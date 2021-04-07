Ugreen GaN X 65W: красивая быстрая зарядка на 4 порта с Type-C

Больше, чем просто зарядка.



А вы тоже заметили, что зарядки становятся дефицитом? В магазине-то они есть, а в комплекте – уже не всегда. Ещё комплектные адаптеры часто не очень быстрые. При этом многим нужно зарядить и по 2-3 устройства (пару смартфонов и смарт-часы, например). Вот и приходиться искать зарядки на стороне, а не в комплекте. Для таких случаев ребята из Ugreen представили свой умный адаптер на 65Вт. Но хорош он не только мощностью, а ещё количеством портов, наличием Type-C и дизайном. Но обо всём по порядку. Поехали!

Дизайн

Теперь внешнему виду девайсов уделяют большое внимание. А ведь совсем недавно дизайнерам аксессуаров, будто не платили зарплату. Но конкуренция и битва за каждого клиента приносит свои плоды. И нам, простым пользователям, от этого только лучше. Итак, выглядит Ugreen GaN X 65W стильно и богато. Что именно в нём интересного? Красивый чёрный блочёк по форме напоминает объёмное приложение для iOS. Приятные впечатления не ограничиваются дизайном. Тактильно умный адаптер от Ugreen тоже очень хорош: основные части имеют красивую и приятную фактуру, а менее значимые грани – матовые. Фактура мне напоминает кожаное изделие. Есть такая выделка – Сафьяно, вот очень похоже. А если не искать таких сложных сравнений, то это крест-накрест проходящие линии, причём они не нарисованы – наощупь вы их сразу распознаете.

Корпус

Корпус из негорючего, крепкого и очень качественного пластика. С чего мы взяли, что пластик так хорош? Материал сертифицирован по стандарту V-0, а это значит, что пластик при слишком сильном повышении тепмературы может только оплавиться, то есть он не горит и не течёт раскалёнными каплями. В зарядках такое почти не встречается, так что респект ребятам из Ugreen. Размер GaN X – компактный, точный миллиметраж я указывать не буду. Вы же не будете мерить свободное пространство, а просто вставите адаптер в розетку. Но компактность отметить уж больно хотелось. А увесистый корпус намекает на качество. И действительно, хороший адаптер не может быть слишком лёгким. Вес нашей зарядки – 175 г. Приятный такой, солидный вес. Общие впечатления на очень высоком уровне: визуально – дорого, тактильно – супер, материалы – качественные, а вес – солидный.

Порты

Начиная с 2020-го многие производители начали класть в коробочку с телефоном Type-C кабели. И речь не только про смарты с Андроидом внутри. Всё 12-е семейство Айфонов тоже имеет кабель, где на одном конце Type-C выход. Более того: автопроизводители тоже начали выбирать Тайп-Си вход вместо стандартного USB-A. Не упуская тренд, Ugreen встроила в свой GaN X 65W сразу 3 Type-C порта, при этом не забыли и про стандартный USB-A. Но обычный вход всего один. Я бы распределил отверстия равномерно, два таких и два таких. Уверен, что стандартных Юсб-кабелей у населения всё-таки больше.

Энергия

Быстрые все 4 порта, но каждый по-своему. Два Type-C порта (C-1 и C-2) выдают до 65Вт, один (С-3) – до 18Вт. Классический USB готов выдать до 22,5Вт.

Не стоит забывать, что эти 65Вт делятся между всеми USB-входами. Но, честно говоря, этого вам хватит с головой. Я подключил 3 телефона и мощность ещё даже осталась. Проверял на iPhone 11 и XR, Samsung Galaxy S10, Oppo Reno5 и Redmi Note 9 Pro. Да, в списке 5 телефонов, опыт проводился со всеми этими моделями по очереди. Все смартфоны современные и поддерживают быстрые зарядки.

Почему 65Вт достаточно? Потому что не все гаджеты заряжаются одинаково. Некоторые хитрят и вообще отказываются потреблять ток выше 5V. Подробности ниже.

Что меня заинтересовало в моём опыте: iPhone и Oppo не захотели принимать максимальную энергию. Это напрямую связано с маркетингом. Например: Oppo сразу начал заряжаться активнее, как только я подключил его к оригинальной зарядке.

