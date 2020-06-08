Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Получилось круче, чем все хотели

Прекрасный смартфон, но не без минусов.

Xiaomi обновляет линейку Redmi Note с завидной частотой. Еще в марте прошлого года компания выпустила седьмое поколение Redmi Note Pro, но сейчас уже доступно девятое. Однако от этого одни лишь плюсы. Модели предыдущих поколений дешевеют, а в новых «ноутах» быстрее обычного добавляются необходимые фишки, которых раньше не было. Redmi Note 9 Pro с кучей нововведений и вновь переработанным дизайном — прямое тому доказательство.

Провел неделю с Redmi Note 9 Pro перед выходом смартфона в официальной российской рознице и оценил старания Xiaomi. Смартфон сильно изменился и похорошел, но минусы у него все же остались. Рассказал обо всем в подробностях в этом обзоре.

Знакомый, но освеженный дизайн

Xiaomi продолжает дорабатывать дизайн линейки Redmi Note Pro, заданный чуть больше года назад в Redmi Note 7 Pro. Смартфон имеет корпус со слегка закругленными углами и изогнутой задней поверхностью для удобства использования.

В отличие от Redmi Note 9 без приставки Pro, про который я подробно рассказывал ранее, «прошка» имеет стеклянную крышку. Глянцевое стекло с градиентной окраской эффектно переливается в зависимости от того, как на него падает свет. Выглядит красиво, но практичности в этом решении мало. Стекло собирает отпечатки пальцев моментально, стоит только взять смартфон без чехла в руку.

В комплекте со смартфоном идет чехол обычного «комплектного» качества. Его и пришлось надеть на смартфон буквально через несколько дней, когда оттирать оставленные пальцами пятна основательно надоело.

Почти в каждом новом Redmi Note меняется положение блока камеры. Дизайнеры Redmi пытаются таким образом выделять новые смартфоны на фоне старых. И рекордные продажи почти каждый раз намекают на то, что такой ход работает.

В Redmi Note 9 Pro камера размещена по центру задней поверхности корпуса. Блок с четырьмя объективами выпирает из корпуса и постоянно норовит за что-нибудь зацепиться. Если носить смартфон без чехла, то он, будьте уверены, будет регулярно цепляться за карман брюк — проверено. Если же облачить смартфон в тот же комплектный чехол, то блок камеры перестает выпирать на фоне остальной задней поверхности. Получается, что чехол решает сразу две проблемы смартфона. Неплохой КПД.

Большое изменение Redmi Note 9 Pro по сравнению с предшественником — сканер отпечатков пальцев. Если раньше он находился сзади, под камерами, то теперь он расположен на торце. Сканер встроен в кнопку включения, как у многих других современных смартфонов.

Сканер отпечатков стоит похвалить. Он без приукрашивания работает стремительно быстро. Разблокировка выполняется за доли секунды, чему способствует отсутствие анимации при переходе к главному экрану.

Чуть выше кнопки питания находится качелька регулировки громкости. Непонятно, как в Xiaomi допустили это, но кнопки определенно расположены слишком высоко. Дотянуться до них, удерживая смартфон в одной руке, задача под силу только обладателям откровенно больших рук. Неудобство точно не вызвано габаритами смартфона — 165,8×76,7×8,8 мм. Это привычный для современных смартфонов размер, ничего сверхъественно громоздкого.

На противоположной грани — лоток для двух SIM-карт и карты памяти microSD. На нижнем торце — отверстия для динамика и микрофона, 3,5-миллиметровый аудиовыход и разъем USB-C. На верхнем торце — отверстие для дополнительного микрофона и ИК-порт.

Redmi Note 9 Pro — далеко не самый легкий смартфон. Его вес составляет 209 г. При переходе на аппарат со многих популярных смартфонов, с тех же айфонов до «восьмерки», вы сильно удивитесь тяжести. Первоначально будет очень непривычно, но на то, чтобы освоиться уйдет всего несколько дней.

Классическая IPS-матрица без фишек

Redmi Note 9 Pro оснащен большим 6,67-дюймовым дисплеем на традиционно качественной IPS-матрице с разрешением 1080×2400 пикселей (395 ppi). Соотношение сторон экрана — 20:9. Да, экраны смартфонов Redmi становится все более узкими. Похоже, как и прогнозируют эксперты, мы движемся к тренду на вытянутые смартфоны, среди которых благодаря стараниям компании Xiaomi будут и среднебюджетные.

