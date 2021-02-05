Стоит ли покупать Honor 30i: экран, камеры, батарея, корпус, отпечаток в экране, Гугл

Большой обзор компактного смартфона.

Всем привет, мы искали недорогой смартфон с OLED-экраном, крепким корпусом и современным дизайном. Свой выбор мы сделали в пользу Honor 30i. В этой статье вы узнаете: правильный ли это был выбор, что за корпус, какие камеры и есть ли жизнь без Гугл в 2021. Поехали!

Комплектация вполне обычная: адаптер на 10 Вт, Type-C кабель и прозрачный чехол из мягкого силикона. Наушники не положили. Сама коробка тоже обычная, интересного ничего не расскажу.

Первые впечатления. В моих руках побывала масса смартфонов этой ценовой категории. Первое, что меня приятно удивило: телефон выполнен из нормальных материалов, которые в этой ценовой группе уже редкость. Я говорю про нормальные заднее стекло и стальную рамку. В корпусе пластика нет вообще. У конкурентов такого почти не встретишь. Например: Самсунг в недорогих моделях (да и не только в недорогих) уже давно отказался от этих материалов в пользу пластика. О других достоинствах читайте ниже. Недостатки тоже найдутся, не сомневайтесь.

В руках Honor 30i держать приятно, а размеры и вес очень комфортные: 157,2 х 73,2 х 7,7 мм и 171,5 г. Хотя вес и не самый маленький, но большим не кажется. Всё благодаря приятным тактильным ощущениям от качественных материалов.

Дизайн вполне обычный и не вызывает особых эмоций. В чёрном цвете вообще ничего интересного, а вот два оставшихся цвета смотрятся уже гораздо лучше. Спереди – экран (83,3%) с U-вырезом под селфи-камеру, рамки экрана не очень толстые, а вот подбородок существенный.

Цвета корпуса: наш голубо–розовый, чёрный и изумрудный. Стальная рамка по цвету соотносится с цветом задней крышки. У нашего варианта рамка просто полированная.

Экран. Вот здесь Honor есть, что хорошего нам показать. 6,3″ OLED-дисплей с разрешением 2400х1080 и обновлением в 60Гц действительно неплох. Изображение сочное (OLED всё-таки), достаточно яркое (596 нит), плотность пикселей тоже нормальная для ценовой категории – 417 ppi. HDR отсутствует, но зато есть Олвейс Он Дисплей. Что-то смотреть или играть на таком экране очень приятно. Если честно, я даже не ожидал, что буду хвалить дисплей в таком недорогом телефоне. А прикрывает его закалённое стекло, но его название Honor не раскрывает.

Выключенный экран не такой чёрный, как рамки и подбородок, но и бюджет не тот. По двум тапам не пробуждается, но зато показывает датчик отпечатка пальца при поднятии телефона.

Ещё: это дисплей умеет заботиться о ваших глазах. Есть возможность снизить мерцание и включить «Защиту зрения» (аналог True Tone от Apple). Ниже представлены фото: без него, с ним на минимуме, с ним на максимуме (всего 9 градаций).

Звук из единственного динамика чистый и громкий, но резкий и плоский. Смотреть видео или играть можно, а включать музыку строго противопоказано. В наушниках играет неплохо, у беспровода есть кодеки: SBC и AAC. Есть интересная настройка звука Huawei Histen («Настройки» => «Звуки и вибрация» => «Аудиоэффекты Huawei Histen»). Чуть не забыл: 3,5 мм вход на месте.

Процессор и начинка:

Чип от Хуавей – Kirin 710F (12Нм, 8 ядер до 2,2 Ггц).

(12Нм, 8 ядер до 2,2 Ггц). Графика – Mali-G51 .

. Память – 4/128 , можно докупить флешку до 256 ГБ (Nano Memory, а не MicroSD).

, можно докупить флешку (Nano Memory, а не MicroSD). 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC.

Поддерживает 2 Сим-карты. Но слот гибридный: 2 Сим или 1 Сим + 1 флешка.

