Стильный ASUS ZenBook Duo UX482E: 2 экрана, стилус и бесконечное удобство

Обзор ноутбука завтрашнего дня.

Всем привет, тачбар в Макбуках смотрится красиво и действительно притягивает взгляд. На что ребята из Асус подумали: «Недожали!». И сделали свой ASUS ZenBook Duo UX482E: на привычном месте клавиатуры они разместили второй огромный экран, а саму клавиатуру спустили на этаж ниже. Визуально – бомба, а что с использованием? Нужно ли это простому человеку? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашем обзоре. Поехали!

Вау-эффект. Этого у Асус не занимать. Когда я достал коробку, то уже был приятно удивлён. А когда раскрыл и включил UX482E, то даже не сразу принялся за работу, мне захотелось какое-то время просто смотреть на этот красивый и необычный ноутбук. Эстетика на уровне, ничего не скажешь. А теперь обо всём подробнее.

Коробка. Здесь всё очень красиво и дорого. Ну очень красиво и очень дорого. Коробка с ноутбуком графитового цвета и наощупь напоминает пластик софт-тач. Помните такой у старых телефонов? Тактильно – супер, мне даже захотелось немного повертеть эту коробочку в руках, вспоминая старую Моторолу Е398. Просто 5 баллов за все эти эмоции! Но есть и недочёт: коробка красивая, но находится внутри транспортировочной. А в ней, в отдельном картонном кармашке, спрятался комплектный чехольчик. Да и вообще тайны коробки на этом не заканчиваются, но об этом ниже. Что бы я изменил: сделал красивую коробку немного больше и уместил в неё чехол. Возможно, это и не кажется очевидным, но если бы я дарил этот ноутбук, то точно без транспортировочной коробки. А чехол, хотя и красивый, но идёт в обыкновенной слюде. В довесок к той красивой коробочке не подходит, по крайней мере эстетически. Придирки это или нет? Напишите в комментариях, а то, может, только я так считаю.

Комплектация очень богатая. Внутри вы найдёте: сам ноутбук, Type-C зарядку на 65Вт, умную подставку, умный стилус и даже чехол.

Чехол из очень приятного нетканного материала с магнитной застёжкой клапана. Тактильно чехольчик очень приятный, внутри «обит» тканью, а визуально – будто шлифованный. Внутри есть специальный держатель для стилуса. Но будьте внимательны: сидит стилус в нём не очень надёжно и может выскользнуть. Я так чуть не потерял его при походе из дома в кафе.

Умная подставка. Помните Smart Cover у iPad? Такую магнитную подставку, собирающаяся из чехла. Так вот, ребята из Асус тоже помнят о том чехле. И сделали нечто крутое: свою магнитную подставку! Но она не в чехле, а крепится снизу ноутбука. При необходимости вы просто сворачиваете подставку и ноутбук наклоняется к вам для ещё большего удобства.

Стилус не просто игрушка на 5 минут. Это полноценный инструмент для работы и творчества. С ним очень удобно редактировать тексты – нажали, куда нужно и всё, не нужно искать мышку и место, на которое нужно навести курсор. А рисование и дизайн вообще переходят с этим умным стилусом на новый уровень. Одним словом – топ.

Важно: стилус просто так не вы отыщете в коробке. Ну, по крайней мере, я его нашёл не сразу. Он оказался спрятан в отдельном кармашке в отсеке с умным ковриком.

Ещё важнее: сразу из коробки стилус работать не будет, и не тратьте время на настройки. Что делаем: откручиваем колпачок и переворачиваем ручку вверх ногами. Из неё должна выпасти маленькая бумажка (конфетти). Она размыкает цепь питания. Вот сказал, да? Если короче: не даёт батарейке разрядиться раньше времени.

Корпус – это тема для отдельной статьи. Начать хотя бы с материалов: алюминий и стекло, из пластика выполнены только клавиши (!). Это настоящий премиум. Даже тачпад металлический. Придраться к чему-то просто невозможно.

