Сравнение: улучшенный Redmi Note 9T против флагманского Redmi Note 9 Pro – кто кого

Самое полное и полезное сравнение двух хитов.



Всем привет, не так давно вышел улучшенный хит от Редми, но приблизился ли он к флагману Note-линейки из 2020? Мы решили сравнить усовершенствованный Redmi Note 9T с флагманом Redmi Note 9 Pro. Кто кого: Т-эволюция или Про-сегмент? В этом обзоре мы сравним всё самое главное в смартфонах и разберёмся, что же лучше купить Т-шку или Про-шку. Поехали!

Начинаем с комплекта. Отличия есть: у Redmi Note 9 Pro умный адаптер умеет выдавать до 33W, а у Redmi Note 9T – до 22,5W. Но принимать модели могут: 9 Про – до 30Вт, 9Т – только до 18W. Поэтому 100% заряда достигается быстрее именно у Про-шки – за час двадцать, 9T дойдёт до сотни минут на 30 позже. Ещё: 9 Pro за полчаса накопит 50%, а 9T – 33% за то же время. В комплекте поставки есть и ещё одно небольшое отличие – чехлы. Силикон в обоих комплектах, но у более нового 9T он прозрачный, а у Про – графитовый. Кстати, плёнка уже наклеена на экране у обоих устройств.

Материалы: металл и стекло против пластика и пластика. Но: стеклянная крышка у Редми Ноут 9 Про собирает отпечатки и очень тонкое, а пластик у 9Т вообще не знает, что такое отпечатки и имеет приятную текстуру, которую так и хочется трогать. Металлическая рамка – это отличная защита для стёкол Про-шки, у Note 9T цельный пластиковый корпус, то есть совмещённый с задней крышкой. По материалам выигрывает Про, но тактильно 9Т не среди проигравших.

Дизайн. Здесь моя оценка крайне субъективна, потому что вкус у каждого свой. Но лично мне очень нравится новый круглый блок камер у Т-версии. Я бы поместил его в Про и было бы круто. Визуально, конечно, побеждает максимальная версия линейки, но новая платформа для камер – топ.

Цвета: белый, синий, чёрный и зелёный у 9 Pro против чёрного и фиолетового у 9T.

Размеры и вес. Redmi Note 9T: 161,9 х 77,3 х 9,05 мм и 199 г. Redmi Note 9 Pro: 165,8 х 76,7 х 8,8 мм и 209 г. По длине выигрывает 9Т, но у него меньше диагональ экрана, так что он как бы выиграл, а как бы – нет. По толщине и ширине преимущество имеет Про-версия. Так что побеждает Про-шка.

Экраны. Диагонали IPS-дисплеев 9 Pro и 9T: 6,67″ и 6,53″ соответственно. Разрешение, в принципе, – равное. Оно отличается только из-за немного бОльшей диагонали у Про-версии. В цифрах это выглядит так: 2400х1080 против 2340х1080. Плотность пикселей, обновление экрана и закалённые стёкла – одинаковые: 395ppi, 60ГЦ и Горилла Гласс 5 соответственно.

Но Pro не была бы Pro, если бы не имела отличий. В чём выигрывает Про-экран у Т-экрана:

Поддержка HDR10.

Цветовой охват 99,8% против 93,9%.

Выше контрастность – 1649:1 против 1362:1.

Яркость тоже выше – 612 нит против 468 нит.

Площадь экрана – 84,5% против 84%.

Просыпается по двойному тапу.

Звук. Стерео есть только у обновлённого Redmi Note 9T, а вот AptX и 3,5мм вход есть и там и там. Вам уже может показаться, что новичок лучше, ведь у него стерео. И на бумаге это так и есть. Но на самом деле всё в точности да наоборот: Redmi Note 9 Pro играет громче, чище и сбалансированнее. А вот Note 9T – будто играет в тумане и весьма плоско. На видео вы это отлично можете заметить и без моих комментариев.

Камеры. Ох, как же много камер… 4 у Redmi Note 9T и 5 (!) у Redmi Note 9 Pro. Про-шка: основная на 64МП, ширик на 8МП, макро на 5МП и датчик глубины на 2МП. T-шка: основа на 48МП, макро и датчик глубины по 2МП. Уже на этапе перечислений лидер очевиден, да? Но так ли это на самом деле? Ладно, зря я интригу навёл: Pro разбивает T-версию во всём. Просто разносит. Pro: больше деталей, ночью видно лучше, зум меньше портит картинку, макро – настоящее, а не для галочки. Redmi Note 9T: что бы тут сказать… неплохо работает стабилизация видео, но хуже, чем в Про-версии.

Ааа, я ведь ещё про селфи-камеры не рассказал. Итак: 16МП у Pro и 13МП у T. Здесь интригу создавать не буду: Pro снова впереди и опять разносит новичка. Отличия:

Блёклые фото против ярких;

Детали передаются почти одинаково, но немного больше (совсем чуть-чуть) тоже у Про.

Фотофакты ниже, на них я. Приятно познакомиться! P.S.: на нос не смотрите, с каждым может случиться.

Начинка.

Модели полностью повторяют друг друга в:

Блютуз и Фай-Вай 5 -х версий, NFC и ИК -порт для управления домашней техникой.

-х версий, -порт для управления домашней техникой. Имеют по три слота в лотке: 2 нано-сим + 1 флешка до 512ГБ.

