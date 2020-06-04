Обзор Xiaomi Redmi Note 9. Ну и учудили

Опять топ? Ну, почти.

Xiaomi Redmi Note 9 — главный бюджетный смартфон 2020 года, который Xiaomi оперативно запустила по всему миру, включая Россию. Компания не стала медлить с глобальным выпуском модели, понимая, что, как и предыдущие смартфоны линейки, она станет хитом.

Получилось ли у Xiaomi сделать из Redmi Note 9 хит, который был бы достоин покупки? Походил целую неделю с новым смартфоном и выяснил все на практике.

Умелый закос под флагманы

Давно понятно, что Xiaomi не стремится делать смартфоны из одной линейки похожими друг на друга. Даже если речь идет о моделях двух смежных поколений. Redmi Note 9, который изменился по сравнению с Redmi Note 8 до неузнаваемости, прямое тому доказательство.

Redmi Note 9 практически окончательно ушел во «флагманность». Аппарат внешне больше похож на дорогостоящий смартфон, чем на представителя среднебюджетной линейки, к которому он по логике вещей должен принадлежать.

Правда, принадлежность к флагманам заметна только внешне. Стоит взять смартфон в руки, как сразу становится понятно, что это все-таки не флагман. Об этом «кричит» пластиковая задняя поверхность корпуса, плавно переходящая на грани.

Не сказать, что это большой минус, да и многим пластиковые корпуса нравятся куда больше стеклянных из-за своей практичности. Тем не менее, знать об этом важно. На фото, особенно на официальных от самой Xiaomi, корпус смартфона вполне может показаться стеклянным.

Кроме этого, честно признаюсь, что после более дорогих смартфонов чувствуется дешевизна пластика корпуса нового Redmi Note.

Xiaomi не была бы Xiaomi, если бы не отметилась какой-либо «фишкой». Есть она и в Redmi Note 9. Корпус смартфона имеет специальное «нанопокрытие». Оно невидимое (удобно, правда?) и служит для защиты корпуса от мелких царапин и попадания брызг.

Нано-разработку Xiaomi оценил по достоинству. После почти недели со смартфоном провел его тщательный осмотр. Мини-царапин действительно не обнаружил. И это при условии, что носил смартфон без чехла, который, кстати, идет в комплекте с аппаратом. Под мелкий весенний дождь смартфон тоже попал. Капли скатились по невидимому нано-покрытию без проблем и последствий.

Важно знать! Нанопокрытие защищает от капель и влаги только заднюю крышку. Полноценной водозащиты у смартфона нет.

Почти всю лицевую поверхность корпуса оккупировал дисплей. У него тонюсенькие боковые и верхняя рамки толщиной всего 3,9 мм. При этом, нижняя рамка заметно толще. «Подбородок» по-прежнему остается в куда более дорогих смартфонах, поэтому его наличие в бюджетном Redmi Note 9 не вызывает большого удивления.

Фронтальная камера встроена в отверстие в экране — важный дизайнерский момент. В первую очередь, потому что благодаря этому верхняя рамка такая же тонкая, как боковые. Оставлять площадку для размещения «фронталки» на рамке не потребовалось.

Но главное — расположенная в экране фронтальная камера наглядно выделяет Redmi Note 9 на фоне его предшественников. Фактически в смартфоне применена технология, которая еще совсем недавно дошла до флагманов Xiaomi. А теперь она используется в «бюджетнике».

На этом различия Redmi Note 9 от прошлогоднего Redmi Note 8 в плане дизайна не заканчиваются. «Гулять так гулять», решили в Xiaomi и сделали радикальные изменения по всему корпусу.

На задней поверхности смартфона посередине расположен квадратный блок с четырьмя камерами. Под ним на комфортном расстоянии находится сканер отпечатков пальцев. Ничего подобного у предшествующей модели не было — разница как между смартфонами из разных линеек.

Xiaomi отчетливо знает, для кого она делает недорогие смартфоны из линейки Redmi Note. Поэтому набор разъемов ожидаемый: лоток на две «симки» и отдельный слот под карту microSD, ИК-датчик, 3,5-миллиметровый разъем и порт USB-C для зарядки. В общем, полный набор.

