Обзор Xiaomi Redmi Note 9S. Красавчик с одной лишь проблемой

Бюджетный смартфон нового поколения.

В 2020 году компания Xiaomi осталась верной себе и продолжила расширять линейку смартфонов Redmi Note. Однако без сюрпризов, как всегда, не обошлось. Представленный весной Redmi Note 9S оказался на удивление смелым решением, получив негласное звание бюджетного смартфона нового поколения. Плотно протестировал Redmi Note 9S в течение почти целого месяца и пришел к выводу, что у смартфона только одна реальная проблема. В остальном же смартфон — красавчик и традиционный «топ за свои деньги».

Дизайн и эргономика

Redmi Note 9S — ярчайший представитель бюджетных смартфонов нового поколения. Корпус смартфона выполнен из защищенного закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5. Соединительная рамка пластиковая — она окрашена в цвет задней поверхности корпуса.

Использование таких материалов становится все более популярным среди ведущих брендов, что не может не радовать. Все чаще мы получаем смартфоны с высококачественными стеклянными корпусами из среднебюджетной ценовой категории. Их единственное крупное отличие от более дорогих смартфонов заключается в пластиковой соединительной рамке. Во флагманских смартфонах она всегда металлическая.

Задняя крышка Redmi Note 9S глянцевая и, что вполне ожидаемо, она с удивительной легкостью собирает отпечатки пальцев. На протестированной мной синей версии смартфона отпечатки видны очень слабо, поэтому протирать корпус постоянно не приходится. Уверен, что на модели в белом цвете это и вовсе не проблема.

Смартфон отличился от большинства актуальных конкурентов несколько необычным расположением элементов на корпусе. Ничего сверхудивительного здесь нет, но отличия от «золотого стандарта» имеются.

На правой грани корпуса находится качелька регулировки громкости и кнопка питания, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Забегая вперед скажу, что решение крайне удачное, и не только благодаря использованию очень качественного дактилоскопического сенсора. На левой грани расположен лишь лоток для SIM-карты.

На нижнем торце — 3,5-миллиметровый аудиовыход, решетка динамика, отверстие микрофона и разъем USB-C.

Верхний торец заняли отверстие для еще одного микрофона и ИК-датчик — элемент, от которого Xiaomi, похоже, никогда не откажется.

Компания попыталась выделить Redmi Note 9S на фоне других смартфонов несколькими способами. На лицевой поверхности аппарата дисплей с узкими рамками и опрятным отверстием для фронтальной камеры. Оно располагается ровно по центру верхней части дисплея.

На задней поверхности корпуса довольно массивный квадратный блок с четырьмя камерами. Под ним находится LED-вспышка. Блок с камерами спроектирован таким образом, что комфортно пользоваться смартфоном, когда он лежит на столе. В таком случае прикосновения к экрану не приводят к тому, что корпус смартфона качается из стороны в сторону, как это всегда происходит, если камеры расположены в углу задней крышки.

К сборке Redmi Note 9S не придраться — все элементы идеально подогнаны друг к другу, ничего не шатается и не скрипит. Тем не менее, смартфон не имеет полноценной водозащиты. Аппарат имеет брызгозащиту по стандарту P2i благодаря наличию у смартфона специального водоотталкивающего нанопокрытия. При этом, никакого рейтинга IP смартфону не присвоено. Впрочем, было бы излишне ожидать водозащиту в недорогом смартфоне Redmi учитывая, что ее нет и во флагманском Xiaomi Mi 10 (обзор).

По комплектации отмечу два положительных момента. Во-первых, на экране смартфона из «коробки» наклеена защитная пленка. Она заводская и примитивная, но защищает добротно. Да и какое бы качество у нее не было, ее наличие на дисплее исключает необходимость сразу после покупки смартфона бегать в поиске пленки.

А во-вторых, в комплекте идет прозрачный силиконовый чехол весьма высокого качества. Получается, что по умолчанию смартфон защищен по кругу. И эта забота от Xiaomi приятно радует. Особенно учитывая, что намечается массовый отказ производителей от комплектных аксессуаров. Согласно утечкам, первой этим займется Apple, а следом за ней подтянется Samsung. Ну а там и до китайских производителей недалеко.

Redmi Note 9S — большой смартфон даже по современным меркам. Габариты устройства составляют 165,8×76,7×8,8 мм, вес — 209 г. Им комфортно пользоваться только двумя руками, что моментально делает его непригодным для тех, кто ищет более-менее небольшой смартфон.