Производительность. В обычной жизни лагов не замечено. Конечно, если скрыть несколько требовательных приложений, то задумчивость появится. Простые игры идут нормально, а всё, что потяжелее, пойдёт на низких настройках. Во время игр лучше убавить громкость фоновой музыки – про звук вы уже знаете. Если подытожить: пользоваться комфортно, но лучше без игр.

Камеры. Этот раздел целиком состоит из минусов. Хотя камер и много: основа на 48МП, ширик – 8МП и датчик глубины в 2МП. Но более-менее умеет снимать только основной модуль. Ширик – просто провал: днём темнит и сильно искажает кадр. Ниже будут примеры фото и видео при дневном и ночном освещении. Если кратко: используйте только основную камеру, она не слишком хороша, но и не слишком плохая.

Селфи-камера на 16МП делает неплохие кадры. Деталей не слишком много, но зато отлично справляется с контрсветом. Мой вердикт: неплохая камера, её хватит и на селфи, и на видеосвязь. Но, естественно, всё в рамках ценового сегмента.

Отпечаток пальца встроен в экран и работает хорошо. Я уже написал, что при поднятии телефона на экране появляется пиктограмма отпечатка. Сам датчик расположен почти в самом низу, для удобства я бы переместил его выше. Распознавания происходят быстро, ошибок почти нет. Чтобы их не было совсем: соблюдайте чистоту пальца и экрана, добавляйте по 2 отпечатка на каждый палец (при этом меняйте хват телефона).

Энергия. Аккумулятор на 4000 мАч работает достаточно долго. Мне хватает на день или даже сутки, а я достаточно активный пользователь. Штатным адаптером (10Вт) заряжается больше полутора часов. Беспроводной подпитки нет.

Прошивка у Honor теперь имеет название Magic UI. Подробный обзор на версию 3.1 читайте здесь. Вообще прошивка неплохая, вполне удобно и есть свои фишки.

Гугла нет, это вы и так знаете. Но пользоваться телефоном полноценно вам ничего не мешает. Предустановленных программ достаточно, остальное можно скачать в AppGallery, других магазинах приложений или даже из интернета. YouTube придётся смотреть через браузер, а платить только через SberPay. В приложении «Онлайн» нажимайте на настройки само карты, а дальше разберётесь. Штатная платёжная система тоже есть, но наши карты добавить нельзя, только скидочные.

Телефонные функции отрабатываются как нужно: говорить удобно и слышно отлично. Напомню, что симки две (eSIM отсутствует). Приложения «Телефон» самое обычное, как и «Сообщения». Клавиатура по умолчанию – Swiftkey от Майкрософт. У неё очень приятный и необычный звуковой отклик, язык меняется по-самсунговски (свайпом по пробелу), но каждая клавиша перегружена доп. символами. Если захотите поставить другую, то в магазинах приложений клавиатур хватает.

Кстати, вот другие актуальные обзоры: Redmi 9, Redmi Note 9 Pro, Samsung A50 и A51, Huawei P40 Lite.

Цены в феврале 2021: новые у официалов – 15990 руб, неофициалы на Я.Маркете просят от 13600 руб. Б/у Honor 30i стоят от 11000 руб. При этом почти все аппараты ещё с гарантией, ведь в продажу телефон поступил в сентябре 2020.

Вывод. Honor 30i очень неплохой телефон. Из хорошего: приятный экран, отличный корпус, удобство использования, долгое время работы. Из минусов: камер много, а по сути всего одна; отсутствие полноценной платёжной системы (SberPay работает только со своими картами). Отсутствие Гугл – это неудобство, но и без него можно обойтись. Так правильно ли мы вообще сделали, когда выбрали этот смарт? Вполне, телефон не без минусов, но в целом он лучше, чем мы ожидали. Вообще у меня осталось очень хорошее впечатление от Honor 30i. Приятно пользоваться, хороший экран, в руках ощущается как более дорогое устройство. Я ожидал гораздо меньшего, чем оказалось на самом деле. Всем лайк!

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