Сканер отпечатков пальцев имеет довольно большую площадь. За счет этого попадать по нему проще простого — даже прицеливаться не нужно. Но что приятнее всего, благодаря этому палец не попадает на блок с камерами. Ни разу не пришлось их испачкать, в том числе в первые дни использования смартфона.

Redmi Note 9 в меру компактный на фоне современных смартфонов.

Габариты: 162,3×77,2×8,9 мм

Вес: 199 г

На нижней грани корпуса смартфона расположен один динамик. Стереозвучания здесь нет. Динамик громкий, звук чистый, без дребезжания, но и без изысков.

Типичная IPS-матрица, но с бонусом

Экран в Redmi Note 9 внушительный. Огромный 6,53-дюймовый ЖК-дисплей с качественной IPS-матрицей с разрешением 1080×2340 пикселей (Full HD+). Экран накрывает качественное защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Есть хорошее олеофобное покрытие, к которому мы уже привыкли в среднебюджетных смартфонах Xiaomi.

Максимальная яркость экрана составляет 450 кд/м² — нормальный показатель. Яркости хватает для того, чтобы комфортно различать изображение на экране в солнечный день на улице. Контрастность экрана — 1500:1, охват цветового пространства NTSC — 84%. Картинка качественная, цвета передаются правильно, дисплей ни желтит и не синит.

Пару слов об отверстии для фронтальной камеры. Не мешает ли оно? Лично мне — ни капли. За несколько дней ежедневного использования смартфона от отверстия для «фронталки» не возникло никакого негатива.

Оно небольшое и расположено в самом углу экрана. Контент в связи с этим не закрывался, даже в сторонних приложениях из Google Play. Не говорю уже про стандартные приложения, которые оптимизированы с учетом «дырочки».

Играть можно, но осторожно

Как бы Xiaomi не хаяли за использование процессоров MediaTek в своих последних смартфонах, китайцам, похоже, нет дела. За производительность Redmi Note 9 отвечает как раз-таки процессор MediaTek Helio G85. Это свеженький процессор, который дебютировал именно в Redmi Note 9.

Выполненный по 12-нм техпроцессу чип располагает двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шестью энергоэффективными ядрами Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. В чип встроен видеопроцессор Mali G52 MC2 с частотой 1 ГГц.

Объем оперативной памяти Redmi Note 9 — 3 или 4 ГБ в зависимости от конфигурации. Встроенной памяти — 64 или 128 ГБ соответственно.

Здесь нужно небольшое отступление. В интернете можно найти множество отзывов от поклонников Xiaomi, которые недовольны тем, что в Redmi Note 9 только 3 ГБ ОЗУ в базовой конфигурации. Многие ждали больше. Но лично я не заметил нехватки «оперативки». Фоновые приложения начинают перезапускаться лишь после открытия около десяти других приложений или требовательной к ресурсам игры. В остальных же случаях свободно держатся в памяти — базовых 3 ГБ ОЗУ хватает.

Впрочем, для людей с возможностью добавить тысячу-другую рублей для покупки Redmi Note 9 с 4 ГБ ОЗУ, разумеется, посоветую брать улучшенную версию. Как известно, мало «оперативки» не бывает.

С производительностью у Redmi Note 9 двоякая ситуация. С обычными повседневными приложениями смартфон работает шустро. Приложения запускаются моментально, редко когда приходится ждать их загрузки больше пары секунды (и то это когда речь идет про какие-то «тяжелые» аппы). С точки зрения обычного использования нареканий к смартфону нет. Это отличная рабочая лошадка, пользоваться которой одно удовольствие.

А вот в играх немного по-другому. Xiaomi продвигает Redmi Note 9 как недорогой игровой смартфон. В основном это происходит из-за наличия в аппарате процессора MediaTek Helio G85, который, в свою очередь, позиционируется компанией MediaTek «игровым». Происходит так за счет наличия в Helio G85 интегрированного видеочипа с повышенной частотой (на 50 МГц) по сравнению с Helio G80. Согласитесь, слабое обоснование звания «игровой»?

На деле же Redmi Note 9 нельзя назвать современным игровым аппаратом. Да, на нем идут все актуальные тайтлы: Call of Duty Mobile, World of Tanks Blitz, Asphalt 9 и другие, но выставлять нужно низкие настройки графики. Даже на средних настройках, где это возможно, начинаются заметные просадки fps. Играть становится некомфортно, а добавляет печали сильный нагрев корпуса.