Смартфон выпускается в трех цветах: белом (Glacier White), сером (Interstellar Grey) и синем (Aurora Blue). Дизайнеры Xiaomi постарались сделать каждую расцветку максимально живой. Сильнее всего это помогло серой и белой версиям смартфона, которые выглядят строго, но в это же время и современно.

Сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица

Сканер отпечатков в боковой кнопке смартфона — великолепное решение дизайнеров и инженеров Xiaomi. Он размещен на идеальной высоте, что позволяет снимать блокировку со смартфона ровно в тот момент, когда вы берете устройство в руку. Палец точно ложится на сканер и распознавание отпечатка происходит еще до того, как вы толком посмотрели на экран.

Из сказанного выше уже стало понятно, что скорость работы сканера высочайшая. Но упомянуть про это стоит отдельно. За счет быстрой анимации и стремительному срабатыванию сканера задержка при переходе от экрана блокировки к рабочему столу оказывается минимальной. На весь процесс уходят доли секунды.

Стабильность работы сканера отпечатков на должном уровне. Сенсор может «не признать» ваш палец только в случае, если он мокрый или в грязи. В обычных же условиях проблем со стабильностью распознавания не было ровным счетом никаких.

И кстати, если будете пользоваться Redmi Note 9S, обязательно используйте лайфхак, связанный со сканером. Создайте дополнительный скан отпечатка на левой руке, выбрав для этого средний или безымянный палец (тот, который в вашем случае ложится ровно на сканер). Это позволит вам снимать блокировку со смартфона, даже когда правая рука занята и приходится брать устройство левой рукой.

Есть на смартфоне и функция разблокировки по сканированию лица. В оптимальных условиях, утром или днем, она работает отлично. Определение лица выполняется за секунду, после чего сразу происходит переход на главный экран. Но вот вечером и ночью функцией попользоваться уже не получится. Фронтальная камера перестает стабильно распознавать лицо — это косяк всех подобных функций, в которых не используется ИК-проектор.

Кроме этого, распознавание плохо работает, если на лице появились посторонние предметы, будь это защитная маска или солнцезащитные очки.

Вердикт понятен и логичен: сканер отпечатков пальцев — основной защитный механизм смартфона.

Дисплей

Redmi Note 9S оснащен большим 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей (395 ppi). У экрана очень узкие боковые рамки и относительно небольшие верхняя и нижняя рамки. Благодаря этому дисплей занимает 91% лицевой поверхности корпуса смартфона — внушительный показатель.

Впрочем, при первом взгляде на экран смартфона глаз цепляется не за узкие рамки. Внимание, разумеется, привлекает «дыра во лбу» — отверстие для фронтальной камеры, которое находится посередине статусной строки.

Отверстие выглядит уместно, хоть и приковывает внимание одним своим наличием. На личном примере скажу, что привыкнуть к нему — дело пары дней. После этого отверстие уже совсем не мозолит глаза. Однако если вы из тех, кому подобные технологические выкрутасы не по душе, то скрыть отверстие можно программным образом. Плата за это — двойное увеличение ширины верхней рамки.

Максимальная яркость экрана Redmi Note 9S составляет 450 кд/м². Такой яркости явно не хватает для того, чтобы пользоваться смартфоном на улице в яркий солнечный день. В таком случае в изображение на дисплее приходится всматриваться, прикрывать экран рукой, в общем вот это все.

А вот к самому качеству изображения смартфона претензий нет. Аппарат оснащен действительно качественной IPS-матрицей с охватом 84% цветового пространства NTSC и поддержкой HDR10. Цвета выглядят насыщенно и вместе с этим честно, без искусственного приукрашивания.

На смартфоне имеется возможность выбора цветовых профилей из заранее созданных специалистами Xiaomi. Рекомендую поиграться с настройками и использовать самый подходящий для вас вариант. Для себя я выбрал пресет Saturated, при использовании которого цвета на экране приобрели дополнительную насыщенность.

Производительность

В основе Redmi Note 9S лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G с двумя производительными ядрами Kryo 465 Gold (2,3 ГГц) и шестью энергоэффективными ядрами Kryo 465 Silver (1,8 ГГц). За обработку графики отвечает встроенный в процессор видеочип Adreno 618.