Когда вы открываете Asus ZenBook Duo UX482E, то ноутбук раскрывается в прямом и переносном смыслах. Раскрывается фигурально, давая вам лучший опыт использования. А буквально: дополнительный экран приподнимается к вам ровно настолько, чтобы вы могли оценить всё его удобство. Такая трансформация корпуса отлично сказывается и на охлаждении, так что это не только красивое и удобное, а ещё и умное решение. Ведь отвод тепла становится эффективнее до 49%. Этот показательно сам я не измерял, но оснований не доверять ребятам из Асус лично у меня нет.

Дизайн дорогой и породистый. Он и правда такой. Это не первый ноутбук ASUS в моих руках: были тестовые, мои и рабочие компьютеры. И с каждым новым поколением я не устаю хвалить ту работу, которую проводят инженеры и дизайнеры, как они растут над собой. Вот и в UX482E с дизайном полный порядок: шлифованная верхняя крышка с расходящимися от надписи ASUS кругами шлифовки, острые грани, насыщенный благородный тёмно-синий цвет. Да, визуально он просто топ. А ещё и второй экран, поднимающийся при открытии – дизайн на миллион.

Размер и вес: 324 х 222 х 15,9 мм и 1,6 кг соответственно. В этом разделе всё тоже отлично, хотя немного сниженный вес был бы на пользу. Но не забывайте, насколько это нестандартное и напичканное устройство.

Экраны. Не часто в обзорах ноутбуков этот раздел можно называть во множественном числе. Но даже в названии линейки присутствует «DUO». А пытливые умы наших читателей тут же поняли, что это не спроста. Итак: основной 14″ экран сенсорный и имеет FullHD-разрешение (1920х1080), антибликовое покрытие и охват sRGB в 100%. Дополнительный экран: 12,6″ с разрешением 1920х515, тоже имеет антибликовое покрытие и реагирует на прикосновения. Оба IPS-экрана имеют яркость в 400 нит. Это очень много и ощущается сразу. В любую погоду работать, играть и смотреть фильмы будете с удовольствием. Ведь именно для этого ребята из Асус «положили» FullHD, антиблик и превосходную яркость. Ещё одним преимуществом экранов является сочная картинка. Краски очень насыщенные, а чёрный цвет действительно чёрный. Но и это ещё не всё: дисплей занимает 93% крышки, а толщина рамок: 4 мм – слева и справа, 7 мм – сверху. Подсветка дисплеев равномерная, без засветов или тёмных углов. За экраны и картинку я ставлю 5 баллов.

Начинка:

Процессор 11-го поколения от Интел : i7/i5. В нашем ноуте старшая модель с чипом 1165G7. А это 4 ядра по 10НМ с частотой до 4,7ГГЦ. i5-версия – 1135G7.

: i7/i5. В нашем ноуте старшая модель с чипом 1165G7. А это 4 ядра по 10НМ с частотой до 4,7ГГЦ. i5-версия – 1135G7. За графику отвечает Iris Xe от Интел. За такую графику не стыдно. Да, она не игровая в полном смысле, но для обычного пользователя хватит с головой: работать и проходить игры будете с удовольствием. Конечно, самые мощные игры пойдут не на ультра-настройках. Но этот ноут и сделан для всех, а не только для кибер-спортсменов. А если вам уж очень понравился ASUS ZenBook Duo UX482E, то вы можете опционально выбрать графику от NVIDIA – MX450 .

отвечает от Интел. За такую графику не стыдно. Да, она не игровая в полном смысле, но для обычного пользователя хватит с головой: работать и проходить игры будете с удовольствием. Конечно, самые мощные игры пойдут не на ультра-настройках. Но этот ноут и сделан для всех, а не только для кибер-спортсменов. А если вам уж очень понравился ASUS ZenBook Duo UX482E, то вы можете опционально выбрать графику от NVIDIA – . До 32ГБ оперативки (LPDDR4X), в нашей версии как раз столько.

оперативки (LPDDR4X), в нашей версии как раз столько. Хранилище до 1ТБ .

. Wi-Fi6, Bluetooth 5.

Порты:

2x Thunderbolt 4/Type-C.

1x USB-A (3.2).

USB-A (3.2). 1x полноценный HDMI.

полноценный HDMI. 1x 3,5 мм вход для наушников.

3,5 мм вход для наушников. 1x встроенный MicroSD-картридер.

