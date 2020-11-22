PS5 слишком дорогая: что выбрать PS4 Slim или PS4 Pro?

Сравниваем простаки и делаем правильную покупку.

Всем привет, 19 ноября в России начались официальные продажи PS5, но она стоит как самолёт и её просто невозможно достать. Выбираем между PS4 Slim и PS4 Pro – экономим и не ждём доставку PS5 1,5 месяца. Поехали!

Про саму PS5 мы уже писали, это действительно крутая приставка, но и стоит она очень много. Но, помимо цены, мы сталкиваемся и с другими странностями: новинку не купить, а ещё новых игр под неё всего 5, а всё остальное – это поддержка игр от PS4. Зачем тогда платить 37990/46990 руб за версии без/с дисководом? Выбираем между Slim и Pro 4-ого поколения приставки от Sony.

Кстати, у обеих PS4 есть привод для дисков.

Сперва плюсы и минусы. PS4 Pro:

Плюсы: поддержка 4K, мощнее Slim-ки. Минусы: толстая, шумная.

PS4 Slim:

Плюсы: тонкая, бесшумная, недорогая. Минусы: отсутствует поддержка 4K.

Важно: поддержка 4K не гарантирует вам повышения качества в игре. Ваш телевизор должен поддерживать не только 4K, а ещё и HDR. Без последнего цвета и оттенки в играх не улучшатся. Без HDR вам хватит и обычного FullHD. Так что даже перед покупкой Pro-шки подумайте о телевизоре.

Размеры и мощь.

Слим не даром имеет такую приставку к имени. Она действительно гораздо тоньше и легче, чем Про. Но зато Pro-шка гораздо мощнее – более, чем в 2 раза.

PS4 Pro – 295×327×55 мм, вес – 3,3 кг.

PS4 Slim – 288×265×39 мм, а вес – 2,1 кг.

PlayStation VR: вот здесь разница действительно ощутима. Если ваш ТВ не даст ощутить прирост в картинке, то VR – сделает это точно. В этом случае Slim лучше даже не рассматривать.

Объём памяти. У Слим-версии есть 2 варианта памяти: 500 ГБ и 1 ТБ, у Про – только максимальный вариант. Если вы хотите скачивать игры, а не покупать диски, то берите со встроенными диском на 1 ТБ или сразу докупайте HDD. Причём сейчас доплатить за большую встроенную память нужно всего 500-1000 руб.

А что PS5? Чем она круче?

Если уж честно, то она лучше во всём:

Мощность возросла в 2,4 и 5,6 раз по сравнению с Pro и Slim соответственно.

Поддержка 8K.

ОЗУ целых 16 ГБ вместо 8.

Цены на Я.Маркет:

За PS4 Slim просят от 23400/23900 за версии 500 ГБ/1 ТБ .

просят от за версии . За PS4 Pro нужно заплатить от 31000 руб.

нужно заплатить от руб. За PS5 хотят 37990/46990 за Digital (без дисковода)/стандарт (с дисководом).

Вывод: как всегда нужно здраво оценивать свои возможности и соотносить их с желаниями. Если хочется просто играть на любом телевизоре, да и места в тумбочке под ТВ не много, а ещё и деньги умеем считать, то берём PS4 Slim. А если у вас уже хороший 4K-телевизор с HDR или хотите ещё и VR на новом уровне, то вам к PS4 Pro. Всем желаю сделать правильный выбор!

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