Объем оперативной памяти смартфона составляет 4 или 6 ГБ, встроенной — 64 или 128 ГБ соответственно. Замечу, что разница в цене между базовой и максимальной конфигурациями смартфона по-настоящему низкая. Поэтому настоятельно рекомендую брать именно модель с 6+128 ГБ памяти. Но тут важно отметить, что в официальной российской рознице такой версии нет — ее нужно покупать только в Китае.

Мне же на тест досталась модель с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. После включения на смартфоне было доступно чуть больше 55 ГБ памяти.

Аппарат произвел более чем положительное впечатление своей производительностью. Смартфон легко справился с запуском любых приложений, работой в многозадачном режиме с постоянным переключением между запущенными приложениями и прочими задачами. Redmi Note 9S можно смело назвать «рабочей лошадкой», подходящей для всех, кто хочет приобрести недорогой, но реально комфортный в работе смартфон. Чтобы ничего не зависало и не притормаживало.

Более того, на смартфоне получится полноценно поиграть в игры. При этом, вы точно получите удовольствие — гигантский экран этому способствует.

Основной тест производительности я провел в требовательной игре World of Tanks Blitz. По умолчанию игра установила низкие настройки графики. На них играть можно было с fps до 60 кадров, без очевидных падений. В общем, это было приятно.

Для эксперимента я поднял настройки до средних — положение не изменилось. Игра стала красивее, но никаких притормаживаний не началось. И уже на высоких настройках графики начались притормаживания и просадки fps, которые могли бы повлиять на игровой процесс. Другими словами, Redmi Note 9S — не игровой смартфон в его традиционном понимании, но наслаждаться современными требовательными играми на нем можно.

Все остальные тяжеловесы, включая PUBG Mobile и Call of Duty: Mobile, идут на смартфоне без проблем. К тому же, справиться с их запуском помогает встроенной игровой режим Game Turbo, который направляет всю производительную мощность смартфона на оптимизацию игрового процесса.

В синтетических тестах смартфон набрал ожидаемые показатели для своих характеристик. В бенчмарке Geekbench 5 аппарат заработал 549 баллов в однопоточном режиме и 1 797 очков в многопоточном. В AnTuTu смартфон получил 247 216 баллов. Схожие показатели у таких смартфонов, как Samsung Galaxy Note 9, Google Pixel 4 и Xiaomi Mi Note 10. Солидная компания.

Не произошло сюрпризов и при оценке графической производительности. В тесте бенчмарка 3DMark Sling Shot Extreme — OpenGL ES 3.1 смартфон заработал 2 497 очков. Более чем ожидаемый результат, как и у других смартфонов с видеочипом Adreno 618. Вытянуть из него большее, похоже, невозможно.

Из «коробки» на смартфоне установлена оболочка MIUI 11. Она работает шустро, но с одним раздражающих косяком, который, что интересно, есть не во всех смартфонах Xiaomi и Redmi. Речь о рекламных вставках, которые появляются в различных местах в операционной системе. Причем реклама явная — крупные баннеры, не заметить которые сложно. Конечно, реклама в смартфонах Xiaomi — давно известный и печальный факт. Но именно в Redmi Note 9S ее оказалось ну слишком много.

Камеры

В бюджетных смартфонах Xiaomi и Redmi с каждым годом становится все больше камер. И вот, мы дожили до того, что четыре камеры в совсем недорогом смартфоне — это норма. У Redmi Note 9S они такие:

48-мегапиксельная широкоугольная с шестилинзовым объективом (f/1,79),

8-мегапиксельная суперширокоугольная с углом захвата 118° (f/2,2),

5-мегапиксельная макрокамера с фокусным расстоянием 2 мм (f/2,4),

2-мегапиксельная портретная камера с датчиком глубины (f/2,4).

Для все большего числа смартфонов — это стандартный набор камер, без которого и соваться на рынок смартфонов не стоит. Другое дело, насколько хороши все эти камеры.

Камеры Redmi Note 9S имеют переменный успех. Основная 48-мегапиксельная камера — модуль Samsung ISOCELL Bright GM2 с технологией группировки светопикселей TetraCell. Камера делает хорошие снимки в условиях отличного естественного освещения, отличаясь прекрасной цветопередачей. «Суперширик» отрабатывает хуже — на многих снимках имеются конкретные дефекты, которые просто-напросто запарывают фотографии. Поэтому снимки в режиме широкоугольной съемки обязательно следует проверять и при необходимости переснимать.

