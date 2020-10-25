Подборка лучших зарядок с type-c для всех iPhone 12

Экономим не на качестве, а на цене.

13 октября 2020 года Apple представила iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Помимо нового дизайна и новых характеристик, 12-ое поколение получило и новые коробки. Они гораздо тоньше старых. А всё потому, что в них отсутствует блок питания и наушники.

Кстати: во Франции новые iPhone по-прежнему будут поставляться с зарядками и наушниками.

На первый взгляд проблему вы не увидите. Ну не положили и не положили, у вас есть адаптеры от прошлых моделей. Но не всё так просто. В комплекте всей линейки iPhone 12 идёт новый кабель Lighting – USB Type-C. А это значит, что скорее всего ни один адаптер у вас дома не сможет зарядить новый айфон. Вы можете купить оригинальный адаптер от Apple за 1 990 рублей. Но мы считаем, что это дорого. Поэтому ловите подборку более дешевых зарядок для новых iPhone.

Пока адаптеры с гнездом Type-C – редкость, поэтому список не очень большой. Можно было добавить ещё несколько моделей, но они были уже совсем дорогими.

1. Открывает нашу подборку фирма Baseus. Обычно они просят адекватные деньги за очень хорошее качество. И эта зарядка имеет 5 звёзд в рейтинге. Стоит 943 руб. Доставка бесплатная. Купить можно по этой ссылке.

2. Вторым идёт знаменитый бренд Hoco. У них цена/качество тоже всегда на высоте. В этом адаптере два гнезда: классическое и новое Type-C. К тому же за 937 руб вы получаете ещё и запасной кабель для вашего iPhone 12. Бесплатная доставка. Купить можно по этой ссылке.

3. Весьма популярный бренд UGREEN тоже занимает позицию в нашей подборке. Быстрая зарядка и приятный дизайн за 802 руб с бесплатной доставкой. Покупайте по ссылке.

4. CELBRO. Этот производитель не так знаменит, но заказов много, а отзывы отличные. Цена просто подарок – 326 руб с доставкой. Приобрести можно здесь.

5. Бренд KUULAA тоже набирает обороты. За 365 руб с бесплатной доставкой вы получаете быструю зарядку и интересный дизайн. Купить можно здесь.

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