band 4. Они продаются на AliExpress в огромном количестве по смешным ценам. При этом, польза от них действительно есть. Они обеспечивают экрану дополнительный защитный слой.

Яркость экрана — его главная проблема, ровно как и в предшествующих моделях. Она составляет 400 кд/м². Этого показателя катастрофически не хватает для того, чтобы комфортно пользоваться гаджетом на улице в яркий солнечный день.

Во время пробежки днем, когда солнце в зените, приходится тщательно всматриваться в экран для того, чтобы посмотреть на нем какую-либо информацию. И ладно если речь идет о пройденном расстоянии или сожженных калориях. Рассмотреть одно число на экране еще можно.

Другое дело, когда приходит уведомление от приложения со смартфона. Прочитать его входящий текст при условии, что солнце бьет лучами по экрану — та еще задачка. Усугубляет ситуацию относительно мелкий шрифт, который Xiaomi почему-то не позволяет нормально регулировать.

Проблема с яркостью была частично решена в Xiaomi Mi Band 5, который уже вовсю продается. Там яркость дисплея поднята до 450 кд/м². Впрочем, протестировав и Mi Band 5-го поколения, могу с уверенностью сказать, что Xiaomi нужно в обязательном порядке поднимать яркость еще выше. Чтобы было действительно комфортно использовать устройство вне зависимости от погоды.

Совет всем будущим (или уже настоящим) владельцам Mi Band 4. Найдите в настройках экрана функцию увеличения яркости и включите ее. Она несколько увеличит расход аккумулятора, но смотреть на дисплей станет гораздо приятнее. При условии, что заряжать Mi Band приходится редко, большой проблемы в этом нет.

Отслеживание спорта

С техническими деталями все понятно — у Xiaomi получился добротный носимый гаджет, который стал еще больше похож на смарт-часы благодаря появлению поддержки бесконтактных платежей. Пора перейти к основной функциональности устройства, ведь Mi Smart Band 4 NFC это по определению фитнес-браслет.

Гаджет способен отслеживать бег (в том числе на беговой дорожке), езду на велосипеде и плавание. Кроме этого, есть «свободная тренировка», учитывающая общую активность пользователя, без привязки к какому-то определенному занятию. В фоновом режиме, как и всегда, браслет считает пройденные шаги и собирает прочую сопутствующую статистику: сожженные калории, время активности и т.д.

Ходьбу и бег браслет отслеживает с погрешностью не в пользу владельца. Все сравнения показателей Mi Band с шагомером в Apple Watch, на iPhone SE 2-го поколения и Xiaomi Mi 10 показали, что браслет «обсчитывает» пользователя в среднем на 100 шагов за каждый пройденный километр.

Такие результаты получились на практике. Все шагомеры отчитывались о примерно одинаковых показателях, тогда как Mi Band «привирал». Впрочем, критическим минусом эту неточность я не назову. Считаю ее больше «фичей», ведь ходить для достижения ежедневных целей в таком случае приходится еще больше.

Схожее отставание от Apple Watch у Mi Band замечено во время плавания. Но здесь вообще никаких претензий. Mi Band позволяет за смешные деньги полноценно следить за водными тренировками. Признаюсь, что просто подсел на плавание за последний месяц, дорвавшись к воде после карантина, и в этом немалая заслуга мотивирующего заниматься гаджета Xiaomi.

Для галочки: Mi Smart Band 4 NFC защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68. Можно погружаться в воду на глубину до 50 метров — гаджету ничего не будет.

Большой плюс браслета в качественном датчике сердечного ритма. Проводил замеры параллельно с нагрудным пульсометром от Garmin — показатели фактически идентичные.

GPS-модуля в Mi Smart Band 4 NFC не появилось, об этом важно помнить перед покупкой. Это означает, что нельзя выйти без смартфона и позаниматься спортом с отслеживанием через браслет. Смартфон должен быть рядом.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора Mi Smart Band 4 NFC снизилась на 10 мАч по сравнению с обычной версией, составив 125 мАч. Время автономной работы же осталось на прежнем уровне — 15 суток без подзарядки.

Хвала Xiaomi, здесь компания не приврала. Более того, на самом деле подзаряжать придется даже реже. Я пишу этот обзор как раз спустя две недели после начала использования гаджета. Устройство по-прежнему ни разу не заряжалось. Оставшийся уровень заряда — 32%. Другими словами, хватит еще на неделю.

Для фитнес-браслетов это показатель не рекордный, но один из самых высоких. Да и по сравнению со смарт-часами, которые приходится заряжать чуть ли не каждый день, подзарядка браслета раз в пару недель совсем не напрягает.

Зарядка гаджета выполняется путем вставки капсулы в зарядный адаптер, по старинке. Удобная магнитная зарядка появилась только в Mi Band 5 и она, это факт, лучшее нововведение новой модели. Не скажу, что вынимать капсулу из браслета Mi Band 4 приносит какие-то особенно неприятные эмоции. Но магнитная зарядка в разы удобнее, уже успел убедиться лично.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bloha.ru (@bloha_ru) 17 Июл 2020 в 8:42 PDT

На зарядку Mi Smart Band 4 NFC уходит два часа — стандартный показатель для браслетов Xiaomi. Заряжать можно от любого USB-разъема, в том числе от портативного аккумулятора, поддерживающего зарядку устройств на малом токе.

Оценка

Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC оказался не совсем таким, каким его ждали поклонники фитнес-браслетов Xiaomi в России. Сам-то гаджет отличный, интеграция модуля NFC сделала его гораздо лучше, но вот цена…

Цена откровенно расстроила, особенно на старте продаж, когда устройство продавалось за внушительные 4 000 рублей. Уже сейчас гаджет подешевел. И я готов поспорить, что к концу года его цена опустится ниже 2 500 рублей, по крайней мере, по акции какого-нибудь из ритейлеров.

Если же отбросить завышенную цену браслета в официальной российской рознице, то Mi Smart Band 4 NFC прекрасен. У него мог быть поярче дисплей и более удобный способ зарядки, но на самом деле это мелочи. Устройство следит за активностью, мониторит сон, позволяет бесконтактно платить за покупки, передает уведомления и выполняет все прочие функции смарт-часов, при этом работая почти три недели без подзарядки. Apple Watch, которые мне приходится заряжать каждый день без исключения, такое не снилось.

Плюсы

Большой яркий дисплей.

Множество циферблатов.

Отображение уведомлений из любых приложений со смартфона.

Отслеживание активности, в том числе плавания.

Удобное управление.

Точный датчик сердечного ритма.

Высокое время автономной работы.

Модуль NFC с возможностью работы в России.

Минусы

Яркости дисплея недостаточно.

Неудобная зарядка — капсулу приходится извлекать из ремешка.

Высокая цена по сравнению с обычной версией.

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