Вспомогательная макрокамера на самом деле полезная. Она дает возможность основной камере фокусироваться на объектах съемки с очень близкого расстояния (официально заявленный показатель — 2 мм). А вот 2-мегапиксельный датчик определения глубины для съемки в портретном режиме отрабатывает плохо — снимки получаются низкокачественными.

Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 16 Мп (f/2,48). Камера поддерживает съемку в режиме HDR (его и вовсе лучше не выключать), технологию автоматического определения сцен и «умный» бьютификатор. Джентльменский набор функций «фронталки», не более того.

На представленных ниже примерах разобрал работу всех камер в различных условиях более подробно. Все снимки кликабельные.

Примеры съемки фото на Redmi Note 9S

Дневная съемка

Снимать на Redmi Note 9S днем в отличную солнечную погоду — одно удовольствие. Фотографии получаются четкими и детализированными. Конечно, резкость падает по мере отдаления объектов от камеры, но явно это заметить можно только при приближении или рассмотрении снимков на компьютере. На смартфоне или после публикации снимков в соцсети никакое падение резкости вы не разглядите.

С цветопередачей у камеры смартфона почти полный порядок. «Почти» потому что все-таки немного тусклыми получаются цвета, в особенности в сравнении с более крутыми камерами. Сравните, например, аналогичный тестовый снимок на камеру Xiaomi Mi 10 из этого обзора. Вы сразу увидите наглядную разницу.

Снимки на широкоугольную камеру в целом хорошие. На удачных фотографиях искажения по бокам кадра остаются не очень заметными.

Однако рекомендую проверять фотографии на «суперширик», особенно если вы очень сильно хотите сделать достойный кадр, например, находясь в отпуске. Некоторые снимки на сверхширокоугольную камеру может повести так сильно, что результатом станет откровенно «поплывшее» фото. Прямо как на примере выше.

Чтобы делать очень детализированные снимки, то деревьев и зелени лучше избегать. Чем дальше деревья от камеры, тем активнее они превращаются в «зеленое месиво» — детализация падает заметно.

Снимки из тени получаются хорошими — вытягивает светосильный объектив.

Вечерняя съемка

Получить хорошие снимки на камеру смартфона можно будет и вечером. Здесь важно не рассчитывать на идеальные кадры и не забывать про возможность обработки. Один из частых косяков камеры смартфона при вечерней съемке — замыливание объектов не в фокусе.

Снимки заката можно делать вполне эффектные, но детализация находящихся в тени объектов будет страдать. Причем чаще всего страдать сильно.

Ночная съемка

После захода солнца на сделанных на камеру смартфона снимках начинают проявляться заметные шумы. Причем появляются они всегда, даже когда фотография сделана с акцентом на сильно подсвеченный объект.

Если присматриваться, то шумы, конечно, заметны, тут и говорить не о чем. Поэтому рекомендую использовать фильтры на подобных снимках. Благодаря этому получится заметно улучшить общее качество фотографии.

На смартфон можно будет сделать фотографии и поздней ночью, например, во время посиделок у костра. Некоторые кадры даже получатся более чем пригодными для загрузки в соцсети, а не только для собственной коллекции.

Портретный режим

Портретная съемка на Redmi Note 9S — самое слабо место камер смартфона. Объект съемки не очень точно отделяется от фона (посмотрите на волосы девушки), а эффект боке переполнен хроматическими аберрациями. Как итог, фотография получается низкокачественная, словно это обычный снимок, обработанный эффектом глубины резкости через какое-нибудь приложение из Google Play.

Фронтальная камера

Фронтальная камера смартфона в целом порадовала своим результатом. При включенном режиме HDR получаются яркие детализированные фотографии.

Интересно, что «фронталка» поддерживает программный портретный режим. И очень часто портретные фото на фронтальную камеру гораздо лучше, чем снимки в портретном режиме на основную камеру. Вот такие дела.

Примеры съемки видео на Redmi Note 9S

Redmi Note 9S на удивление хорошо снимает видео. Оговорочка — для бюджетных смартфонов Xiaomi. В первую очередь, автофокус камеры не живет своей жизнью. Он не перескакивает между объектами каждые несколько секунд, что делает видео относительно плавным и размеренным. Качество картинки хорошее — высокая резкость, достойная детализация и правильная цветопередача.

Самый большой косяк при видеосъемке — качество записи аудио. Любое записанное на смартфон видео сопровождается едким фоновым шумом. Причем записывается он даже когда вокруг полная тишина.

И эта особенность при записи видео действительно все портит. Без внешнего источника записи аудио, даже какого-то простецкого, но более-менее качественного, видеоролики на смартфон будут низкокачественными.

