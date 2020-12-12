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Что посмотреть на YouTube: 3 ролика из ютуба, которыми вы точно поделитесь

12 Дек, 2020

Что посмотреть на YouTube: 3 ролика из ютуба, которыми вы точно поделитесь

Приятного просмотра.

Когда уже кажется, что на YouTube посмотрели уже абсолютно всё, т вот вам 3 ролика: смешной, дико интересный и полезный. Поехали!

YouTube

Начнём с юмора. Ребята решили проплыть 50 км по реке, но для этого они использовали самодельные плавсредства. Уверен, что вам понравится!

Далее полезный ролик. Он показывает работу таксиста изнутри. С арендой машины, проблемами и другим. А ещё ведётся разговор с таксистами из других стран, их интересно послушать.

 

Это видео я отправлял друзьям, а сам посмотрел его дважды (в одиночку и с человеком, которому рекламировал его) и оба раза мне было очень интересно.

Это не рекламная подборка, мы просто делимся интересным. Всем лайк!

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