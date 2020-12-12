Что посмотреть на YouTube: 3 ролика из ютуба, которыми вы точно поделитесь
Приятного просмотра.
Когда уже кажется, что на YouTube посмотрели уже абсолютно всё, т вот вам 3 ролика: смешной, дико интересный и полезный. Поехали!
Начнём с юмора. Ребята решили проплыть 50 км по реке, но для этого они использовали самодельные плавсредства. Уверен, что вам понравится!
Далее полезный ролик. Он показывает работу таксиста изнутри. С арендой машины, проблемами и другим. А ещё ведётся разговор с таксистами из других стран, их интересно послушать.
Это видео я отправлял друзьям, а сам посмотрел его дважды (в одиночку и с человеком, которому рекламировал его) и оба раза мне было очень интересно.
Это не рекламная подборка, мы просто делимся интересным. Всем лайк!
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.