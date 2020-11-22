Samsung One UI 3.0: что нового, когда выйдет и какие устройтсва поддерживает

Подробный обзор новой прошивки от Samsung,

Сейчас новая Samsung One UI 3.0 проходит публичное бета-тестирование. Попробовать её в деле можно только на Galaxy S2o и Note 20, но это только пока. В этой статье вы узнаете: что нового в One UI 3.0, когда она выйдет и какие смартфоны будет поддерживать. Поехали!

Что нового в One UI 3.0? Во-первых, она построена на новом Android 11. Во-вторых, визуальных изменений будет немного, а вот новые программные фишки будут. И их полно:

Домашний экран : 1) Зажмите приложение и в быстром меню, помимо прочего, сможете выбрать виджет; 2) Дважды тапните в любом месте экрана и дисплей погаснет.

: 1) Зажмите приложение и в быстром меню, помимо прочего, сможете выбрать виджет; 2) Дважды тапните в любом месте экрана и дисплей погаснет. Экран в заблокированном состоянии получил улучшенные виджеты.

Быструю панель тоже обновили: мультимедиа и диалоги стали удобнее.

тоже обновили: мультимедиа и диалоги стали удобнее. AOD заполучил обновлённые виджеты.

заполучил обновлённые виджеты. Некоторые изменения в меню « Специальные возможности ».

». Голосовое управление Умным домом .

. У клавиатуры немного изменились настройки .

. DeX: 1) Доступны новые жесты для виртуального тачпада на вашем смартфоне; 2) Без проводов можно подключайся к телевизорам.

В « Интернет »: 1) Встроенный переводчик; 2) Можно открыть страницу на весь экран; 3) Можно открыть почти 100 вкладок одновременно; 4) Вкладки тоже немного обновили; 5) Вкладки можно закреплять; 6) Отключили быструю панель на странице.

»: 1) Встроенный переводчик; 2) Можно открыть страницу на весь экран; 3) Можно открыть почти 100 вкладок одновременно; 4) Вкладки тоже немного обновили; 5) Вкладки можно закреплять; 6) Отключили быструю панель на странице. Телефон : 1) Можно настраивать фон во время звонка своими фото/видео; 2) Искать контакты стало проще; 3) Добавили быстрое удаление дублей контактов.

: 1) Можно настраивать фон во время звонка своими фото/видео; 2) Искать контакты стало проще; 3) Добавили быстрое удаление дублей контактов. В Сообщениях появилась «Корзина» .

. Через Bixby можно управлять звонками и СМС на других умных девайсах.

можно управлять звонками и СМС на других умных девайсах. Календарь : 1) Если у событий одно и то же время, то они показаны вместе; 2) Всплывающие баннеры с уведомлениями изменены; 3) Добавить и изменить событие можно немного по-новому.

: 1) Если у событий одно и то же время, то они показаны вместе; 2) Всплывающие баннеры с уведомлениями изменены; 3) Добавить и изменить событие можно немного по-новому. Отслеживание активности телефона : 1) Появилось« Экранное время»; 2) Можно разделить экранное время на рабочее и нерабочее; 3) Экранное время за рулём; 4) Появился виджет на экране блокировки.

: 1) Появилось« Экранное время»; 2) Можно разделить экранное время на рабочее и нерабочее; 3) Экранное время за рулём; 4) Появился виджет на экране блокировки. Камера : 1) Улучшен алгоритм ночной съёмки; 2) Новые алгоритмы автофокуса и автоэкспозиции.

: 1) Улучшен алгоритм ночной съёмки; 2) Новые алгоритмы автофокуса и автоэкспозиции. В Фоторедакторе появилась кнопка отмены изменений « Назад на один шаг ».

появилась кнопка отмены изменений « ». Bixby Routine: похоже на «Быстрые команды» в iOS. Доступна разная автоматизация процессов. Например: можно настроить автоматическое вкл/откл Wi-Fi и Bluetooth.

Когда можно обновиться? Новая прошивка выйдет вместе с новым Samsung Galaxy S21. Так что ждём начала января 2021.

На какие модели придёт обновление? Сейчас публичное тестирование доступно владельцам серий: Galaxy S20 и Note 20. И пока тестирование возможно только в Америке и Корее. Но скоро география тестирования и количество смартфонов увеличатся. У Самсунг тестирование всегда разбито на рынки и сроки. Если говорить про стабильную версию OneUI 3.0, то её будут поддерживать:

Все смартфоны линейки Galaxy S, начиная с 10-ого поколения .

. Все линейки Galaxy Note, начиная с 10-ого поколения .

. Все складные устройства от Samsung: Fold/Flip .

. A-серия : список огромный, ищите свою модель на фотографии выше.

: список огромный, ищите свою модель на фотографии выше. M-серия : M01/01S, M11, M21, M30s/31/31s, M40, M51.

: M01/01S, M11, M21, M30s/31/31s, M40, M51. И все смартфоны 2021-ого года.

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