Производительность на очень хорошем уровне. Мы по 2 раза прогнали 2 популярных бенчмарка. Результаты вы можете увидеть на фото ниже. Были выбраны бенчмарки от World Of Tanks и Cinebench.

На фото вы увидели, что «танковая» проверка прошла успешно – результаты очень хороши. Не забываем, что это неигровой ноут. В Cinebench были заняты места: №3 (в одноядерном тесте) и №11 – в многоядерном. Это сводная таблица проверяемых ноутбуков. Как видите, позиции очень уверенные. Конечно, с MX450 показатели бы были получше, но это опять за доплату, а ещё и время работы сократится.

Общая производительность. В ASUS ZenBook Duo UX482E с производительностью и скоростью работы вообще всё отлично. Всё летает, никаких зависаний или лагов. Все программы и игры, которые мы запускали загружались быстро и работали идеально.

Работа вентиляторов. Я уже написал, что благодаря необычной конструкции, этот ноутбук отлично охлаждается. А сами вентиляторы работают весьма тихо. Но и это ещё не всё: в приложении MyAsus вы можете настроить интенсивность охлаждения. Если выбрать режим «Тихо», то при выполнении обычных задач вентиляцию будет еле-еле слышно. Конечно, они сами ускорятся при необходимости (игры, тяжёлые приложения), но лишний раз делать этого не станут. Молодцы!

Intel Evo. Такую значок на корпусе нужно заслужить и кому попало его не раздают. Что нужно:

Включаться менее, чем за секунду .

. Иметь оперативки от 8ГБ , а хранилище – от 256ГБ .

, а хранилище – . Экран с тонкими рамками и разрешением не менее FullHD .

. Процессор 11-го поколения.

поколения. Самые современные стандарты Вай-Фай и Блютуз.

стандарты Вай-Фай и Блютуз. Работать не менее 10 часов .

. И ещё пройти кучу тестов и удовлетворить ряду других требований.

Звук очень хорош, что является нормой для Asus. За это спасибо совместной работе с Harman/Kardon. Звук очень громкий (очень!), при этом чистый и качественный. Есть даже некоторая басистость. Единственное, до чего я могу докопаться: предельная громкость очень высокая, но зачем? Звук становится плоским и менее качественным. Даже на 60-70% ASUS ZenBook Duo UX482E играет очень громко. А делать громче – лишаться комфортной громкости и качества (хоть и частично). Если вернуться к объективной оценке, то есть ещё кое-что: это расположение динамиков. Оно идеальное: на нижней поверхности в ближних к вам углах. Причём играют они вниз и в стороны. Что отлично проявляет себя на любой поверхности. Даже на диване с пледом звуку есть, куда литься. Если честно, звук топовый. Да, я придрался к громкости, потому что считаю её излишней и вредной для качества, но это лишь придирки. Кстати, даже на этой сверхмаксимальной громкости звук не начинает хрипеть или искажаться. Забираю свои придирки к излишней громкости, ведь за такое звучание ASUS можно только хвалить.

Возможно, вы думаете, что я слишком много внимания уделяю звуку. Но я считаю так: вы покупаете недешёвый ноутбук и, естественно, хотите получить максимум. Например: у меня во время работы музыка всегда играет фоном. И для меня важно то, как она звучит. Да и в играх или при просмотре видео звук, как говорится, «решает».

Клавиатура. Ещё одной сильной стороной компьютеров от Асус является клавиатура. У них иногда бывают провалы с подсветкой. Но в ASUS ZenBook Duo UX482E всё просто идеально. Я серьёзно. Начнём с тактильных ощущений: клавиши нажимаются отлично. Не нужно нажимать слишком сильно или утапливать глубоко – всё так, как должно быть. При этом ход клавиатуры не пустотелой. Вообще клавиатуры в разных ноутбуках принято сравнивать с аналогами от Apple. Я, как обладатель Мака, заявляю: клавиатура Асус ничем не хуже – она отличная. Подсветка: к ней придраться очень сложно (но я это сделаю). Само свечение бело-лунное или молочное (вдруг, вам так привычнее). Подсвечивает равномерно все клавиши. Если наклонить ноут от себя, то немного видна светодиодная лента. Но она спрятана в какой-то то ли кожух, то ли чем-то прикрыта. И точек (самих светодиодов) не видно – просто супер. Ах да, я же обещал придраться. Так вот: градаций подсветки клавиатуры всего 3. Ну маловато этого, для сравнения: у Макбука их 16. Даже с учётом этого я могу уверенно сказать, что клавиатура и всё, что с ней связано, у этого Асуса на самом высоком уровне. Можете мне поверить, ведь я печатаю очень много и знаю, о чём говорю.

