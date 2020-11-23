Samsung Galaxy Z Flip 2 2021: когда выйдет, характеристики и цены

Ждём ещё одну раскладушку в 2021-ом.



В мире большим успехом пользуется ещё один складной телефон от Samsung – Galaxy Z Flip и его обновлённая версия – Flip 5G. Но мы всегда хотим чего-то лучшего и более нового. Поэтому расскажем вам про Galaxy Flip 2, который выйдет уже в 2021-ом. Все подробности у нас. Поехали!

Мы живём в отличное время, когда то, чего мы хотели когда-то, воплощается сейчас. Когда у меня была раскладушка Motorola V600, я всё думал, почему нельзя сделать большой экран. Клавиатура нужна была, конечно, я думал только про размер экрана. Тогда и речи не было про полностью сенсорные телефоны. Это было у КПК, а у телефонов в нём не было необходимости. А теперь в раскладушки вставляют не только большие, а сенсорные да ещё и складные экраны. Об этом я мечтал когда-то тоже.

Первым в реинкарнации раскладушек была Моторола со своим Razr. Вот это песня, конечно.Ведь когда-то оригинальный Razr V3 хотели все. У нас, кстати, скоро выйдет обзор на этот стильный девайс 2020-ого года. Следите за обновлениями на Блохе.

Самсунг заметила бешеный интерес к «новым» раскладушкам. Тем более после успеха со складным Galaxy Fold. И выпустила свой Galaxy Z Flip, а через полгода обновила его до версии Flip 5G. Но разработка и тестирование нового поколения идёт полным ходом.

Что нас ждёт во 2-ом поколении samsung Galaxy Z Flip:

Прежний дизайн. Изменения будут, но минимальные.

Больше цветов корпуса. Flip 5G имеет 4 цвета: чёрный, серебряный, золотой и фиолетовый.

Процессор Exynos 2100 от Самсунг.

Много памяти и камер.

Супербыструю зарядку в комплекте.

Поддержку 5G. О сроках появления 5G в России читайте здесь.

Улучшенный экран, прикрытый новым гибким стеклом.

Аккумулятор большей ёмкости.

Прошивку One UI 3.0 из коробки.

Внешний экран будет больше и будет поддерживать новые функции.

Когда появится? Сразу скажу, что в России новый Flip появится в первой волне. Ждать придётся до конца 2021-ого года. В начале года представят Galaxy S21, в середине – Galaxy Z Fold 3.

Цена в мире и в России. На старте продаж в мире за Samsung Galaxy Flip/Flip 5G просили $1280, а в России – 99990, но сейчас цены снизились, а при помощи Я.Маркета и подобных можно сэкономить до 15 тыс руб. Второе поколение дешевле точно не будет, цена будет на уровне первого Флипа и его 5G-версии.

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