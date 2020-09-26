Samsung Galaxy Book S, возвращение ноутбуков легендарного бренда

Недельный тест и честный обзор новинки.

Этот ультрабук стоит особняком от решений других производителей, это связано с использованием чипсета от Qualcomm Snapdragon 8cx ARM. В продаже сейчас можно найти ещё только один ноутбук с такой начинкой – это Microsoft Surface Pro X. И при покупке подобных устройств нужно понимать, что хоть они и используют архитектуру X64, но в ARM-версии эта архитектура подойдёт не всем. Такие ноутбуки отлично справятся с типичными задачами большинства пользователей, но если вам требуется запуск серьёзных программ по видеомонтажу, требовательных игр или других тяжёлых приложений для Windows 10, то вас ждёт разочарование. Это, конечно, не ChromeBook, но тоже обладает усечёнными возможностями. Если вам требуется работа с почтой, офисом и другими не ресурсоёмкими программами, то вы не почувствуете никакого дискомфорта.

Так что же вы получаете за 79000 рублей? Вы получаете один из самых тонких ультрабуков на рынке, конкуренцию по размерам ему составляет, пожалуй, только Acer Swift 7, с поддержкой LTE и очень долгой работой от одного заряда аккумулятора.

Более подробные характеристики выглядят следующим образом:

Операционная система Windows 10 Home

13,3″ FullHD (1920 х 1080) 10-точечный сенсорный дисплей

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8cx (Max. 2,84 ГГц и 1,8 ГГц)

8GB RAM (LPDDR4X)

256/512 ROM (SSD с возможностью расширения при помощи MicroSD до 1TB )

Фронтальная камера 720p HD

Поддержка LTE через физическую сим-карту (eSim не поддерживается)

2x USB Type-C

Стереодинамики от AKG

Датчик отпечатка пальца, встроенный в кнопку включения

Аккумулятор 42Wh (до 25 часов воспроизведения видео)

Размеры: 305.2 x 203.2 x 6.2-11.8 mm

Вес: 0,96 кг

Алюминиевый корпус

Цвета: серый и золотой

Цена: 79000 р.

Дисплей отличного качества, что является нормой для матриц от Samsung. Картинка чёткая, сочная и яркая, ведь такое высокое разрешение на матрице в 13,3″ обязано себя проявлять именно так. Экран сенсорный, поэтому не имеет матового покрытия, так что блики вам обеспечены, но это характерно для всех устройств формата 2 в 1. Фронтальная камера с широким углом обзора и отличным качеством 720p HD пригодится вам для видеоконференций или звонков близким во время поездок, а два микрофона передадут ваш голос без искажений.

Звук заслуживает отдельного обсуждения, специалисты из AKG знают, чем нас удивить, так что если вы любитель просмотра фильмов на ноутбуке или за работой включаете фоновую музыку, то вы будете без ума от аудиовозможностей вашего ультрабука.

Время автономной работы, заявленного производителем, нам подтвердить не удалось. Мы просматривали видео на YouTube в течение 12 часов, после чего пришлось искать розетку. Это мы делали через встроенный LTE-модем с максимальными уровнями яркости экрана и громкости. Если просматривать видеофайлы из встроенной памяти с меньшей яркостью и громкостью, то показатель автономной работы стремится к 18-19 часам.

Теперь о периферии. Способы передачи информации: LTE (4G) CAT18 (Nano-sim), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц), Bluetooth v 5.0, 2x USB Type-C. Подключение устройств обычными USB-A и HDMI осуществимо только через переходники от Type-C. Кстати, зарядка осуществляется через любой порт Type-C, процесс зарядки можно контролировать благодаря светодиоду на корпусе ноутбука.

За время теста у меня возникли претензии только к клавиатуре Samsung Galaxy Book S. Клавиши небольшого размера, очень близко размещённые друг к другу, заставляли меня допускать ошибки при наборе текста, даже того, что вы сейчас читаете. Спустя время эксплуатации ошибок стало меньше, но до конца я так и не привык к таким скромным расстояниям между клавишами. Отдельный вопрос вызывает уровень подсветки клавиатуры, её видно только при очень тусклом освещении, даже почти в темноте, но это жертвы ради экономии заряда аккумулятора.

Подводя итоги, хочу сказать, что это отличный продукт от именитого бренда. Качество исполнения чувствуется во всех мелочах, видно, что Samsung намерена не просто представлять свои ноутбуки на рыноке, а захватить свою часть этого рынка. Стоит ли этот ультрабук 999$? Конечно, а если будет распродажа этой модели, то берите смело. А ещё и нам напишите в комментариях названия магазина, ведь мы тоже любим скидки).

Samsung отказалась от выпуска ноутбуков ещё в 2015-ом из-за сильного падения этого сегмента, тогда больше покупали планшеты и клавиатуры к ним. Сейчас сегмент ноутбуков растёт (спасибо, ковид), и те устройства, которые юнокорейский гигант выпускает теперь, после возвращения на рынок, заслуживают отдельной похвалы.

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