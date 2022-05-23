Три месяца с Apple Watch: только факты

Личный опыт использования “яблочных” часов.

Всех приветствую! В конце февраля решилась я на покупку Apple Watch, после трёх лет использования фитнес-трекера Honor band 3. Хотелось расширить функционал. Honor были для меня проводником в мир умных часов и за их работу я готова сказать им спасибо.



Выбор пал на Apple Watch Series 3. В этих часах есть все нужные для меня функции, устроила цена. Конечно же, выбор пал на продукт на Apple и потому, что это дополнение к уже имеющейся у меня экосистеме.



Свой рассказ об опыте использования Apple Watch я построила в виде фактов со знаком + и -. У каждого пользователя будут отличаться достоинства и недостатки продуктов. Я же решила рассказать о том, что понравилось или не понравилось лично мне. Итак, поехали.



Факты со знаком “+”:



Факт №1. Приложение “Осознанность”. Периодически занимаюсь дыхательной гимнастикой. Она меня успокаивает. Часы дают удобный доступ. Ранее приходилось открывать приложение для медитации, чтобы “подышать”. К слову, есть два режима “Дыхание” и “Рефлексия”. Второй – для того, чтобы 1 минуту подумать о важном.



Факт №2. Режимы тренировок. Стандартное приложение отлично справляется с записью тренировок. Например, я занимаюсь йогой, все тренировки записаны. Можно отследить, сколько калорий сожгли, какой был пульс. Также я записываю тренировку, когда гуляю. Результаты учитываются в приложении “Фитнес”.



Факт №3. Приложение “Фитнес”. Чем понравилось? Можно в игровой форме следить за своих здоровьем. В приложении – три кольца. Одно отвечает за движение, то есть, сколько калорий вы сожгли, другое – за количество часов, проведённых за тренировками, третье – за то, сколько часов в день вы постояли. Можно ставить себе новые цели и улучшать свои показатели.



Факт №4. Приём звонков, в том числе, возможность поговорить по громкой связи. Например, пришли вы домой, сняли куртку, а телефон забыли выложить. И тут вам звонят друзья или родители. Чтобы вы делали, не будь у вас часов? Очевидно, что и не узнали бы о том, что вам звонили. Например, если у вас телефон на беззвучном режиме. Мелочь, а приятно, когда с часов можно сразу ответить на звонок.



Факт №5. Информативные уведомления. С часов также можно написать короткий ответ на сообщения в мессенджерах или соцсетях. Чего нельзя было сказать о том же Honor Band.



Факт №6. Управление музыкой. Чтобы не доставать телефон из дальнего кармана сумки или куртки, а трек переключить хочется, сделать это можно прямо с Apple Watch. С них же можно настроить и громкость. Актуально для тех, кто часто передвигается на метро и попадает в поезда старого типа, с меньшей шумоизоляцией.



Факт №7. Два типа ремешка в комплекте. Запястья у всех разные, и Apple предлагает выбор. На свою руку выбрала “детский размер”.



Факт №8. Водонепроницаемость. Здесь сразу оговорюсь: в солёной воде Apple Watch лучше не купать. А в бассейне, под дождём и в душе часы можно использовать. Только лучше всего после заплыва зайти в приложение, которое поможет вытянуть воду. Оно установлено по умолчанию. Достаточно протянуть шторку снизу вверх, найти кнопку с каплей. Всю остальную работу часы сделают за вас.



Факт №9. Кастомизация. Ремешки менять можно и на Honor Band 3. Но как в случае и с iPhone, на технику Apple производители аксессуаров тратят большую часть времени. Следовательно, можно купить ремешок на любой вкус и цвет как на маркетплейсах, так и в магазине на первом этаже вашего дома (если такой имеется, конечно же).



Если же открыть настройки Apple Watch, можете найти подходящие для вас варианты фонового изображения, циферблата и т.д. Хотите планету Земля на экране? Пожалуйста. Минималистичные стрелки? Тоже. Можете и на фон установить фото из вашей галереи.

Факт №10. Поддержка обновлений. Часы до сих пор поддерживают свежие обновления Watch OS. На момент написания обзора это Watch OS 8.6. Впрочем, Apple всегда славится долгой поддержкой, в случае с часами удивительного ничего нет. Да и процессор тянет все приложения. Напомню, что часы работают на чипе W2, 2017 года выпуска!

Факты со знаком “-“:



Факт №1. На зарядку – каждый день. Во всяком случае, с моим ритмом. Двигаюсь и тренируюсь я часто, соответственно, это требует больше заряда. Honor Band 3 я заряжала 1 раз в неделю. Но у них другая конструкция и меньше приложений.



Факт №2. Стандартное приложение для отслеживания сна – не информативное. Если вам важно, сколько точно вы пробыли в кровати, какой у вас пульс был в это время, глубокий или неглубокий сон, то лучше скачать отдельное приложение. В App Store их много. Я выбрала одно из платных приложений.



Стандартное же приложение лишь показывает те часы сна, которые вы установили в приложении “Часы”, то есть “Расписание сна”, а не фактическое. Лично мне это не очень удобно.



Факт №3. Невысокая устойчивость к царапинам. Пункт довольно субъективный. Кто-то не сильно придирчив к состоянию техники, кто-то же любит, чтобы всё смотрелось эстетично, как в первый день после покупки. Я ношу часы без защитных стёкол или плёнок, но стараюсь относиться к ним бережно. Мелкие царапины не влияют на качество. При наличии больших царапин будут неудобства, глаза будут чаще напрягаться.



Вывод. Apple Watch – прекрасное дополнение к iPhone. Помимо перечисленного, удобно пользоваться тем же таймером или калькулятором. Да и в целом существует очень много приложений, которые принесут вам пользу.





Получила ли я преимущества по сравнению с Honor Band? Считаю, что да. Мне приятно пользоваться часами, нравится, что многие операции я могу сделать за 1 секунду, не доставая свой смартфон из кармана. Улучшилось взаимодействие.

Также считаю, что Apple Watch – аксессуар, способный дополнить любой образ. Если же, конечно, вы интересуетесь модой.

О планах Apple по развитию индустрии умных часов. В своём недавнем пресс-релизе компания рассказала о том, что в этом году появится много полезных функций для людей с ограниченными возможностями. То же самое касается и Apple Watch. Например, появится функция Apple Watch Mirroring, которая позволит управлять часами удалённо, с сопряжённого iPhone. Возможно, данная функция будет удобна людям с нарушениями зрения или двигательными функциями.



Стоит ли покупать Apple Watch в текущих условиях? Совет довольно прост как и с любой техникой любого производителя: отталкивайтесь от вашего бюджета. Что касается приложений, то удалению подверглись лишь некоторые банковские приложения, которыми навряд ли вы воспользуетесь на Apple Watch.



Маловероятно и то, что App Store отключат для российских пользователей. Многие иностранные сервисы лишь не работают по той причине, что международные платёжные системы объявили о приостановке операций. Не стоит полностью отказываться от покупки Apple Watch. А вариант покупки (б/у или новый, например) можете выбрать самостоятельно. Всем удачи!

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