Mi Electric Scooter 1S: обзор

Быстрый и компактный электросамокат.

Ещё до того, как выпал снег, мне довелось протестировать новый электросамокат от Xiaomi под названием Mi Electric Scooter 1S. Забегая вперёд, скажу, что это первый электросамокат, на котором я каталась. Однако я очень быстро привыкла к данному средству передвижения, и наконец-то поняла, почему всё больше и больше людей выбирают именно электросамокаты.

Дизайн

Одна из наиболее важных характеристик электросамоката – его компактность. Одно дело, если вам нужно просто доехать от пункта А до пункта Б. Но совсем другое – если в ваш маршрут входит, к примеру, общественный транспорт. Насколько быстро получится сложить-разложить устройство и легко ли будет его транспортировать?

На сайте производителя есть информация, что Mi S1 можно сложить за 3 секунды. Это и правда очень быстро делается – вам надо просто раскрыть фиксатор руля, опустить его, и он сам примагнитится к заднему крылу. Очень удобно. Высота устройства в сложенном состоянии – 49 см. В разложенном, кстати, 114 см. Длина – 108 см в любом виде.

У самоката пневматические шины диаметром 8,5 дюймов. Их износостойкость увеличена в 3 раза, как утверждает Xiaomi.

На руле расположена многофункциональная приборная панель с кнопкой, использующейся для включения/выключения устройства, управления ходовыми огнями, а также для выбора одного из трёх доступных режимов (о них позже). На экранчике отображаются скорость электросамоката, выбранный режим, заряд аккумулятора, состояние блокировки, подключение по Bluetooth к другим гаджетам.

Ручки самоката выполнены из термопластичной резины, благодаря которой рука не скользит и держаться удобно.

Ходовые огни достаточно яркие, но при этом не ослепляющие, так как угол рассеивания их света находится ниже линии обзора. Это позволяет не ослеплять других участников движения. При включении огней задняя фара зажигается автоматически, а во время нажатия на ручку тормоза она будет мигать, предупреждая других участников движения. Всё продумано до мелочей!

Отражатели расположены спереди, сбоку и сзади – чтобы в тёмное время суток устройство было лучше видно.

Технические характеристики

Корпус девайса выполнен из аэрокосмического алюминия, отличающегося повышенной прочностью.

Весит умный самокат 12,5 кг – он не очень лёгкий, но этого следовало ожидать.

Устройство оснащено двойной тормозной системой, состоящей из E-ABS и дисковых тормозов. Давайте разберёмся, о чём это говорит. На заднем колесе установлен перфорированный дисковой тормоз с увеличенной тормозной мощностью, а на переднем – рекуперативная антиблокировочная тормозная система E-ABS. Во время торможения и движения по инерции система рекуперации преобразовывает кинетическую энергию в электрическую, позволяя увеличить общий запас хода самоката.

После нажатия на ручку тормоза системы активируются одна за другой, сокращая тормозной путь и обеспечивая безопасную остановку.

Важный момент – данная система помогает осуществлять торможение действительно быстро, так что с непривычки можно упасть. Следует приноровиться к тому, что тормозить надо очень плавно.

После полной зарядки самокат может проехать до 30 км, но это, конечно же, зависит от дорожного покрытия, скорости и нагрузки.

Устройство поддерживает три скоростных режима, которые переключаются двойным нажатием кнопки питания:

«Пешеход». С этого режима следует начинать езду на электросамокате новичкам, ведь он самый неспешный – можно развить скорость до 5 километров в час. Такой темп также подходит для спокойного передвижения по оживлённой улице.

«Стандартный режим» или D. Он позволяет разогнаться уже до 20 км/ч.Такая скорость подходит для прогулок в среднем темпе.

«Спортивный режим» или S. Максимальная скорость – 25 км/ч. Можно ускориться, если вы куда-то опаздываете или просто хотите прокатиться с ветерком.

Приложение Mi Home

Mi Home – программа, расширяющая возможности управления девайсами от Xiaomi. Я уже писала про неё в статьях об очистителе и увлажнителе воздуха от этой компании. Давайте добавим наше новое устройство в приложение. Для этого нужно подключить его через Bluetooth. Если ваш телефон или планшет сам не увидит новый девайс, его можно добавить вручную, выбрав из списка.

Как всегда, Mi Home предложит нам выбрать комнату, в которой будет стоять наш самокат, и переименовать устройство.

После того, как самокат добавлен, им можно поделиться с другими членами семьи, чтобы они тоже могли с ним взаимодействовать.

Если мы нажмём на устройство, которое теперь отображается в главном меню, нам откроется информация о скорости самоката (если кто-то сейчас его использует), заряде батареи, средней скорости устройства и пробеге за одну поездку.

Также есть возможность заблокировать двигатель. Видимо, это вариант на случай угона самоката.

Перед началом использования устройства программа предлагает вам посмотреть видео о правилах безопасной эксплуатации Mi Electric Scooter 1S. Это действительно очень важно.

Дополнительно можно настроить степень рекуперации энергии; круиз-контроль (самокат будет ехать с фиксированной скоростью, если убрать палец с курка газа); просмотреть сведения о батарее, пробеге; сбросить до заводских настроек.

Вот, к примеру, какую информацию можно узнать, если нажать на «Скорость и Пробег»:

В общем, скачивание Mi Home – это не необходимость, однако, если вы хотите узнать больше информации о вашем устройстве, с помощью данного приложения это можно сделать быстро и легко.

Кому подойдёт Mi Electric Scooter 1S

Безусловно, тому, кто хочет передвигаться по городу с комфортом. Напомню – это мой первый опыт использования подобного транспорта, и у меня ушло буквально несколько минут на освоение управления им.

Один из минусов устройства – в нашей стране его не получится использовать круглый год. От езды по обледеневшим и заснеженным дорогам всё же лучше отказаться. Однако при температуре около нуля и небольшом мокром снеге покататься всё же получилось:

Стоит отметить, что того, кто управляет самокатом, хорошо видно благодаря ходовым огням.

Итак, Mi Electric Scooter 1S – это идеальный вариант для тех, кто хочет безопасно и с комфортом добираться на работу, при этом не беспокоясь, что заряда не хватит. Также он подойдёт для прогулок с друзьями или семьёй. Главное – не пренебрегать правилами техники безопасности и следить за дорогой.

Сейчас данную модель можно приобрести на Яндекс.Маркете по цене от 34000 до 37000 рублей.

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