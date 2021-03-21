Стоит ли покупать AirPods 2 в 2021? Дорого и стильно, но нужно ли?

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Всем привет, Airpods от Apple нравятся очень многим. Ведь они стильные, удобно коннектятся и работают весьма долго. Но стоит ли покупать 2-е поколение знаменитых ЭйрПодсов в 2021? Ведь по сути это всё та же модель из 2016-го. Разберёмся вместе. Поехали!

Я не буду вам описывать коробку и долго подводить к сути. Удивить здесь нечем, сами понимаете.

В комплекте к наушникам идёт только стандартный кабель. Блока питания нет, но для такого девайса он особо и не нужен.

Зарядный кейс у второго поколения может быть с беспроводной зарядкой и обыкновенный – с зарядкой только через кабель. У меня как раз обыкновенный кейс. Почему? Цена ниже (на 2000 руб) и по беспроводу заряжается неспешно. По мне, лучше подключить к кабелю и не думать о скорости зарядки вообще. По этой же причине я заряжаю свой телефон обычным проводом.

Кейс удобной обтекаемой формы с единственной кнопкой для сброса текущего подключения. Крышечка приятно магнитится при закрытии. А для открытия усилия нужны умеренные, вообще у Apple всё всегда выверено как нужно. У обычного кейса (бес беспроводной зарядки) огонёк с уровнем зарядки расположен внутри, у более дорогой версии (с беспроводом) – снаружи.

Имеется четыре варианта свечения: белый (поиск для нового подключения), зелёный, жёлтый и красный. Цветастая индикация говорит нам об оставшемся заряде. На подзарядке: индикатор тоже меняет цвет.

Материалы и качество. Сначала пластиковый корпус весь такой глянцевый и красивенький. Но уже очень скоро он покроется мелкими царапинками, а потом и вовсе «затрётся» до матового состояния. Внутри: места примагничивания крышки и корпуса темнеют. Сперва вы начнёте оттирать, думая, что это поможет. Но это не поможет. Наушники из точно такого же пластика, но они не особо затираются. А всё потому, что они аккуратно спрятаны в кейсе, когда не используются. А когда вы слушаете музыку, то наушники тоже находятся в безопасности. Они могут потерять внешний вид только при падениях. Вывод: используйте чехол для кейса и старайтесь не ронять сами наушники.

Наушники. Это обычные вкладыши, по форме те же самые, что и стандартные EarPods из комплекта только без проводов. Помните, когда-то к Айфонам клали наушники в коробку. О чём это нам говорит:

Знакомый и приятный дизайн.

Удобная форма, от которой не болят уши.

Но не всем удобен это стандартный размер. Они могут оказаться «малы» и начать выпадать из уха.

Громкую музыку из ваших наушников будут слушать и окружающие.

Звучание очень качественное: громко, чисто и басисто. Делайте скидку на то, что это простые вкладыши и посторонние звуки постоянно будут проникать в музыкальные композиции. Но очень высокая громкость частично решает эту проблему. Басы есть: их много и они насыщенные. Баланс звука отличный: нижние, средние и верхние частоты настроены отлично. Я не нашёл ни одной композиции, в которой появлялись бы искажения звука. Хотя бывали у меня наушники, которые временами не могли выдавать качественный звук.

Ещё кое-что о звуке: у них есть отличная особенность – дисбаланс звука на очень низкой громкости. Что я имею в виду: когда громкость маленькая, то и басов вам нужно минимум, а то вы просто не будете слышать вокал. И это удобно на 100%. В том числе и поэтому с Apple AirPods проходить целый день.

Разговоры. Это, конечно, очень (очень) сильная сторона наушников от Эппл. Вы можете говорить часами, вас слышно идеально, а вы слышите всех громко и чисто.

Каждый наушник может подключаться отдельно от другого. То есть говорить можно: то по правому, то по левому или по обоим сразу. Микрофон есть у каждого наушника, так что ваш голос всегда будет слышен одинаково качественно.

Анимация. Apple в этом очень хорошо понимает. Анимация появляется самостоятельно, стоит вам только открыть кейс. В этом окошке будет информация о заряде: наушников и кейса; для каждого наушника и кейса. Зарядку каждого наушника покажут, если достанете один из них.

Энергия. Наушники от одного заряда смогут играть музыку часов 5. Каждый раз, когда вы возвращаете наушники в кейс, они продолжают заряжаться. Таким образом работать они могут до суток. Кейс заряжается примерно за час.

Удобство наушников. Я уже говорил, что форма удобная и привычная, вес каждого наушника не ощущается вообще. А как они могут ощущаться, если весят по 4 грамма? Подключение к телефону происходит максимально удобно: открыли кейс, поместили наушники в необходимые отверстия в вашем теле и всё. Наушники уже подключены и могут работать. Об этом вы узнаете благодаря приятному звуковому сигналу.

Управление. Вы можете управлять плеером двойным тапом по любому наушнику. Что можно: плей/пауза, следующий трек, предыдущий трек. Вы можете выбрать одну команду для обоих наушников или вообще эту возможность отключить.

Голосовой помощник тоже вызывается через наушники. Вы можете просто вызвать Сири стандартным способом (Привет, Сири!). Если вы сделали это по ошибке, то вам снова понадобится двойной тап. И музыка продолжится. Кстати, Siri тоже можно отключить в настройках.

Цены. Официальные цены: 12990 и 14990 руб за обычную версию и версию с беспроводной зарядкой. На Я.Маркете подешевле: от 10500 и от 13000 руб за обычную и с беспроводом. На Авито слишком много подделок, я бы не рисковал. Но если хотите рискнуть, то ниже отличная инструкция.

Кстати, вот очень полезные материалы на Блохе:

Вывод. AirPods 2 – отличные наушники и для 2021. Удобство и качество звука (для вкладышей) зашкаливает. Вам будет крайне комфортно вести беседы по телефону. А удобное и быстрое подключение будет приносить только удовольствие. Да, эта покупка будет не из дешёвых. Но у Apple ничего не стоит скромных денег. Зато вы точно можете знать, что высокая плата подразумевает отличное качество, многолетнюю актуальность и возможность выгодно продать потом свой б/у-гаджет на Авито. Всем лайк!

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