Дисплей накрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Ему в смартфонах Xiaomi удивляться уже не приходится. Компания применяет его даже в более доступных моделях. Также экран имеет качественное олеофобное покрытие.

Яркость дисплея составляет 450 кд/м², контрастность — 1500:1. В солнечные весенние и уже летние дни изображение на экране смартфона рассматривается хорошо, без особых трудностей. Это же касается и текста. При максимальной яркости работать со смартфоном на улице достаточно комфортно.

Если вы пользовались смартфонами Redmi Note в последние пару лет, то качество картинки Note 9 Pro будет вам знакомым. Здесь все те же 16 млн цветов и охват цветового пространства NTSC — 84%. Проще говоря, хороший IPS-дисплей с сочными цветами и правильной цветопередачей.

Единственный недочет дисплея Redmi Note 9 Pro на фоне некоторых особенно продвинутых конкурентов — отсутствие поддержки повышенной частоты обновления. Конечно, экраны 90 или 120 Гц еще появились не во всех флагманах, но именно от Note 9 Pro этого ждали. Просто потому что компания Realme, один из главных конкурентов Xiaomi, не так давно выпустил смартфон Realme 6 Pro с экраном 90 Гц.

Возвращение блудного сына и 6 ГБ ОЗУ

Почитатели Snapdragon, возрадуйтесь! Xiaomi вернула линейку Note 9 Pro на процессоры Qualcomm, отказавшись от чипов MediaTek. Не исключено, что одна из причин — негатив в интернете, которого после выхода Note 8 Pro с процессором MediaTek было действительно много.

За производительность Redmi Note 9 Pro отвечает система на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G. Это восьмиядерный чип с двумя высокопроизводительными ядрами Kryo 465 Gold и шестью энергоэффективными ядрами Kryo 465 Silver. В SoC интегрирован видеопроцессор Adreno 618.

Процессор поддерживают 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Серьезность Redmi в отношении Note 9 Pro проявляется в наличие у смартфона только одной конфигурации с 6 ГБ ОЗУ. Тот же Redmi Note 9, который лишь незначительно дешевле «прошки», в базовой версии имеет всего 3 ГБ «оперативки». Объем встроенной памяти смартфона составляет 64 или 128 ГБ в зависимости от конфигурации.

Snapdragon 720G вкупе с 6 ГБ ОЗУ сделали свое дело. Redmi Note 9 Pro — смартфон, как кажется, не способный расстроить кого-либо своей производительностью. Аппарат стремительно быстро справляется со всеми повседневными задачами. Причем как сильно не нагружай, ему будет плевать. Все благодаря 6 ГБ оперативной памяти, которая позволяет держать в фоновом режиме десятки приложений и даже игры.

С играми у Redmi Note 9 Pro тоже полный порядок. Протестировал смартфон на джентльменском наборе: PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile и World of Tanks Blitz. Каждая игра адекватно шла на максимальных настройках. CoD Mobile погонял около часа для того, чтобы оценить, как смартфон себя поведет под длительной нагрузкой. Корпус нагрелся ощутимо, но ничего критичного. Фризы через час игры не начались.

Однако длительная игровая сессия дала понять, что в топовых современных играх лучше ставить средние настройки. Тогда точно не будет просадок fps, которые на максимальных настройках графики иногда все же бывают.

Забудьте про розетки

Xiaomi продолжает гнуть свою линию и наращивать объемы аккумуляторов в смартфонах. И мы, как потребители, можем быть этому только рады.

Redmi Note 9 Pro оснащен аккумулятором емкостью целых 5020 мАч. Для линейки это рекордный показатель. Благодаря столь емкому аккумулятору смартфон способен работать до трех суток без подзарядки в щадящем режиме.

При обычном использовании заряда хватает на два дня. Выяснил это на практике. Ходил с Note 9 Pro неделю, заряжая смартфон раз в полтора дня во время изучения и тестов, и раз в два дня все остальное время.

Согласно статистике со смартфона, время активной работы экрана на полной зарядке — более восьми часов.

А вот в чем аппарат несколько расстроил, так это в плане мощности зарядки. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 18 Вт. Этого явно не хватает для такого емкого аккумулятора. Достаточно сказать, что на полную зарядку смартфона уходит более 130 минут.