Тачпад. Он металлический и смещён вправо. Думаете, это неудобно? Вообще нет. Конечно, дело привычки, но у вас ведь есть сенсорный экран (даже два). А это значит, что тачпад вам нужен уже вдвое реже. Форма его необычная – вертикальная, но дискомфорта нет никакого, вы об этом вообще не вспомните. К чему привыкать: если у вас раньше были тачпады, на которые можно было нажимать, то здесь такого нет – только сенсорное управление.

DUO. Про вау-эффект от ScreenPad (второго дисплея) я уже сказал, но есть ли польза? Есть! Это действительно удобно, ведь у вас появляется второе пространство для работы. Например: не нужно скрывать/открывать приложения, чтобы подправить или подсмотреть – всё же есть на экране пониже. Это как иметь второй телефон: когда вам нужен постоянно активный экран, но вы в пути, и навигатор тоже нужен. Мне удобно, когда я что-то ищу и тут же записываю стилусом на втором экране.

Пока не очень много приложений, которые используют второй экран в полную силу. Но это не проблема, вы можете добавить свои программы на доп. экран. Причём можете разделить нижний экран сразу между тремя приложениями. Да, без второго экрана можно обойтись, но когда такая крутая функция проникает в вашу жизнь, то вы и не знаете, как раньше без неё обходились. Опять же я сужу по себе, ведь за ноутом делаю очень много. Но и компьютеры покупают для работы, а не для просмотра Ютуба.

Ещё вы можете: добавить свои приложения в быстрый список, использовать СкринПад как обычный тачпад, настроить яркость, вообще отключить доп. экран и не только. И ещё кое-что: в любой момент вы можете поменять изображения экранов местами. Для этого предусмотрена специальная кнопка над тачпадом. Это очень удобно, когда дополнительное приложение вдруг стало самым важным. Напомню, что оба экрана сенсорные и поддерживают фирменный стилус из комплекта. Так что Асусу за СкринПад ставлю лайк!

Безопасность. И здесь тоже всё в порядке – присутствует аналог Face ID. Работает отлично: распознаёт мгновенно, освещение значения не имеет – хватает подсветки экрана. Вы ведь открываете ноут, чтобы разблокировать, так что этого небольшого света хватит. Я считаю, что этот способ разблокировки – самый удачный. Потому что требуется на одно действие меньше: не нужно вводить пароль или прикладывать палец. Функция отличная и реализована на 5 баллов.

Камера. Вот и первое неоднозначное решение. Я вообще не могу понять, почему до сих пор производители экономят на камерах для видеосвязи. Я уверен, что стоимость ноутбука сильно не поднимется. Но это был бы хороший рекламный ход, да и себя хочется показать во всей красе, пусть и во время видеоконференции. Камера снимает неплохо, но боится контрсвета, а качество будет неплохим только при очень хорошем (дневном) освещении. К плюсам могу отнести:

То, что качество выросло , хотя я бы ещё немного «подкрутил».

, хотя я бы ещё немного «подкрутил». Камера имеет отличный угол обзора и вы всегда в кадре.

Раз уж я сказал о конференциях, то хочу добавить, что даже работа микрофонов вышла в этом Асусе на новый уровень. Вы можете выбрать, как именно звук будет распознаваться и транслироваться: выделять голос одного спикера, слушать и транслировать всех участников и не только. И я ещё не рассказал о других программных улучшениях в работе с микрофоном. Если коротко: звук будет чистым и настраиваемым именно под вашу жизнь и ваши задачи.