Интересно, что на низких настройках в перечисленных играх перегрев корпуса не сильно отвлекает. Корпус нагревается ощутимо, но в пределах адекватной нормы.

Тестирования в бенчмарках дополнительно подтверждают реальные ощущения. В AnTuTu смартфон набрал 201 975 баллов. В Geekbench 5 — 357 очков в однопоточном режиме и 1231 в многопоточном. Для сравнения, примерно столько же набирают смартфоны с чипом Snapdragon 710 (Mi 9 Lite, Mi 8).

Четыре камеры на все случаи

Xiaomi давно не жалеет камер для своих среднебюджетных смартфонов. Вот и Redmi Note 9 «досталось» прилично. Смартфон оснащен сразу четырьмя тыльными камерами:

широкоугольная 48 Мп с диафрагмой f/1,79, шестилинзовый объектив,

ультраширокоугольная 8 Мп с диафрагмой f/2,2, угол обзора 118°,

датчик глубины 2 Мп с диафрагмой f/2,4,

макрокамера 2 Мп, фокусное расстояние до 2 см.

Мы уже давно привыкли, что количество камер и мегапикселей в китайских смартфонах вовсе необязательно означает высокое качество съемки. Как с этим дела обстоят у Redmi Note 9?

Смартфон снимает отлично в условиях хорошего (даже не идеального) естественного освещения. Резкость высокая, цветопередача правильная, пусть и не в 100% случаев.

Когда освещение ухудшается, качество съемки снижается прилично. Сделать нормальные фотографии можно, но рассчитывать на отсутствие шумов и высокую резкость не приходится.

13-мегапиксельная фронтальная камера поддерживает функцию разблокировки по лицу. При дневном освещении опция работает стабильно. По ощущениям разблокировка выполняется даже чуть быстрее, чем при помощи сканера отпечатков. Другое дело, что пользоваться сканером лица можно только днем. Когда освещение ухудшается, то функция начинает заметно подтупливать.

NFC на месте

Главное — у Redmi Note 9 есть NFC. Xiaomi по-прежнему оснащает не каждый новый смартфон поддержкой NFC, поэтому приходится этот важнейший для покупателей момент подчеркивать.

Впрочем, учитывая тенденцию последних месяцев, в обозримом будущем Xiaomi оставит без NFC только самые бюджетные смартфоны ценой до 10 тысяч рублей. Во все остальные модели NFC, наконец, доберется.

5020 мАч!

Большое преимущество Redmi Note 9 над многими конкурентами из аналогичной ценовой категории — аккумулятор. Емкость батареи смартфона составляет внушительные 5020 мАч.

За неделю использования смартфона я заряжал его ровно раз в два дня. Исключение — самый первый день, когда проводились все тесты и в целом нагрузка на смартфон была куда больше обычной. В последующие же дни под вечер оставалось до 60% заряда при обычном повседневном использовании.

Согласно статистике со смартфона, время работы с активным экраном — 8-9 часов.

Долго заряжать столь емкий аккумулятор не потребуется. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 18 Вт. Все аксессуары для быстрой зарядки поставляются со смартфоном. Докупать ничего не нужно.

Еще одна особенность достойная упоминания — реверсивная зарядка с мощностью 9 Вт. От Redmi Note 9 можно заряжать другие смартфоны, носимые гаджеты (тот же фитнес-браслет Mi Band) и прочие устройства. Фактически Redmi Note 9 выступает в роли полноценного павербанка, разумеется, на критический случай, когда зарядиться ни от чего другого возможности нет.

Итог. Кому покупать Redmi Note 9?

Создавая Redmi Note 9, в Xiaomi совершенно точно делали проверенную модель, которая понравится большинству. Тем не менее, чтобы оставить смартфон недорогим, пришлось пойти на несколько уступок. Пластиковый корпус — вроде бы качественный и с нанопокрытием, но тактильно дешевый. Водозащиты нет. Процессор MediaTek — мощный, но далеко не игровой. Стереодинамиков тоже нет.

В остальном же смартфон замечательный. Снимает добротно, работает шустро и, что важно — очень долго. Если перечисленные минусы Redmi Note 9 для вас не являются критичными, то его можно смело покупать. В течение нескольких лет он будет радовать вас своей стабильной работой.

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