Redmi Note 9 Pro: реальный опыт использования. Камеры, экран, батарейка

Настоящий обзор.



Всем привет, обзоров на Redmi Note 9 Pro в интернете хватает на любом ресурсе. Но характеристики и первые впечатления – это совсем не опыт настоящего использования. Отзыв реального пользователя внутри. Поехали!

Начну с размеров и веса. Телефон и правда очень большой. Приставку Note абы кому не дают, её нужно заслужить, а ещё для таких смартов нужны большие руки. Но эта модель не сильно отличается по размерам от Plus-версий 7 и 8 Айфонов (уже, но длиннее). Так что девушек не удивить такими габаритами. Вес большой и он больше, чем у больших iPhone, раз уж я начал с ними сравнивать. Телефоном приятнее пользоваться без комплектного чехла, но тогда все отпечатки на глянцевом заднике будут вашими вечными друзьями.

Экран. Он действительно неплохой: очень яркий и сочный. Особенно это заметно на белом фоне. С белым экраном и максимальной яркостью пользоваться даже некомфортно, я убавляю. Да и вообще выбрал тёмный фон, с яркими цветными иконками приложений смотрится очень нарядно. Но мне не нравятся углы обзора. Подсветка настроена так, что светит в глаза, когда телефон прямо пред вами. При небольших отклонениях экран сереет. Это не очень заметно при вертикальных наклонах, а при горизонтали – ещё как. На экране предусмотрен вырез. Кстати, можно придраться к подсветке вокруг этого отверстия. Заметно опять же только на белом фоне и при максимальной яркости. Придирки, но сказать нужно.

Ах да, чуть не забыл: экран с завода идёт под плёнкой и она даже с каким-то олеофобный покрытием. А это приятно.

Батарейка. Вот здесь перед Xiaomi я снимаю шляпу, да и вообще снимаю всё за такие результаты. Я напрочь забыл про розетки, повербанки и тд. 1,5-2 дня от одного заряда в 2020-м? Для Note 9 Pro – это норма. Как такое вообще возможно? АКБ на 5020 мАч делает своё дело на все 100. Но при такой большой ёмкости и заряжаться придётся долго. Даже с зарядкой из комплекта на целых 27 Вт ждать нужно часа полтора, а в машине я как-то заряжал этот телефон часа 4. Очень быстро заряд утекает от режима модема, даже от навигации – медленнее, по-моему.

Связь. Ловит телефон точно не хуже других, связь не пропадает. А слышно всех отлично, громкость слухового динамика не вызывает вопросов. Все остальные средства связи тоже на уровне: совершенные стандарты Wi-Fi и Bluetooth, бесконтактные платежи через NFC и даже ИК-порт для управления техники положили. Он будет многим полезен, хотя мне не пригодился ещё ни разу.

Камеры. Ещё один повод пожать руку кому-нибудь из Xiaomi. Их 4 и все снимают хорошо. Но для хороших снимков очень важно освещение. И чем его больше, тем лучше. Ночью снимет не так уж и плохо, если использовать ночной режим или фотографировать подсвеченные объекты. Но торопиться нельзя в обоих случаях, а то всё смажется, сами понимаете. Мне больше всего понравилось макро, оно действительно есть у Redmi Note 9 Pro. Селфи-камера тоже молодец, кстати. Она снимает получше многих и очень многих.

Использование. Всё, что связано с самим аппаратом, работает ровно так, как вы ждёте. Но ведь это не всё. Самое большое впечатление о себе оставляет внешняя работа оболочки. Note 9 Pro обновился до MiUI 12. Подробно о ней мы уже писали, но главное рассказать хочется. Итак, работает всё очень быстро, вылетов не бывает вообще. Но ошибки бывают, обычно они связаны с очень большим количеством задач. Например: я записывал видео, играясь с зумом, а это означает запуск поочерёдно трёх камер. А параллельно у меня шла раздача интернета и была запущена куча разных программ. Но всё решается просто: заблокировать/разблокировать телефон и закрыть все запущенные приложения. Кстати, оперативки целых 6 ГБ быстрого стандарта, а процессор 720G от Qualcomm. Это связка в играх и тяжёлых программах будет только радовать. А вот что меня действительно расстроило, так это жужжащий вибромоторчик. После Самсунгов и Айфонов эта разница слишком сильно заметна.

Важно: пока прилетела MiUI 12 на базе 10 Андроида, новая прошивка на 11-м роботе пока доступна в режиме Бета-теста, но мы подождём.

Комплектация порадовала толщенным кабелем Type-C, быстрым адаптером (он тоже не маленький по размеру, кстати) и чехлом. Он силиконовый, не слишком толстый и тёмно-серый. В нём цвет телефона вообще не разобрать, мой синий цвет виден только на кнопке блокировки. Кстати, в ней находится датчик для разблокировки телефона по пальцу.

Цены. В декабре 2020 на Я.Маркет за эту модель просят от 17000 и от 19000 за 6/64 и 6/128 соответственно. Официально в России продаётся только версия на 128 ГБ и стоит она около 22000 руб.

Вывод: это очень хороший смартфон. Он большой и мощный, с отличными камерами, просто гигантской АКБ, вот только заряжается долго. Тянет любые игры, можно платить бесконтактно, а актуальная прошивка только радует глаз. Стоит ли переплачивать за Про-шку? Да, этот вариант гораздо лучше обычной версии. Придраться можно только к неидеальным углам обзора и жужжанию вибрика. Но это мелочи, учитывая все плюсы и, конечно же, цену. Всем лайк!

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