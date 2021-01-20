Реальный отзыв о Redmi 9. Стоит ли покупать в 2021?

Отзыв после полугода использования.

Вот и пришло время рассказать всю правду о владении бюджетником из 2020 – Redmi 9. Камера, батарейка, работа смартфона и так далее. Поехали!

Про комплектацию вы уже скорее всего знаете, потому что Xiaomi есть Xiaomi: адаптер (на 2А), кабель Type-C и чехол. Чехол силиконовый, прозрачный или дымчатый. Это зависит от цвета корпуса телефона.

Дизайн интересный и не кажется дешёвым. Спереди – много экрана (83,2%), а сзади – приятная ребристая поверхность. Телефон не скользит и не собирает отпечатков. Выглядит приятно – расходящиеся круги от блока камер.

Цвета: зелёный, тёмно-серый и фиолетовый. Корпус полностью пластиковый, рамки и задняя крышка – единое целое. Xiaomi так делает уже давно: выглядит нормально, дешевле в производстве и замене (деталь-то одна).

Размеры и вес: 163,3 х 77 х 9,1 мм и 198 г. Телефон не очень маленький и не слишком лёгкий, но диагональ и ёмкость АКБ тоже не маленькие. Толщина нормальная, но с комплектным чехлом уже толстоват, поэтому я использую более тонкий неоригинал.

Экран неплох, но и не слишком хорош: 6,53″ IPS-матрица с FullHD+ (2340×1080, 395 ppi) с обновлением в 60 Гц выдаёт яркость всего в 425 нит. Яркости откровенно не хватает, из-за этого цвета не кажутся насыщенными, хотя охват sRGB 93%. Для более комфортной работы используйте только светлую тему и светлый фон. Вот тогда экран не вызывает негатива. Также имеется V-образный вырез под селфи-камеру. Экран прикрывает Горилла Гласс 3-го поколения. О стойкости стекла так и не могу ничего сказать, потому что заводская плёнка настолько крепкая и стойкая, что до сих пор на месте.

Звук из единственного динамика достаточно громкий и без хрипов, но плоский и не вызывает вообще никаких эмоций. Толщина корпуса и ценовая категория позволили поставить 3,5 мм вход для наушников. В наушниках звук нормальный, для беспроводного звука предусмотрели кодек AptX, вот за это спасибо ребятам из Xiaomi.

Начинка:

G80 от Mediatek (8 ядер до 2 Ггц, 12Нм).

Графика – Mali G52 MP2.

Память бывает: 3/32 и 4/64 Гб.

4G, Wi-Fi и Bluetooth 5-х версий, NFC.

2 сим + 1 флешка. Слот на 3 позиции – выбирать не придётся.

Производительность. Этого процессора вполне хватает для жизни. Лаги бывают, но это связано с захламляемостью оперативки. Что делать: очищать оперативку и выбирать версию 4/64. Как очищать: закрыть все запущенные приложения, воспользоваться приложениями «Очистка» и «Ускорение» (они уже установлены, поищите). Если время от времени делать так, как я написал, то и версия 3/32 будет работать нормально. А что с играми? Игры идут нормально, на невысоких настройках. Конечно, если мы говорим про требовательные игры. В целом – нормальный проц для жизни. Не вау, но и горевать с ним не будете. И не стоит забывать 2 вещи: бюджет и время работы от одного заряда (но о заряде ниже).

Камеры. На задней крышке 4 отверстия для камер: основа на 13Мп, ширик на 8Мп, макро-объектив на 5 Мп и датчик глубины (2МП). Снимает телефон нормально, но только при достаточном освещении. Бюджет иного и не подразумевает. Селфи-камера (8МП) снимает не очень, она больше годится для видеосвязи – селфи с неё получаются так себе. Ниже вы увидите примеры фото и видео на фронтальные камеры.

Отпечаток пальца расположен под камерами на задней крышке. Нормальная проверенная позиция, только стекло камер заляпывается пальцами. Но сам датчик работает неплохо, даже весьма быстрый. Капризничает к чистоте пальца, но это скорее мои придирки. Хотя в более дорогих моделях работает действительно шустрее и на чистоту пользователя не обращает внимания.

Батарейка большая (5020 мАч), от штатного адаптера (2А) полностью заряжается аж за 3 часа. Но поддерживает быструю подпитку до 18Вт, тогда зарядка займёт меньше 2-х часов. Заряжается не быстро, да. Но и разряжается медленно: мне хватает на 2 дня при нормальной эксплуатации (без игр). Как? Большая батарея, невысокий уровень яркости экрана, экономичный процессор и продуманное ПО. Молодцы китайцы.

MiUI доступна в 11-ой версии (январь 2021). Но не стоит отчаиваться – MiUI 12 готова, но пока прилетела не всем. Вообще прошивка удобная. Лично мне нравится. Что мне не нравится, так это иконки навигации (диспетчер запущенных, домой, назад). Некрасивые они.

Бесконтактные покупки доступны через Гугл Пэй. Так и должно быть, тем более, что Redmi 9 анонсировали летом 2020.

Вибрация жужжащая и слабая. Ничего неожиданного (не забываем про бюджет), но даже в таком сегменте пора переходить на нормальные вибрики. Жаль, что моё мнение пока не разделяют ребята из Сяоми.

Общее удобство. Redmi 9 действительно удобно пользоваться. Размеры не самые маленькие, но и диагональ тоже. Аккумулятор держит долго, заряжается от штатного адаптера тоже долго, но я ставлю на ночь и не переживаю по этому поводу. Экран вполне себе нормальный, тускловат немного, но цвета вполне себе. А сенсор отзывчивый, так что дискомфорта не будет. Говорить по телефону приятно: всё слышно громко, вас тоже слышно отлично. Тем более, что сим-ки 2, а ещё можно поставить флешку на 512 ГБ. Такой флешки у меня нет, но мою карточку на 128 ГБ переваривает нормально.

Цены. За новые Redmi 9 на Я.Маркете просят от 11 и 12 тыс руб за 3/32 и 4/64 ГБ соответственно. На Али можно найти дешевле на полторы-две тысячи. Официальный магазин считает, что 11990 и 13990 руб за 3/32 и 4/64 ГБ – нормальная цена (январь 2021). Б/у стоит от 8000 руб.

Кстати, вот наши обзоры про актуальность в 2021: Xiaomi Mi 10, Redmi Note 9 Pro, Samsung A50, A51, S10, S10e.

Вывод. Redmi 9 и правда неплохой телефон за адекватные деньги. Вся линейка Редми (и вообще Сяоми) растёт с каждым поколением. Плюсов полно: недорогой, делает нормальные фото/видео, долго работает, можно и поиграть, NFC на месте. Из минусов я вижу: не очень яркий экран, унылый вибрик и долгую зарядку. Так стоит ли брать Redmi 9 в 2021? Стоит, это адекватный телефон за адекватные деньги. Или даже так: много телефона за немного денег. Советую брать старшую версию (и не в тёмно-сером корпусе, чтоб понаряднее), использовать светлую тему и светлый фон, не забывать про очистку оперативки, как я описал выше. Всем лайк!

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