Вакуумный робот-пылесос Kitfort KT-518. История покупки и эксплуатации.

И пусть вкалывают роботы.

О покупке робота-пылесоса наша семья задумывалась довольно давно, но проштудировав цены, мы поняли, что дешевле 10 000 рублей он стоить не будет. Решили отложить данную дорогостоящую покупку до лучших времен.

Одним «чудесным», не побоюсь этого словам днем, супруг ехав с обеда на работу, случайно находит 4 000 рублей (2 купюры по 2 000 рублей каждая), и недалеко лежат еще 3 купюры по 1 000 рублей. Когда супруг позвонил мне, «окрыленный» находкой, я сразу решила – берем! Ну не могла я постоянно доставать обычный громоздкий пылесос из шкафа, и переносить его с первого этажа на второй, ну очень это неудобно. Если это сейчас читают девушки – они-то меня точно поймут!

Вечером того же дня мы сели выбирать пылесос. Довольно давно технику мы покупаем в интернет-магазинах, нам так удобнее, и при поломке «сдавать» её гораздо легче, не задают лишних вопросов и «косо» на тебя никто не смотрит, а если брать дополнительную страховку, то поломка прибора совсем не доставит хлопот, и не займет много времени. А время сейчас – это деньги.

Выбором пылесоса «по характеристикам» занимался, как всегда муж, все равно я в этом ничего не понимаю. Итак, определившись, он позвал меня, чтобы я утвердила внешний вид агрегата. Мне понравилось! Белый, лаконичный, симпатичный, да еще и пульт есть! «Берем!» – воскликнула я.

Буквально прождав пару-тройку дней, приходит на телефон смс-оповещение, о том, что телефон прибыл в пункт назначения.

Заказываем в основном технику в интернет-магазине Ситилинк, и цены приемлемые, и к дому близко. Естественно, муж поехал получать, уж очень хотелось увидеть этого «зверя».

Цена вполне уместная – 9 890 рублей, к тем найденным 7 000 рублей мы доложили всего около 3 000 рублей. Мы подумали, что техника Kitfort вполне себе качественная, и не стали брать дополнительную страховку и гарантию. Заводская гарантия – 1 год, и нам показалось, этого вполне хватит, чтобы проверить пылесос.

Технические характеристики

Комплектация пылесоса

Распаковали пылесос и даже немного почитали инструкцию (знаю, многие этого не делают). Наконец-то мы его включили, и сказать, что нам очень понравилось – это ничего не сказать. Он реально крутой, хорошо пылесосит, не сильно шумит, быстро чистится. Можно задать график уборки, по которому пылесос будет сам включаться и убирать дом или квартиру, а вы можете заниматься своими делами.

Обычно мы его включаем либо в обеденный сон ребенка, либо когда уходим из дома и это – очень удобно. Приобретенный нами “помощник” – это современный робот–пылесос без турбощетки, что упрощает его обслуживание.

Kitfort обладает большой мощностью всасывания. Пылесборник состоит из двойного фильтра, который хорошо очищает воздух от пыли.

Для того, чтобы вынуть пылесборник из устройства для очистки: нужно слегка нажать на верхнюю крышку пылесоса, которая откроет доступ к пылесборнику.

В комплекте с роботом прилагается щеточка для очистки пылесборника, но пылесборник очищается очень легко и без нее.

Робот-пылесос предназначен для использования как жилых помещениях, так и в офисах. Робот-пылесос подходит для всех типов напольного покрытия, кроме ковров с высоким ворсом.

Программы уборки

Пылесос имеет четыре программы уборки:

автоматическая;

ручная;

локальная (для уборки небольшого загрязнения, например, рассыпанная крупа, песок от обуви в коридоре);

уборка по расписанию.

Заданная программа пылесоса сама выбирает наиболее оптимальную траекторию движения при уборке.

До полной разрядки пылесос может убирать 110-130 минут, затем когда батарея садится, он сам “отправляется” на базу.

Для того, чтобы пылесос убрал мусор вдоль препятствий и по периметру помещения, есть кнопка EDGE. После нажатия этой кнопки, пылесос будет двигаться вдоль стен. А боковая щетка будет выметать сор из угла между полом и стеной. Этот режим выключится автоматически, если пылесос не обнаружит никаких препятствий.

Возможно, кому-то может показаться неудобным то, что этот пылесос не запоминает траекторию, по которой уже убирал, но для нашей семьи это было не принципиально. А платить больше за пылесос, который имеет такую функцию, мы не хотели.

Kitfort KT-518 очень полюбился нашей маленькой дочке, когда пылесос ездит и убирает, дочка бегает за ним или от него, поэтому мы назвали его «Васька», как кота.

Этот пылесос с нами уже более 2 лет, зарекомендовал себя прилежным и порядочным уборщиком. Мы его работой довольны. Оценка – 10 из 10. Могу смело рекомендовать.

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