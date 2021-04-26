Обзор XOS 7.0 – необычной прошивки от Infinix

Малоизвестное, но классное ПО.

Всем привет! На этот раз мне выпала возможность протестировать прошивку XOS 7.0 на основе Android 10. Что ж, давайте посмотрим, какие достоинства и недостатки у версии 7.0. Спойлер: интересных функций довольно много. Поехали!

Первая фишка, на которую обращаешь внимание, когда начинаешь пользоваться смартфоном – настройка яркости экрана. От неё зависит:

насколько комфортной будет ваша работа с устройством

будут ли уставать ваши глаза

быстро ли девайс будет разряжаться.

Адаптивная яркость работает отлично. Смартфон хорошо подстраивается под освещение.

В XOS 7.0 предусмотрен выбор светлой или тёмной темы. Он также находится во вкладке «Яркость экрана». При использовании тёмной темы смартфон не только медленнее разряжается, но и меньше нагружает ваше зрение. Мне кажется, дизайн более нарядный с тёмной темой.

Кроме того, можно изменить размер шрифта, а также включить режим «В кармане». У меня порой случайно включалась камера, когда телефон лежал в кармане. Данный режим поможет избавиться от подобных проблем.

Отдельное внимание стоит уделить защите зрения. Это то, что очень важно при долгом пользовании телефоном, ведь после него глаза могут устать. Время включить режим защиты зрения! При его активации экран начинает подсвечиваться жёлтым. Этот режим не только облегчит пользование гаджетом, но и поможет быстрее заснуть благодаря уменьшению синего свечения.

Панель инструментов удобная, в ней есть всё необходимое.



Количество значков в панели инструментов можно изменить, добавив или убрав любые элементы из списка. Очень удобно и понятно!

Стандартные андроид-приложения – например, контакты и звонки – не претерпели особых изменений. Они остались удобными и лаконичными.

То же самое можно сказать насчёт приложения «Календарь». Всё сделано стандартно и просто.

В XOS 7.0 много приятных встроенных рингтонов. Каждый точно сможет найти что-то на свой вкус.

То же самое со звуком уведомлений – есть, из чего выбрать.

Режим энергосбережения в XOS 7.0 называется очень интересно – «Марафонская выносливость». В этом разделе можно включить режим оптимизации и ультра-экономию энергии, при которой смартфон будет использовать только необходимый минимум приложений. Режим оптимизации продлевает время работы на полтора часа. А вот ультра-экономия позволит пользоваться устройством примерно на 5 суток больше. Конечно, большинство приложений будет недоступно, но в экстренных ситуациях эта функция незаменима. Будут доступны только календарь, звонки и сообщения.

В разделе «Использование батареи» можно отслеживать, сколько вы тратите времени и батареи в процессе пользования смартфоном. Также есть возможность узнать, сколько процентов заряда осталось. Таким образом, вы видите, на какие программы тратится больше энергии и времени. Кроме того, для каждого приложения можно посмотреть время, затраченное при активном его использовании и в фоновом режиме.

В XOS 7.0 много на первый взгляд незаметных, но удобных фишек. Бывает, что вам необходимо на чём-то сосредоточиться в определённый период дня, не получая уведомления и звонки. В таком случае, можно настроить включение-выключение авиарежима по расписанию.

Функция «Умной зарядки» поможет не перенапрячь аккумулятор, подав сигнал об окончании зарядки смартфона. Полезная функция, аналогичных ей я в других смартфонах не видела.

Меню быстрого доступа – это очень удобная функция. Нажимаете на кружок в левой части экрана – и необходимые программы у вас под рукой.

Возможности меню быстрого доступа:

Выбирать приложения, которые будут в нём;

Делать скриншот;

Выполнять запись экрана;

Редактировать экран блокировки;

Выполнять поиск приложения или чего-то в памяти телефона.

Встроенный переводчик текста – удобная функция, если вы часто общаетесь с иностранцами или просто хотите подучить язык. Просто настраиваете языки в приложении, нажимаете на сообщение, и тут же получаете перевод. Классно, что не нужно скачивать стороннее приложение. Вы можете пользоваться очень удобным встроенным переводчиком. Это экономит место, и сделано красиво и удобно.

Встроенных тем для клавиатур много – каждый обязательно найдёт что-то на свой вкус: есть платные и бесплатные, разноцветные и монохромные, тематические и лаконичные.

Можно хоть каждый день менять дизайн клавиатуры – это просто и быстро!

Для этого просто надо нажать на любую строку ввода и выбрать понравившуюся клавиатуру следующим образом:

Если и этого вам покажется мало, можно попробовать создать свою клавиатуру по любому фото. Стиль можно буквально создать с нуля – поменять шрифт, эффекты, цвет, которым будут подсвечиваться кнопки при нажатии.

На мой взгляд, очень интересен дизайн раздела «Часы». Можно видеть, как двигаются стрелки в реальном времени.

Мы привыкли к защите от спам-звонков. Но что насчёт спам-сообщений? Разработчики XOS 7.0 предусмотрели и это. Когда вы в первый раз заходите в «Сообщения», вас об этом уведомляют. Чувствуется забота о пользователях!

Браузерные игры. При открытии меню приложений в верхней части экрана отображаются игры, не требующие установки на смартфон – то есть, браузерные. Хороший вариант, если едете в метро или ждёте своей очереди у врача, и у вас есть лишние 20-30 минут.

В целом, прошивка XOS 7.0 кажется очень неплохой, в ней есть место для творчества, игр, изменения дизайна на свой вкус.

Устройство с таким программным обеспечением подойдёт и детям, и взрослым, и людям в возрасте. Ведь здесь легко как поменять дизайн клавиатуры на свой вкус, так и защититься от нежелательных сообщений. Кстати, браузерные игры – это тоже здорово. В очереди или в пробке может быть скучно, а игр в телефоне может не быть. Выходит, что такие быстрые игры без загрузки – это действительно удобно. Да и вообще доработок и разных улучшений хватает. Видно, что разработчики не сидят без дела.

В общем, рекомендую всем обратить внимание на прошивку XOS 7.0. Она удобная, красивая и функциональная.

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