Аккумулятор

Большому смартфону — большой аккумулятор. На правах крупногабаритного аппарата Redmi Note 9S получил батарею емкостью 5020 мАч. Это не самый рекордный показатель, но учитывая энергоэффективный чип Snapdragon 720G и IPS-экран, такой емкости аккумулятора более чем достаточно для того, чтобы смартфон оказался долгожителем.

При повседневном режиме использования, Redmi Note 9S требуется заряжать раз в два дня. Чаще всего смартфон полностью разряжается ближе к вечеру вторых суток. Активное время экрана перед окончательной разрядкой смартфона достигает 9-10 часов.

Если активно налегать на эксплуатацию, то заряда аккумулятора с приличным запасом хватит на сутки. Убедился в этом в первые несколько дней, когда постоянно снимал фото и видео, да и в целом плотно тестировал смартфон.

Большой плюс Redmi Note 9S — поддержка быстрой зарядки с мощностью 22,5 Вт. То есть смартфон поддерживает не просто какую-либо быструю зарядку «для галочки». На полную зарядку устройства с использованием идущего в комплекте зарядного адаптера уходит около часа.

Связь и звук

Redmi Note 9S располагает только одним внешним динамиком, который находится на нижнем торце корпуса. Динамик звучит громко, насыщенно и без искажений. Однако для прослушивания музыки с каким-либо особенным эстетическим удовольствием он не подходит. Звучанию динамика совершенно точно не хватает низких частот — они плоские и непримечательные.

Куда сильнее хочется похвалить разговорный динамик. Он очень громкий, но звучит кристально чисто. Даже если во время разговора поднять громкость на максимум, а на том «конце провода» посадить кряхтящего старика, его можно будет комфортно слушать, в том числе находясь в шумном помещении.

Похвалы заслуживает и микрофон смартфона, поддерживаемый системой шумоподавления. Микрофон качественно обрезает все лишние шумы, передавая собеседнику только ваш голос. Увы, во время съемки видео за запись аудио отвечают сразу два микрофона, поэтому добиться аналогичного эффекта не получается. Но мы уже давно привыкли к ужасному звуку при записи видео на недорогие смартфоны Xiaomi.

Смартфон располагает двумя слотами для SIM-карт формата nano-SIM и отдельным слотом для карты памяти. Аппарат поддерживает Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 и все популярные навигационные системы, включая GPS и ГЛОНАСС. Модуля NFC в смартфоне нет, что, безусловно, главный минус устройства. Будь в устройстве поддержка бесконтактных платежей, при своих 4-6 ГБ оперативной памяти и других преимуществах, Redmi Note 9S совершенно точно претендовал бы на звание лучшего среднебюджетного смартфона последних лет.

Оценка

Redmi Note 9S — замечательный смартфон, который компания Xiaomi, как кажется, сама решила сделать хуже. В компании словно побоялись, что создадут «монстра», который станет очевидно круче всех других бюджетных смартфонов, выходящих под брендами Xiaomi и Redmi. И в таком случае Redmi Note 9S перетянул бы все внимание потребителей на себя, оставив другие модели без продаж. Иной причины того, что в Redmi Note 9S нет жизненно необходимого модуля NFC я не вижу.

Почти по всем остальным параметрам Redmi Note 9S — лучший среднебюджетный смартфон прямо сейчас. В официальной российской рознице цена смартфона с 4/64 ГБ — 17 990 рублей, но уже снижается до 15 990 рублей в некоторых магазинах. Если же покупать аппарат в Китае, то там и вовсе можно приобрести модель с 6/128 ГБ за 16 тысяч рублей. Мегавыгодно.

Учитывая стоимость, Redmi Note 9S — явный претендент на звание короля бюджетных смартфонов в 2020 году. Причем к концу года модель точно станет дешевле, а ее характеристики — нет.

Плюсы

Современный дизайн с «изюминкой».

Защищенный стеклянный корпус.

Большой насыщенный яркий экран с узкими рамками и поддержкой HDR10.

Высокая производительность, в том числе в требовательных играх.

Длительное время работы без подзарядки.

Защита от брызг.

Отличная камера с различными режимами съемки.

Поддержка быстрой зарядки (из «коробки»).

Удобный и быстрый сканер отпечатков пальцев.

Минусы

Реклама в интерфейсе смартфона.

Неудачная портретная камера.

Нет NFC.

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