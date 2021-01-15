Почему iPhone XS – лучший Айфон в 2021? Камера, экран, цена и многое другое

Наш взгляд на самый актуальный Айфон в 2021.

В 2021 можно купить целую кучу разных Айфонов? Но какой из них лучший именно сейчас? Наш ответ: iPhone XS. Почему? Все ответы у нас. Поехали!

Начнём с того, что iPhone XS был анонсирован 12 сентября 2018, а уже через год (11 сентября 2019) его перестали продавать. Так что сейчас купить вы можете только б/у-аппараты. Всё новое – это восстановленные телефоны.

Дизайн хорош и актуален в 2021, актуальность он не потеряет и через год. Самое главное, что он выглядит как более новые Айфоны: тонкие рамки и чёлка с Face ID. Да, камеры, начиная с iPhone 11, выглядят уже иначе, а в 12-м и корпус немного отличается, но в чехле видно только экран.

Цветов корпуса не так много, как в Xr или 11-м. Но из того, что есть, тоже можно выбрать отличный цвет: чёрный, серебристый и очень красивый золотой. Полированная медицинская сталь под цвет корпуса смотрится красиво.

Корпус, в отличие от 10-го Айфона, доступен уже в двух вариантах: стандартный (как и X) и его Max- версия.

Размеры и вес. XS: 143,6 х 70,9 х 7,7 мм и 177 г. XS Max: 157,5 х 77,4 х 7,7 мм и 208 г соответственно.

OLED-экраны с диагоналями в 5,8″ и 6,5″ имеют разрешение в 1125×2436 и 1242×2688. Картинка просто отличная: цвета сочные и яркие, подсветки хватает и на солнечную погоду. Экран гораздо лучше, чем у XR/обычного 11-го и просто лучше, чем у 10-го Айфона.

Face ID – это то, что выгодно отличает iPhone от других смартфонов. Система работает очень быстро и точно. У более новых моделей скорость работы не изменилась.

Память. Вариантов у обеих версий по 3: 64, 256 и 512 ГБ. Оперативки по 4 ГБ – хватает на всё.

Камеры снимают очень и очень хорошо. Они одинаковые у стандартной и Макс-версии: 12МП + 12МП. Дневной и ночной режимы вам понравятся точно. Селфи-камера на 7 МП делает очень хорошие снимки: селфи и видео-связь будет на 5 баллов. Снимает гораздо лучше, чем iPhone X и XR. Чтобы вам почувствовать превосходство над фотовозможностями XS, нужно спорить с Pro-шками 11/12 Айфонов. У них круче, да, но там и ценник. Но это вы и сами знаете.

Процессор A12 Bionic имеет 6 ядер с частотой до 2,4 Ггц. Хватает для всего, любые задачи ему по плечу в 2021.

Батарейка держит хорошо. Её действительно хватает на целый день и даже дольше. Это зависит только от вас. Но не всегда у б/у телефонов с батарейкой всё хорошо. Будьте внимательны. Ёмкость: 2658/3179 мАч у XS/XS Max соответственно.

iOS прилетают самые последние. В 2021 это iOS 14 и iOS 15. А дальше? iOS 16 тоже будет, а вот дальше – извините. Но и этого вам хватит точно.

Dual-Sim позволяет пользоваться двумя симками сразу. eSim + 1 физическая Nano-Sim. Также была версия с двумя физическими сим-картами, но поставлялась только на рынок Китая.

Влагозащита тоже на месте: до получаса и до 2 метров глубиной XS выдерживает (по заявлению производителя).

Общее удобство. iPhone XS – очень удачный аппарат. Его удобно и приятно держать в руках. Я предпочитаю размер обычной версии – в любой карман помещается без проблем. На красивый и сочный дисплей хочется смотреть, чёлка-вырез с Face ID тоже выглядит актуально в 2021. Телефонные функции на отлично: вы слышите громко и чётко, вас – тоже слышно замечательно.

Цены в январе 2021 на Авито стартуют с отметки в 30000 руб. За версию с припиской Max придётся добавить ещё около 5000 руб.

Если решили покупать б/у Айфон, то вот статья на эту тему. Ещё статья про покупку Apple AirPods не у официалов или б/у. Особенно рекомендуем вторую – это инструкция на все времена.

Вывод. iPhone XS – флагман 2018/2019, который в 2021-м умеет приятно удивлять и радовать пользователя. Премиальный внешний вид, отличные камеры и быстрый процессор подарят только положительные эмоции. Почему мы считаем его лучшим Айфоном в 2021? Он гораздо дешевле (чем 11 Про и 12), у него отличные дисплей и камеры, современные версии iOS, премиальный внешний вид. Экран лучше, чем у более современного и более дорого iPhone 11, для сопоставимого дисплея нужно брать Pro-версию 11-го или уже iPhone 12 – у них тоже OLED, а не IPS. На стоимости это отразится слишком сильно, сами понимаете. Качество фото и видео проиграет опять же только Про-шкам 11/12. Стоит ли за не столь значительную разницу доплачивать до 45/60 тыс руб за базовые 11 Pro/12 Pro соответственно? Решать только вам. Совершайте покупки с умом. Всем лайк!

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