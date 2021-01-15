Стоит ли обновляться до OneUI 3? Отзыв реального пользователя

Стоит обновлять свой Galaxy или нет?

Samsung активно раздаёт свою новую версию прошивки OneUI 3. Всё большее количество моделей поддерживают эту сборку, но стоит ли обновлять свой Galaxy до последней версии ПО? Реальный отзыв из 2021 уже здесь. Поехали!

На мой Samsung Galaxy S10 уже прилетела OneUI 3.0. Кстати, все подробности о ней здесь. Что сразу хочется сказать: прошивка весит очень мало. Переходил после OneUI 2.5, может, поэтому вес совсем незначительный – около 200 МБ. Изменений тоже не очень много, но обо всё по порядку.

Начну с самого главного и забегу немного вперёд: заряд не жрёт, тормозить телефон не начал, ошибок нет. Вы ведь именно ради этого ответа и читаете мой отзыв. Или нет?

Блокировка/разблокировка. То ли немного поменяли/ускорили графику, то ли действительно разблокировка подэкранным датчиком происходит шустрее. Но, думаю, что здесь оба фактора имеют место. Ещё: раньше двойным тапом можно было только активировать экран блокировки, а теперь им можно заблокировать телефон. И это действительно очень удобно, когда телефон лежит и брать его ради блокировки уже не требуется. Как это сделать: два раза кликнуть по свободному месту на раб. столе. Телефон на столе или в руках – неважно. Это правда удобно.

Сам экран блокировки тоже немного поменялся. Минимально, но всё же:

Появился замочек, говорящий о блокировке (как в iPhone).

Уведомления теперь появляются иначе. Миниатюры пропали – теперь всё сразу на экране (тоже как в iOS).

Немного видоизменился рисунок отпечатка пальцев.

Самое большое изменение – это шторка уведомлений и быстрого доступа к функциям. Мой вердикт: слишком прозрачный фон, слишком мелкие значки кнопок. Уведомления и правда хорошо читаемы, потому что они показаны в непрозрачных кирпичиках на полупрозрачном общем фоне. Я бы изменил: значки – больше по размеру, фон – менее прозрачный.

В меню приложений поменялись папки. Программ в них теперь меньше (12 против 16), выглядит это нормально: прозрачность не мешает, а сами иконки стали крупнее.

Главный экран: немного изменилось быстрое меню при долгом нажатии на приложение, фирменные виджеты тоже немного поменялись.

Меню настроек немного перегруппировали. Снова похоже на iOS: сверху отдельная строка с аккаунтом.

В диспетчере запущенных приложений тоже добавили прозрачность и сами окошки стали крупнее – удобно.

При звонках по телефону теперь можно выбрать свой фон: фото, картинка или оставить по-старому. Нужно ли это вообще кому-то? Вот и я не знаю.

Ползунок настройки громкости стал теперь как в MiUI 12 или iOS – вертикальный. Плохо это? Нет, просто как у всех.

Галерея не поменялась, там изменился принцип сохранения изменений в фото. Раньше: оставался оригинал, а изменённый файл сохранялся отдельно. Теперь не так: хотите оставить оригинал – нажмите на три точки и выберете эту возможность.

Общую анимацию немного изменили и ускорили – выглядит приятно.

Батарейка. Более информативная шкала расхода, что не очень нужно. Но зато сам заряд OneUI 3.0 есть не начал. Что является главным плюсом.

Общее удобство. Прошивка поменялась не сильно, графика приятная, визуальные изменения на лицо. Мне не нравится излишняя прозрачность, считаю, что раньше было удобнее (однородный полный белый/чёрный фон). Особенной разницы по сравнению с OneUI 2/2.5 вы не заметите, весь упор был сделан на размытие фона.

Чуть не забыл: 3.0 построена на Андроид 11.

Кстати, вот обзоры на Samsung S10, S10e и A51, сделанные в 2021 – все они поддерживают аоследнию прошивку. Вот рецепт по удалению рекламы из фирменных приложений на Samsung (про Xiaomi там тоже написано).

Вывод. Это неплохое обновление с небольшим количеством изменений. Визуальных изменений немного, но и ошибок не появилось, что сейчас редкость (привет, iOS). Стоит ли обновляться? Стоит: выглядит иначе, что уже хорошо, когда хочется что-то поменять, а потребление заряда не изменилось. Если мы не заметили какие-то изменения, то пишите в комментариях. Всем лайк!

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