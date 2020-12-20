Стоит ли покупать Samsung Galaxy S9 в 2020 2021: реальный отзыв

Настоящий отзыв после 2 лет использования.

Всем привет, Samsung Galaxy S9 выпущен ещё в 2018 году, но до сих пор очень хорош и актуален. В этой статье вы узнаете: почему это удачная модели и стоит ли покупать/пользоваться в 2020/2021. Поехали!

Начну с главного достоинства Samsung Galaxy S9 – его экрана. Он идеален и прекрасен одновременно. Конечно же мы говорим про SuperAmoled. А у Самсунг здесь есть, что нам сказать. Если говорить о цифрах, то это 5,8″ с разрешением в 2960 x 1440, это звучит хорошо даже на стыке 20/21. Но ведь это только цифры, качество картинки они не передают. А этот изогнутый экран покажет вам такую картинку, что его менять не захочется никогда. Яркость просто отличная, цвета яркие и красивые, высокое разрешение даёт просто идеальную чёткость любой картинки.

Честно скажу, мой второй телефон именно S9. И недавно я хотел его сменить на новый, но когда я ещё раз взглянул на экран, то просто передумал. Это тот случай, когда эмоции и здравый смысл не спорили.

Размеры идеальные. Немного больше 8-го Айфона, а ведь его многие любят именно за скромные размеры. Самсунг немного длиннее, а толще и шире – на миллиметр. Да и вес почти такой же – 163 г против 138.

Связь. Слышно всех просто идеально – громко и чётко. Собственно, вас слышно точно так же. В 2018 про 5G ещё только мечтали, так что его и нет. Но зато поддерживаются абсолютно все стандарты 3G/4G, так что сигнал будет отличный в любой стране. Ловит телефон на 10 из 10. Bluetooth и Wi-Fi 5-х версий, так что дальность на высоте, а энергия тратится минимально. Про NFC вы и так понимаете, так что оплатить телефоном можно всё и везде.

Начинка. Помимо средств связи, что я указал выше, есть ведь ещё процессор и память. Памяти достаточно: 4/64, 4/128 и 4/256. Процессоры ставили собственного производства и от Qualcomm. В Россию отгружают телефоны с самсунговским чипом. Споры в сети не угасают, сторонников обоих чипмейкеров хватает. Но для простого пользователя разницы вообще нет – всё работает очень быстро и плавно. Вставить можно 2 сим-ки или 1 сим-ку + 1 флешку.

Звук. Ещё одно спасибо корейцам. Динамик хоть и один, но к нему подключается слуховой динамик при воспроизведении аудио, видео или просто при громкой связи телефона. Есть обычный вход 3,5 мм. Звук по беспроводу очень хорош, потому что поддерживает кодек AptX. Напомню, что звук с этим кодеком доходит до наушников с наименьшим искажением.

Зарядка. В комплекте идёт быстрый адаптер. Он не супербыстрый, как сейчас полагается, но зарядка идёт очень шустро. Хотя и АКБ не рекордная – всего 3000 мАч. Ну для iPhone – это вообще не всего. День телефон отработает уверенно, к вечеру ищем розетку. Но заряжается очень быстро, вам часа хватит с головой. Да, беспроводная подпитка АКБ тоже на борту.

Прошивки. Последней версией ПО является OneUI 2.5 – это немного переделанная OneUI 3.0. Построена на 10-м Андроиде и работает шустро. Но, если уж совсем честно, то на обычной 2.0 работал быстрее. Это доли секунд и заметить их можно было в первые полчаса работы с новый прошивкой. Визуально всё красиво и удобно.

Кстати, у Самсунга полно своих фишек, если вам интересно, то напишите в комментариях. И тогда появится полный разбор OneUI 2.5 со всеми фишками и секретами.

Безопасность на очень высоком уровне. Обновления баз безопасности от Гугл прилетают постоянно. А сам смарт можно разблокировать по-разному: распознавание лица, пальца и даже радужки глаза. Мне кажется, что отпечаток пальца – то, что нужно. Кстати, он работает неплохо, но его скорость уже не кажется такой высокой, как, например, у Redmi Note 9 Pro. Я как раз на него сделал похожий отзыв.

Камеры. Их совсем немного: одна – сзади и две – спереди. Селфи-камеры очень неплохие, одна с углом пошире, а вторая – классика. Фотки и видео выходят хорошие. А вот единственный основной модуль снимает просто хорошо, без всяких очень и тд. Но вот ночью – это что-то! Ниже я прикреплю фото ночного снимка без каких-либо фильтров – только ночной режим и меньше тряски руками. Видны все звёзды на небе. Вот оригинал этого фото. Лучше смотреть в оригинале, потому что там качество не потеряно из-за сжатия.

Общее удобство. Самсунг достиг отличного уровня, а ведь я параллельно использую Айфон и Самсунг. Так что оцениваю объективно. В руках держать очень удобно – вес и размеры отличные. Прошивки топовой (3.0) уже не будет, но актуальная (2,5) работает отлично. В играх проблем не будет никаких, а картинка – просто бомба. Честно.

Цены до сих пор высокие, а предложений очень мало. Новый такой аппарат можно найти от 37000 руб. Но лучше взять б/у тысяч за 15, как мне кажется.

Вывод. Этот смарт до сих пор держится на уровне. Многим и очень многим его до сих пор не достичь. А всё из-за обалденного экрана и очень продуманной прошивки. А качество сборки, связи, звука и много другого точно заставит вас любить этот отличный телефон. Стоит ли покупать? Конечно! Стоит ли менять его на более новый? Зависит от вашего желания, но я не стал менять и не думаю об этом и сейчас. Всем лайк!

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