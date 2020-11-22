Samsung One UI 3.0: что нового, когда выйдет и какие устройтсва поддерживает
Подробный обзор новой прошивки от Samsung,
Сейчас новая Samsung One UI 3.0 проходит публичное бета-тестирование. Попробовать её в деле можно только на Galaxy S2o и Note 20, но это только пока. В этой статье вы узнаете: что нового в One UI 3.0, когда она выйдет и какие смартфоны будет поддерживать. Поехали!
Что нового в One UI 3.0? Во-первых, она построена на новом Android 11. Во-вторых, визуальных изменений будет немного, а вот новые программные фишки будут. И их полно:
- Домашний экран: 1) Зажмите приложение и в быстром меню, помимо прочего, сможете выбрать виджет; 2) Дважды тапните в любом месте экрана и дисплей погаснет.
- Экран в заблокированном состоянии получил улучшенные виджеты.
- Быструю панель тоже обновили: мультимедиа и диалоги стали удобнее.
- AOD заполучил обновлённые виджеты.
- Некоторые изменения в меню «Специальные возможности».
- Голосовое управление Умным домом.
- У клавиатуры немного изменились настройки.
- DeX: 1) Доступны новые жесты для виртуального тачпада на вашем смартфоне; 2) Без проводов можно подключайся к телевизорам.
- В «Интернет»: 1) Встроенный переводчик; 2) Можно открыть страницу на весь экран; 3) Можно открыть почти 100 вкладок одновременно; 4) Вкладки тоже немного обновили; 5) Вкладки можно закреплять; 6) Отключили быструю панель на странице.
- Телефон: 1) Можно настраивать фон во время звонка своими фото/видео; 2) Искать контакты стало проще; 3) Добавили быстрое удаление дублей контактов.
- В Сообщениях появилась «Корзина».
- Через Bixby можно управлять звонками и СМС на других умных девайсах.
- Календарь: 1) Если у событий одно и то же время, то они показаны вместе; 2) Всплывающие баннеры с уведомлениями изменены; 3) Добавить и изменить событие можно немного по-новому.
- Отслеживание активности телефона: 1) Появилось« Экранное время»; 2) Можно разделить экранное время на рабочее и нерабочее; 3) Экранное время за рулём; 4) Появился виджет на экране блокировки.
- Камера: 1) Улучшен алгоритм ночной съёмки; 2) Новые алгоритмы автофокуса и автоэкспозиции.
- В Фоторедакторе появилась кнопка отмены изменений «Назад на один шаг».
- Bixby Routine: похоже на «Быстрые команды» в iOS. Доступна разная автоматизация процессов. Например: можно настроить автоматическое вкл/откл Wi-Fi и Bluetooth.
Когда можно обновиться? Новая прошивка выйдет вместе с новым Samsung Galaxy S21. Так что ждём начала января 2021.
На какие модели придёт обновление? Сейчас публичное тестирование доступно владельцам серий: Galaxy S20 и Note 20. И пока тестирование возможно только в Америке и Корее. Но скоро география тестирования и количество смартфонов увеличатся. У Самсунг тестирование всегда разбито на рынки и сроки. Если говорить про стабильную версию OneUI 3.0, то её будут поддерживать:
- Все смартфоны линейки Galaxy S, начиная с 10-ого поколения.
- Все линейки Galaxy Note, начиная с 10-ого поколения.
- Все складные устройства от Samsung: Fold/Flip.
- A-серия: список огромный, ищите свою модель на фотографии выше.
- M-серия: M01/01S, M11, M21, M30s/31/31s, M40, M51.
- И все смартфоны 2021-ого года.
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