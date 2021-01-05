Вся правда о ПИК. Стоит ли покупать квартиру в ПИК? Реальный отзыв

Реальный отзыв простого жильца.

Так уж вышло, что почти всё бюджетное жильё в Москве сейчас строит группа ПИК. Но хорошо ли это? Стоит ли покупать у них квартиру? Все ответы у нас. Поехали!

Начну с того, что ПИК сам ничего не строит, он является застройщиком или менеджером, если хотите. У них свои проекты, которые застраивают строительные компании. На самом ПИКе: проекты, продажи и всё, что со всем этим связано.

Покупка квартиры у такого строительного гиганта сопровождается и плюсами, и минусами. Их мы раскроем ниже.

Плюсы:

Стройки не заморозят точно. Это слишком крупный игрок и таких проблем быть не должно.

Сроки строительства очень короткие. 1-я очередь строится быстро, хотя требуется работа с коммуникациями и тд, а 2-я очередь и далее – зачастую с опережением сроков.

Цены вполне актуальные относительно рынка и других подорожаний в стране и мире. Но всё равно это недешёво, поэтому цены ПИК может устанавливать вообще любые – купят и так. И стоимость жилья растёт, но какой-то средний уровень держится.

Ещё немного о ценах: в офисах продаж уверенно можно просить скидку и её сделают немалую. Но ипотечников это не касается, к сожалению.

Огромный выбор квартир, районов и типов домов.

Возможность получить квартиру с/без отделки.

Варианты оплаты новой квартиры: кредиты, ипотеки, старая квартира в зачёт новой.

С ПИК сотрудничают крупнейшие банковские организации, поэтому вариантов ипотек масса: гражданская, военная, молодая семья, региональные программы и тд.

Минусы:

Почти все новые дома у ПИК – муравейники с плюс-минус 1000 квартир.

Качество строительства снижается путём выбора более дешёвых проектов и более лояльных строительных компаний. Как следствие: стены тоньше, сбоев в работе лифтов, коммуникаций и пожарных сигнализаций – больше.

Все новые районы от ПИК лишены нормальных парковок. Количество парковочных мест у дома не соответствует количеству жильцов/автомашин даже в 1-м подъезде.

Ещё о парковке: на территории новых районов организуются платные парковки под открытым небом за 6000 руб/мес. Это нормальная практика у ПИК. В одном из таких районов сейчас предусмотрено более 1000 таких машиномест и даже на них стоит очередь.

Завышенные тарифы коммунальных услуг. Включение дополнительных платежей: кап. ремонт новостройки, оплата консьержа даже при его отсутствии и тд. Будьте внимательны и принимайте соответствующие меры в офисе управляющей компании.

Штат сотрудников управляющей компании постоянно снижается из-за низкой оплаты труда и задержек в выплатах. Консьержей и дворников остро не хватает во многих районах от ПИК.

Даже об интернете позаботились ребята от этого застройщика. Организуется местный провайдер, который перепродаёт услуги Ростелеком со своей наценкой (300-400 руб). Выбрать другого оператора зачастую невозможно – их просто нет в ЖК. Об этом я уже писал, когда разбирал услуги интернета от Ростелеком.

Ещё мы писали о берлинской стройке, там превзошли даже ребят из ПИКа. Рекомендую к прочтению.

Вывод. Покупка квартиры у ПИК – это хорошо и плохо одновременно. Хорошо: что дом точно построят, огромный выбор квартир и программ покупки. Плохо: качество часто не соответствует цене, а стоимость коммуналки, интернета и парковочных мест очень сильно завышена. Так что покупая квартиру у ПИК немного дешевле, чем у других, вы заплатите ещё больше с течением лет через завышенные платежи за всё подряд. Всем лайк!

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