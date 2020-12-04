6 крутых сериалов, чтобы остаться дома

Вы точно досмотрите их до конца.



Если вам захотелось остаться дома и никуда не ходить, то вот небольшая подборка из 6 крутых сериалов. Приятного просмотра!

1. Чёрное зеркало. Это шедевр, в него входят 22 серии. Между ними нет смысловой связи, но зато в каждой серии: невероятный сюжет и отличная игра актёров. Эти 22 серии были сняты за 9 лет. Так что качество и уровень проработки деталей у них не снижался ни на секунду.

2. Фарго. Вышел уже 4-й сезон, а каждый из них – это отдельная история. Сама суть сводится к тому, что все действия ведут за собой цепочку событий. Это очень интересно.

3. Карточный домик. Этот сериал цепляет с первой минуты. Отлично придумана беседа со зрителем во время всего происходящего. Сериал про подковёрные игры в американском Белом доме. И если это звучит не очень многообещающе, то просто попробуйте. За героями очень интересно наблюдать.

4. Острые козырьки. Это великолепный сериал со своей неповторимой атмосферой. Все герои харизматичные, а сюжет и атмосфера старой Англии вас зацепят точно. Советую каждому.

5. Настоящий детектив. Очень интересно переплетено прошлое и настоящее.

6. Во все тяжкие. Ну это просто легенда. Просто него уже все всё знают. И его действительно стоит посмотреть.

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