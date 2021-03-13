Type-C переходник Ugreen: 10в1 usb-концентратор с HDMI, 3,5 мм и VGA

Красивый и удобный USB-хаб.

Всем привет, в современных ноутбуках становится всё меньше портов для подключений. Недавно я вообще не смог подключить простую USB-флешку. А всё потому, что в ноуте были только Type-C порты. В общем пришлось искать выход и я его нашёл. Причём всё получилось гораздо лучше, чем я предполагал. Я купил Type-C переходник, но не на обычный USB, а сразу на все возможные порты. Подробности о моей находке внутри. Поехали!

Моя история: я обзавёлся новым ноутбуком. И, конечно, стоит только радоваться, но в моей обновке есть и минус. Точнее: не минус, а слишком сильный прогресс – нет ни обычного USB, ни 3,5 мм входа для наушников. Меня это сильно не заботило, пока я не попробовал вставить обычную USB-флешку. Но это оказались не все проблемы: подключить монитор тоже стало непросто. В общем я решил искать Type-C переходник, но такой, чтобы в нём было всё. И он нашёлся!

Искать я начал в интернет-магазинах Москвы, но цены меня вообще не обрадовали. Естественно, пошёл на Али. Там выбор оказался слишком большим. Пришлось выбирать производителей, которые мне известны. Но лучше не стало. Выбор всё равно был немаленьким. Ну раз уже решил потратить время на поиски, но начал читать отзывы и оценивать дизайн USB-хаба (концентратора). В итоге список сузился до пары добавленных в избранное.

Что в итоге я выбрал: USB-концентратор 10в1 от Ugreen. Почему: металлический корпус, приятный дизайн, отзывы и имя на слуху. Да, по цене я тоже выбирал, но в отзывах на более дешёвые хабы нередко писали про экономию на мелочах и медленную работу. Медленную работу хаба? Да, скорость чтения карт памяти и флешек, нестабильная работа HDMI и тд. Так что я решил купить один раз и больше не вспоминать о сложностях выбора.

Коробка. Она вполне обычная и ничего особенного в ней нет. Но мне понравилось, что ничего кричащего и вычурного в ней тоже нет. Приятная и всё.

Внутри. Хаб упакован в пакетик и надёжно лежит в ванночке. Что мне ещё понравилось: на наконечнике Type-C был надет колпачок. Не то чтобы это было сильно нужно, но внимание к деталям мне понравилось.

Порты. Я уже раскрыл карты и сказал, что их 10. Многовато, да? Но я решил, что разница в 200 руб стоит доп. порта:

3x USB -A (3.0).

-A (3.0). 1x полноценный HDMI .

полноценный . 1x олдскульный VGA .

олдскульный . 1x RJ45 (тот самый Ethernet -кабель).

RJ45 (тот самый -кабель). 1x вход для SD -карты.

вход для -карты. 1x вход для MicroSD -карты.

вход для -карты. 1x 3,5 мм для наушников.

для наушников. 1x Type-C вход для подзарядки ноута через этот хаб.

И правда получается 10. Но мне, конечно, нужны не все, хотя 3,5 мм и пару USB я подключаю частенько. HDMI для подключения монитора тоже несколько раз использовал. А больше всего меня интересовала зарядка через хаб. Всё-таки лишний посредник в этом вопросе не нужен. Но зарядка идёт. Про потерю ничего сказать не могу, потому что не заметил её. Если она и есть, то крошечная.

Кстати, работать будет вообще с любыми устройствами. Был бы только Type-C. А вот это и правда здорово. Например: я попробовал подключиться телефону на Андроид – всё получилось, флешка была распознана.

Общее удобство. Скажу так: работает и не заставляет переживать. Подключили – работает, вытащили – перестало работать. Всё предсказуемо и просто. В руках держать удобно и приятно, металл всё-таки. Мне нравится, в общем. Это тот случай, когда получаешь удовольствие от крутого девайса. Да, этот USB-концентратор мог быть другого цвета или даже из пластика. Но зато вы получаете удовольствие, когда эта штука находится на вашем столе.

Кстати, на официальном сайте Ugreen представлено куча всего. Я решил, что вам может быть интересно, ведь они делают разные аксессуары, а не только кабели и USB-переходники.

Цены в марте 2021. Официальный магазин Ugreen на Али продаёт это хаб 10в1 за 3370 руб. Естественно, с учётом доставки. Я брал за эту же сумму.

Вывод. Я и сам не знал, что мне вообще может потребоваться USB-переходник. Поэтому и решил поделиться с вами, ведь вы можете столкнуться с такой же историей, как у меня. Я выбирал по цене, дизайну, отзывам и именитому производителю. Советую ли я этот USB-хаб от Ugreen? Конечно, ведь работает и выглядит просто отлично. Всем лайк!

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