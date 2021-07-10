Универсальное устройство: неизвестная история создания iPhone

Обзор книги Брайана Мерчанта

Полмесяца назад на барахолке на Старом Арбате увидела книгу «Универсальное устройство. История создания iPhone». Помимо «вкусной» цены в 250₽, заинтересовала тема.

Недавно я прочитала эту книгу. Возможно, она заинтересует тех, кто регулярно посещает Bloha.ru.

Автор – американский журналист Брайан Мерчант, который специализируется на науке и технологиях. Брайан провёл исследование, прежде чем написать эту книгу. Он общался и с представителями заводов, и с сотрудниками Apple, сохраняя конфиденциальность из-за коммерческих соглашений.

О чём и для чего эта книга?

Основная задача автора – рассказать о тех, кто стоял за созданием культового смартфона. Чтобы люди видели не только лицо идейного вдохновителя “айфонов” – Стива Джобса. Конечно, без Стива не было бы iPhone, но и без тех, кто вложил в него все силы, начиная с производства и заканчивая продажей покупателям, iPhone тоже не было бы.

В первых главах мы задумываемся, а для чего вообще нужен был iPhone. Чтобы это представить, перенесёмся, к примеру, в 2004 год. Какие были сотовые телефоны? Явно не те, которые у нас сейчас в карманах: маленькие, не такие удобные, да и цветной экран и камера – за счастье.

Компьютеры тоже не были такими мощными. А техногиганты уже начали задумываться, что можно поменять в ПК и телефонах, чтобы ими было удобнее пользоваться.

А задумывались ли вы, как добывали металлы для производства iPhone? О сложном труде шахтёров, о заводах и переработке можно почитать целую главу в начале книги. И узнать результат эксперимента, в котором учёные разобрали устройство с целью узнать химический состав.

О работе сотовых вышек тоже узнаём из этой книги: о сложности и опасности обслуживания сотовой сети, заканчивая рассказом о разворачивании большего количества вышек, чтобы мы постоянно оставались на связи.

Автор упомянул и о мультитач, а точнее, рассказал о том, что предшествовало внедрению этой технологии в будущий продукт, о компании, которая предоставила данную технологию.

Несколько глав книги невозможно читать без переживаний: о китайском заводе Foxconn, работать на котором сложно даже трудолюбивым китайцам; о команде инженеров и разработчиков первого iPhone, жертвовавших своим личным временем, здоровьем и семьями; о продавцах официальных магазинов, объединявшихся в профсоюзы, помогавшие отстаивать их права.

Из книги мы также можем узнать и о тех, кто делает “компот” из запчастей айфонов – о продавцах “серых” устройств и о китайских рынках техники.

Есть и разделы, посвящённые более привычным функциям на сегодня – о внедрении геолокации и акселерометра, голосового ассистента Siri и, конечно же, развитии мобильной фотографии.

Что можно сказать о книге? Прочитав, ещё больше понимаешь, что iPhone – это люди. Это шахтёры, работники заводов, персонал по обслуживанию сотовых вышек, продавцы розничных магазинов, ну и сами инженеры из Apple, их руководители. Это труд тех, кто стоял за созданием продукта, который изменил мир. И продолжает его менять. И именно после прочтения книги ещё больше ценишь ту вещь, которая у тебя в кармане.

Попробуйте поискать книгу на барахолке на Старом Арбате, если будете проходить мимо, либо добавьте в корзину на Озоне.

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