А вот отличия можно расписать и поподробнее: Redmi Note 9 Pro/ Redmi Note 9T

Процессоры : 720G от Qualcomm / Dimensyty 800U от Mediatek . Это: 8 ядер до 2,3ГГц по 8НМ процессу / 8 ядер до 2,4ГГЦ по 7НМ процессу .

: . Это: . Графика : Adreno618 / Mali-G57 MC3 .

: . Оперативка : 6ГБ / 4ГБ . Обе быстрые – LPDDR4X.

: / . Обе быстрые – LPDDR4X. Хранилище: 128ГБ / 64 или 128ГБ .

Общая производительность. Бенчмарки выдают почти одинаковые показатели – разница крайне мала, хотя в ней побеждает чип от Snapdragon. Что всё это означает для нас: все игры идут на ура, очень многие – на самых высоких настройках. Система летает и вообще не заставит нервничать. Но лишние 2ГБ оперативки всё-таки помогут Про-шке в требовательных играх и в использовании Фотошопов и других тяжёлых приложений. Так что здесь тоже побеждает флагман 9-й Note-серии.

Энергия. Вы уже знаете, что Redmi Note 9 Pro заряжается быстрее и даже в комплекте имеет более мощный адаптер. Цифры: 30Вт, 50% за полчаса и 80 минут до полной зарядки у Про-шки против 18Вт, 33% за 30 минут и полная зарядка почти за 2 часа у 9T. А что с расходом-то? Оба телефона большие молодцы и протянут больше суток. За что спасибо встроенным АКБ на 5020 и 5000 мАч у Pro/T соответственно. Но лично я заряжаю Про-версию реже – каждые два дня, а Т-версию – каждые полтора. Но всё это зависит от вашего использования. Например: я в игры не особо играю, но зато смотрю видео на YouTube и очень много переписываюсь. Мой вердикт: Pro побеждает благодаря более быстрой зарядке и более экономичному расходу энергии.

Безопасность. У Редми Ноут 9 Про и 9Т есть по одному датчику отпечатка пальцев. Их поместили в кнопки включения на правой грани. Самое главное: срабатывают молниеносно и не ошибаются. К ним вообще не придраться.

Вибрация. Спасибо ребятам из Redmi за то, что они ставят более породистую вибрацию в доступные устройства. Это уже очень близко к топовым вибрикам от Apple и Samsung. Очень приятно, когда вибрация не жужжит, а при этом информативная и достаточно сильная. Всё это есть у обоих наших подопытных смартфонов от Редми. Молодцы!

Прошивка. В марте 2021 оба этих Редми работают на MIUI 12 на 10-м Андроиде и уже готовятся получить новую прошивку на 11-м роботе. Но в этом соревновании побеждает Redmi Note 9T, потому что он более свежий и будет получать обновления на год дольше, чем его конкурент из 2020 – Redmi Note 9 Pro.

Сборка очень качественная и никаких скрипов при скручивании я не заметил. Но один нюанс всё же есть: люфт кнопок громкости и блокировки у Redmi Note 9T. У старшего брата таких проблем не замечено.

Общее удобство. Здесь 100-процентный паритет. Оба телефона удобные и качественные, придраться к ним просто невозможно. Все свои задачи они выполняют с честью: звонки, игры, полезные приложения и всё остальное. Размеры и ве вполне актуальные для этих диагоналей, хотя скромными их не назовёшь. Но ничего не поделаешь: большой телефон – в большой карман.

Связь:

Спутники находят быстро и не теряют их в пути.

находят быстро и не теряют их в пути. Современные Вай-Фай и Блютуз работают стабильно и экономят зарядку.

работают стабильно и экономят зарядку. Сотовая связь ловит так, как нужно.

ловит так, как нужно. Бесконтактные платежи проходят без каких-либо проблем.

Цены в марте 2021. Официальный магазин Xiaomi за Redmi Note 9T просит 20490/21990 руб за 4/64 и 4/128ГБ соответственно, а за Redmi Note 9 Pro – 23990 руб за единственную версию на 6/128ГБ.

На Я.Маркете можно найти подешевле: от 16300/18300 руб за 64/128ГБ у Note 9T и от 21000 руб за Redmi Note 9 Pro.

На Авито любую из этих моделей можно найти от 15000 руб.

Кстати, Про-шку на Я.Маркете можете купить с 6/64 на борту и ещё немного сэкономить, ведь за неё просят от 19500 руб. Но в российские магазины поставляют только на 128ГБ, так что это всё серые смарты.

Вот наши полноценные большие обзоры на Redmi Note 9T и Redmi Note 9 Pro – рекомендуем.

Вывод. Мы сравнивали 2 хита от Редми, они играют немного в разных лигах (Pro и немного улучшенный), но оба достойны вашего внимания. Какая модель победила в сравнении? Безусловно победителем вышел Redmi Note 9 Pro. Что у него лучше: камеры, объём оперативки, звук, размеры, материалы корпуса. Что лучше у Redmi Note 9T: тем, что он на целый год дольше будет получать обновления прошивки и стоит немного дешевле. Что лучше купить в 2021 из этих двух моделей? Redmi Note 9 Pro – он немного дороже, но гораздо круче. Для кого эти смартфоны? Для каждого, кто хочет получить максимум за адекватные деньги.

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