Кстати, Айфон тоже забирал максимум только с эппловским зарядником. Умеют они, конечно, продвигать свои товары. Но и Oppo пошла по тому же пути. Но плохого в этом ничего нет, кроме дополнительных трат, конечно.

Почему я использовал только 3 телефона? Потому что у меня не оказалось ещё одного модного кабеля с Type-C на конце. Вот видите, я не готов полностью переходить на новый стандарт зарядок. Уверен, что и вы тоже. Ведь обычных шнурков для подзарядки у вас дома хоть отбавляй, а этих новинок не так много.

А про время быстрой зарядки автор умолчал. А вот и нет, просто вместе с этой зарядкой ваш телефон сможет дойти до 100 максимально быстро. Например: если производитель вашего смарта говорит, что поддерживается быстрая зарядка до 30Вт, то вы получите максимум. Если на коробочке написано, что полностью заряжается за час, то этот умный адаптер сделает именно так. То есть воплотит в жизнь все задумки инженеров. Да-да, только что я писал про маркетинг. Но не все производители такие ушлые. Например, Самсунг и Сяоми с удовольствием работали с зарядкой от Ugreen на максимальных значениях.

Вам нужно кое-что знать: обещанные ватты получить не так уж просто. Нет, умный адаптер от Ugreen уговаривать не придётся. Он как раз всегда работает в полную силу. А вот наши домА не всегда могут похвастаться современной проводкой и высоким напряжением. К чему это я… Ах да, розетки в очень многих домах не выдают больше 5 вольт. А это значит, что максимально возможную энергию ваш телефон не получит. Ведь выдать можно больше, когда получаешь много. Например: мой дом позволяет получить из розетки 9V и поэтому выдаёт достаточно энергии. А будь у меня 5-вольтовая сеть, то и получал бы я гораздо меньше. Но это вас пугать или расстраивать не должно. Потому что 4 порта подразумевают 4 провода для подзарядки. Вам в любом случае будет очень удобно и весьма быстро. Даже с не самой развитой энергосетью в доме.

Безопасность

Вы уже знаете про особый подход к материалам. Я имею ввиду негорючесть, а не тактильные ощущения. Хотя и с ними всё ОК. Ещё у каждого порта есть своя защита от короткого замыкания. В случае чего-то опасного или непредвиденного, зарядка просто отключается. Так что вы можете использовать Ugreen GaN X 65W и в загородном доме. А там скачки напряжения и слабая проводка – дело нередкое. Что ж, это внимание к безопасности заслуживает отдельного человеческого спасибо.

Общее удобство

Такое высокое качество и внимание к мелочам не может вызывать негатива или даже неудобных вопросов к ребятам из Ugreen. Но нюанс всё же имеется: лучше бы выбрали 2 стандартных порта и 2 модных Type-C, а не 3+1. Думаю, многие со мной согласятся. Моя оценка: 9 из 10. Балл снят из-за единственного USB-A. Если уж придираться, то и оценку можно занизить, правда?

Цена

Ugreen GaN X 65W в официальном магазине на Али стоит 2546 руб с доставкой. Зря вы так, это не так уж и дорого. Сами же знаете, что оригинальная зарядка для Айфона сейчас стоит 1990 руб. А она вообще рассчитана только на 1 кабель и не способна выдать 65Вт. Так что мне цена кажется более, чем адекватной. Особенно, если учитывать все плюсы этого умного адаптера.

Вывод

Честно говоря, я не очень понимал, чего именно хочу получить от адаптера на 65W. Но вышло всё очень интересно. Ведь Ugreen смогли сделать крайне интересный девайс. GaN X 65W – это не просто зарядка, а умный, красивый и безопасный адаптер. Он способен одновременно заряжать несколько устройств, при этом почти не нагреваясь. А стильный и тактильно приятный корпус не может не понравиться. Стоит ли покупать эту быструю зарядку? Я в этом уверен на все 100. Вы точно не разочаруетесь. В этом обзоре я вообще ничего не сказал про коробку, потому что вы дома её хранить вы вряд ли станете. Но раз уж я о ней вспомнил, то скажу, что она тоже красивая и качественная – хоть на подарок. Что в итоге: плюсов полно, а придирка у меня всего одна. Вы получаете: красивую быструю зарядку, которая разом сможет безопасно зарядить 4 устройства. Вообще, Ugreen выпускает массу всего интересного, на официальном сайте сможете увидеть все крутые девайсы и аксессуары.

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