Днем — супер, ночью — не очень

Хорошо становиться владельцем Redmi Note 9 Pro сейчас, почти через месяц после выхода смартфона. Причина — разработчики пофиксили все программные косяки, которых было немало. Главная недоработка была с тыльной камерой смартфона. Она могла снимать откровенное мыльцо.

В оперативно последующих релизу Note 9 Pro обновлениях, к счастью, мыло убрали. Теперь на смартфон можно нормально снимать, в чем неоднократно убедился лично.

На что же приходится снимать? У смартфона система из четырех тыльных камер:

64-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1,9 и адаптивной системой автофокусировки,

8-мегапиксельная ультраширокоугольная (119˚) с диафрагмой f/2,2,

5-мегапиксельная макрокамера с диафрагмой f/2,4,

2-мегапиксельная камера для определения глубины с диафрагмой f/2,4.

Благодаря обилию камер смартфон поддерживает разнообразные режимы съемки. С широким или сверхшироким углом, портретную съемку с освещением или без, макросъемку с расстояния до двух сантиметров, ночную съемку и другие форматы. В общем, поиграться есть с чем.

Благо, снимают камеры отлично, по крайней мере, для категории среднебюджетных смартфонов. Снимки на Redmi Note 9 имеют высокую детализацию и отличаются резкостью практически по всему кадру. Исключение — затемненные места, на которых даже при отличном естественном освещении наблюдается нехватка резкости.

Это же касается и съемки в условиях неоптимальной освещенности. Впрочем, вечером и ночью обязательно следует пробовать снимать со включенным ночным режимом. Он поднимет детализацию путем увеличения экспозиции, но мягко приглушит проявившиеся шумы. Как итог, во многих случаях получится добротный вечерний или ночной снимок, который будет не стыдно опубликовать в соцсетях или просто оставить себе на память.

Главное при работе с ночным режимом съемки помнить, что хорошие фото будут получаться не всегда. Если морально быть к этому готовым, то и разочарований от низкокачественных снимков не будет.

NFC на месте

Redmi Note 9 получил ставший обычным для актуальных смартфонов Xiaomi набор беспроводных подключений. Новинка поддерживает Wi-Fi 5 (802.11), Bluetooth 5.0, имеет ИК-порт для управления телевизорами и, конечно же, оснащен модулем NFC для беспроводных покупок.

Для линейки Redmi Note Pro NFC не в новинку — он появился в предшествующем Redmi Note 8 Pro. Тем не менее, вопросов про наличие NFC в смартфонах Xiaomi всегда много, поэтому уточняю. Выполнять бесконтактные платежи новым «ноутом» получится без проблем — не переживайте.

Итог. Стоит покупать Redmi Note 9?

Redmi Note 9 — отличное и логичное продолжение линейки. В Xiaomi совершенно точно посмотрели отзывы к предыдущей модели и провели очередную работу над ошибками. В итоге в Redmi Note 9 вернулся процессор Snapdragon, поменялся дизайн задней крышки, был улучшен сканер отпечатков, стало больше оперативной памяти и появились все прочие улучшения. Отдельно стоит выделить аккумулятор с увеличенной емкостью. На батарее Xiaomi не экономит, что для поклонников смартфонов компании прекрасно.

Новый Redmi Note 9 — это в первую очередь Note. Поэтому и целевая аудитория смартфона не изменилась по сравнению с предыдущими моделями. Аппарат станет идеальной покупкой для всех, кто ищет приближенный к флагманскому смартфон, но не хочет отдавать за смартфон гигантские деньги.

Redmi Note 9 старается косить под флагманы не только характеристики и дизайном, но и используемыми материалами. Укрепленный стеклянный корпус с прочной металлической рамой делают смартфон дорогим на ощупь. Дешевизна, как в случае с тем же Redmi Note 9 без приставки Pro с пластиковым корпусом, совсем не чувствуется.

Отказаться от Redmi Note 9 стоит, пожалуй, только сильно требовательным к качеству мобильной фотографии и видеосъемки. Несмотря на то, что у смартфона четыре камеры и поддержка разнообразных режимов съемки, качество зачастую оставляет желать лучшего. Исключение — съемка в условиях с отличным естественным освещением. Так, взяв смартфон в поездку на курорт (когда-нибудь их все-таки разрешат), вы вернетесь с тонной сочных дневных снимков.

Если же мобильная фотография вам нужна относительно редко, то Redmi Note 9 — прекрасный выбор среднебюджетного смартфона на весь 2020 год.

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