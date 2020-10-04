Планшет Samsung Galaxy Tab A7 2020 10.4 T500 и T505: стоит ли покупать

Подробный обзор, все плюсы и минусы.

Выбор планшета – дело непростое. А тут ещё Самсунг со своим металлическим корпусом и невысокой ценой – Galaxy Tab A7 2020. Мы подготовили небольшой обзор со всеми плюсами и минусами этого большого экрана. Поехали!

Экран. Это, естественно, самое главное в планшете. И у Galaxy A7 он действительно хорош. Разрешение 2000×1200 (1080P) помогает не замечать пикселей на дисплее в 10,4″. Их можно разглядеть, но с такого близкого расстояния вы точно фильмы смотреть не будете. Яркости и контрастности хватит точно, прикрывает всё это дело стекло. Отпечатки, правда, стираются неидеально, но это придирки.

Звук. Это второе по значимости, а для многих – на одном месте с дисплеем. И здесь Самсунгу есть для вас пару слов. Во-первых, это 4 динамика – звук будет громким и объёмным. Во-вторых, эти динамики просто отличного качества – играет чисто и даже басистость присутствует (в рамках возможностей, конечно). В-третьих, Долби Атмос – на любителя, если честно. Мне не понравилось, но вообще наличие выбора – большой плюс. В-четвёртых, это наличие обычного выхода для наушников в 3,5 мм.

Время работы. Ну часов 8-10 он точно отработает. И 3 фильма уверенно покажет. Ещё Самсунг не страдает жадностью, так что ускоренная зарядка на 15Вт в комплекте.

Корпус. Толщина всего 7 мм, доступно 3 цвета, а сам корпус из металла. Рамки экрана такие, какие нужно – не тонкие и не толстые. Вес нормальный, можно держать и одной рукой. Всё в рамках разумного, конечно.

Начинка. К внутренней памяти вопросов у нас не возникло – есть 2 версии – 32 и 64 Гб. На официальном сайте – только 64, так что переживать не о чем, а вот на сером рынке продают и с 32 ГБ на борту. Причём цена одинаковая, будьте внимательны. Ещё можно поставить обычную MicroSD до 1 ТБ. А вот оперативки всего 3 ГБ, этого хватает, но если дали хотя бы на 1 гиг побольше, то планшет вообще полетел бы. Но недалеко, потому что процессор не слишком уверенный – 662-й чип от Qualcomm.

Камеры. Я подготовил одно слово для них – боль. Селфи-камера вообще лишняя, она должна быть для полноты списка, но по факту её нет. Фронталка что-то сможет только в идеальных световых условиях и только на улице, в помещении она бесполезна.

Цены. На официальном сайте он стоит 17990/19990 руб за Wi-Fi/LTE-версии. А на Я.Маркете можно сэкономить тысячи 1,5-2, что не может не обрадовать.

Вывод. Это хороший планшет, без всяких «но». Все придирки возможны, если бы цена была выше. Если вы берёте планшет для классических задач: YouTube, видео и чтение книг, то это вообще идеальный выбор. Ведь планшет продержится очень долго, а звук и картинка на отличном уровне. Как замена ноутбуку или хорошему телефону (в играх) Samsung Galaxy A7 точно не годится. Для видеосвязи по Zoom или Skype – тоже мимо. Если очень кратко: для контента – супер, для дел – нет.

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