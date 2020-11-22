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Samsung One UI 3.0: что нового, когда выйдет и какие устройтсва поддерживает

22 Ноя, 2020

Samsung One UI 3.0: что нового, когда выйдет и какие устройтсва поддерживает

Подробный обзор новой прошивки от Samsung,

Сейчас новая Samsung One UI 3.0 проходит публичное бета-тестирование. Попробовать её в деле можно только на Galaxy S2o и Note 20, но это только пока. В этой статье вы узнаете: что нового в One UI 3.0, когда она выйдет и какие смартфоны будет поддерживать. Поехали!

one ui 3.0

Что нового в One UI 3.0? Во-первых, она построена на новом Android 11. Во-вторых, визуальных изменений будет немного, а вот новые программные фишки будут. И их полно:

  • Домашний экран: 1) Зажмите приложение и в быстром меню, помимо прочего, сможете выбрать виджет; 2) Дважды тапните в любом месте экрана и дисплей погаснет.
  • Экран в заблокированном состоянии получил улучшенные виджеты.

one ui 3.0

  • Быструю панель тоже обновили: мультимедиа и диалоги стали удобнее.
  • AOD заполучил обновлённые виджеты.
  • Некоторые изменения в меню «Специальные возможности».
  • Голосовое управление Умным домом.
  • У клавиатуры немного изменились настройки.
  • DeX: 1) Доступны новые жесты для виртуального тачпада на вашем смартфоне; 2) Без проводов можно подключайся к телевизорам.

one ui 3.0

  • В «Интернет»: 1) Встроенный переводчик; 2) Можно открыть страницу на весь экран; 3) Можно открыть почти 100 вкладок одновременно; 4) Вкладки тоже немного обновили; 5) Вкладки можно закреплять; 6) Отключили быструю панель на странице.
  • Телефон: 1) Можно настраивать фон во время звонка своими фото/видео; 2) Искать контакты стало проще; 3) Добавили быстрое удаление дублей контактов.
  •  В Сообщениях появилась «Корзина».
  • Через Bixby можно управлять звонками и СМС на других умных девайсах.
  • Календарь: 1) Если у событий одно и то же время, то они показаны вместе; 2) Всплывающие баннеры с уведомлениями изменены; 3) Добавить и изменить событие можно немного по-новому.
  • Отслеживание активности телефона: 1) Появилось« Экранное время»; 2) Можно разделить экранное время на рабочее и нерабочее; 3) Экранное время за рулём; 4) Появился виджет на экране блокировки.
  • Камера: 1) Улучшен алгоритм ночной съёмки; 2) Новые алгоритмы автофокуса и автоэкспозиции.
  •  В Фоторедакторе появилась кнопка отмены изменений «Назад на один шаг».
  • Bixby Routine: похоже на «Быстрые команды» в iOS. Доступна разная автоматизация процессов. Например: можно настроить автоматическое вкл/откл Wi-Fi и Bluetooth.

Когда можно обновиться? Новая прошивка выйдет вместе с новым Samsung Galaxy S21. Так что ждём начала января 2021.

На какие модели придёт обновление? Сейчас публичное тестирование доступно владельцам серий: Galaxy S20 и Note 20. И пока тестирование возможно только в Америке и Корее. Но скоро география тестирования и количество смартфонов увеличатся. У Самсунг тестирование всегда разбито на рынки и сроки. Если говорить про стабильную версию OneUI 3.0, то её будут поддерживать:

one ui 3.0

  • Все смартфоны линейки Galaxy S, начиная с 10-ого поколения.
  • Все линейки Galaxy Note, начиная с 10-ого поколения.
  • Все складные устройства от Samsung: Fold/Flip.
  • A-серия: список огромный, ищите свою модель на фотографии выше.
  • M-серия: M01/01S, M11, M21, M30s/31/31s, M40, M51.
  • И все смартфоны 2021-ого года.

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