Энергия. Я не знаю, как они это сделали, но с двумя (!) активными экранами ASUS ZenBook Duo UX482E работает очень долго. Конечно, здесь куча факторов: новейший процессор 11-го поколения; современная графика от Интел, которая тоже требует минимум энергии; современное ПО; отличное охлаждение и, конечно же, немалый АКБ на 70 Вт/ч. Всё это позволяет ноутбуку работать до 17 часов. При моей полноценной нагрузке с постоянно горящими экранами ноут живёт около 12 часов. Напомню, что максимальные 17 часов возможны в максимально экономичном режиме. Так что даже 10 часов было бы отличным результатом для такой начинки и качества/количества дисплеев. Зарядка через штатный адаптер (65Вт) занимает немногим более 1,5 часов. При этом первые 60% накопятся за 49 минут. Чуть не забыл: можете заряжаться через любой из двух Type-C на корпусе. Именно такой выход имеет штатный адаптер. В этом разделе нашего обзора тоже одни плюсы.

Windows 10 работает на таком железе максимально шустро. Что самое главное и приятное: ни одно (!) приложение не зависло и не вылетело. Я никогда не думал, что начну хвалить Майкрософт, но они действительно улучшают свою операционку. Единственный совет на эту тему: отключите автоматическое обновление системы, ведь это никогда не бывает вовремя.

Но кое-чего и не хватает: думаю, что в 2020 eSIM уже стал нормой, но в это ноутбуке отсутсвует. Да, вы можете просто раздать интернет с телефона. Но если уж делать идеальный ноут, то нужно учитывать интересы максимального количества пользователей. Это не минус, а лишь моё желание. Но я не мог промолчать. А как вы считаете, нужна сим-ка в ноутбуке или нет?

Общее удобство. Это тот случай, когда отличный дизайн не только не ущемляет удобство от использования, а ещё и улучшает это показатель. В Asus называют UX482E ноутбуком завтрашнего дня. И знаете что, так и есть. Это образец нашего технологического завтра, в котором и удобно, и красиво. Единственное, что я заметил по себе: глядя на экран, я рукой искал тачпад на привычном месте, хотя он был правее. И всё. Никаких неудобств, дискомфорта или вздохов от неудачных решений. Я считаю, что самое главное – это абсолютное удобство. Что я вкладываю в это понятие: открыли/включили и сразу пользуетесь. То есть всё интуитивно понятно и не требует мануалов или видеоинструкций из интернета. Именно так дела обстоят у ASUS UX482E.

Что ещё мне понравилось, кроме всего вышесказанного:

Работа шарниров , которые держат экран. Они в меру тугие, чтобы крепко и надёжно сохранять положение экрана, но при этом достаточно податливые, чтобы комфортно наклонять экран.

, которые держат экран. Они в меру тугие, чтобы крепко и надёжно сохранять положение экрана, но при этом достаточно податливые, чтобы комфортно наклонять экран. Вентиляция не толкает воздух на дисплей, хотя и расположена между корпусом и экраном. При наклоне крышки смещаются и сопла вентиляции. Так просто и так продумано.

не толкает воздух на дисплей, хотя и расположена между корпусом и экраном. При наклоне крышки смещаются и сопла вентиляции. Так просто и так продумано. Резиновые ножки на дне отлично «цепляются» за поверхность и не скользят. Даже на моём стеклянном столе. Кстати, они идут почти во всю длину ближней и дальней от вас сторон ноутбука.

Цены на старте продаж: официальный магазин ASUS рассчитывает на сумму от 139990 руб. У других официальных поставщиков цена та же. Через время сможете немного сэкономить с покупкой неофициально ввезённого ноутбука, но здесь вопрос гарантии и русифицированной клавиатуры.

Вывод. ASUS ZenBook Duo UX482E – это красивый, удобный и во всех смыслах премиальный ноутбук. Вы постоянно будете обращать внимание на мелочи, которые будто специально для вас продумали инженеры ASUS. Про огромное количество плюсов вы уже узнали, главные из них: бескомпромиссное удобство, современная и мощная начинка, отличные сенсорные экраны, долгое время работы и быстрая зарядка, богатая комплектация, а также дизайн завтрашнего дня. Стоит ли покупать это ноутбук? Уверен, что да. Лично я всерьёз задумался поменять свой Макбук на этот Асус. Да, UX482E не из дешёвых, но он сделан и работает как дорогое и премиальное устройство. Всем лайк!

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